Navigando fra le innumerevoli pagine di Amazon vi sarà spesso capitato di notare la presenza di coupon sconto per determinati articoli. Ognuno di essi, però, ha una data di scadenza differente. Va poi aggiunto che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte, per cui gli articoli potrebbero terminare anche prima della fine della promozione con coupon. Proprio per questo vi consigliamo caldamente di affrettatevi a consultare le pagine dei prodotti per non perdere questa grossa opportunità.

Nell'aggiornamento di questa settimana abbiamo sostituito due prodotti che non sono più in offerta con un pratico smartwatch uomo donna e l'ottimo robot aspirapolvere Lefant.

Ottenere gli sconti dei coupon su Amazon è davvero molto semplice: vi basterà, infatti, visitare la pagina del prodotto a cui siete interessati e successivamente cliccare sul riquadro “Applica coupon” presente sotto al prezzo di vendita consigliato prima di procedere con il pagamento. Teniamo a precisare che lo sconto applicato dai coupon non è immediatamente visibile nella pagina del prodotto, ma niente paura, perché verrà applicato direttamente nel carrello.

Aggiungiamo che tutti i codici sconto non sono cumulabili con altri buoni e non possono nemmeno essere trasferiti, ma vi suggeriamo comunque di consultare sempre i termini di utilizzo (cliccando su “dettagli”) per ricevere maggiori informazioni a riguardo.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi lasciamo ai migliori sconti della settimana di Amazon. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B.: ai prezzi riportati in basso non sono stati applicati i codici sconto.

Coupon Amazon: i migliori della settimana

Borraccia smart da 1l

Staffa per flash per fotocamera

Roner per cottura sottovuoto Melchioni

Robot aspirapolvere Lefant

Aspirapolvere senza fili Melchioni

Smartwatch uomo donna

Lampada LED da scrivania dimmerabile

