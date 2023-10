Migliori cuffie wireless (ottobre 2023)

Le cuffie sono ormai diventate un compagno inseparabile, che ci accompagnano in ufficio, nei mezzi pubblici, durante le passeggiate e in qualsiasi altro momento della giornata dove vogliamo ascoltare la musica. Mentre una volta potevamo contare solamente sulle cuffie col cavo, oggi nel mercato le più diffuse sono senza dubbio quelle senza filo. In questa sottocategoria troviamo però altre due varianti: quelle Bluetooth e quelle wireless, che si differenziano dalle prime essenzialmente per due fattori (di cui parleremo in maniera più approfondita in fondo a questo articolo): hanno una portata maggiore e grantiscono una latenza ridotta al minimo, permettendo dunque di ascoltare film e videogiochi senza alcun ritardo tra audio e video.

Nell'aggiornamento di ottobre non abbiamo aggiunto nuovi prodotti alla lista, bensì abbiamo controllato tutti i link all'acquisto in modo da assicurarci di rimandarvi alle migliori offerte sul mercato.

Esistono però migliaia di modelli di cuffie wireless con caratteristiche e prezzi molto differenti, quindi può risultare difficile trovare quelle perfette per voi. In questo articolo cercheremo di aiutarvi nella selezione, proponendovi una breve rassegna delle migliori attualmente disponibili sul mercato, descrivendovi per ognuna le peculiarità che le rendono alternative ottime da considerare. Ovviamente le fasce di prezzo per questa categoria di articoli variano moltissimo in base a caratteristiche come la qualità audio del driver e l'autonomia, quindi cercheremo di proporvi modelli adatti a ogni tasca, passando da opzioni economiche (ma comunque ottime) a prodotti top di gamma.

Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso segnalarvi che in calce all’articolo troverete invece una piccola guida sulla scelta dei migliori articoli di questo segmento di mercato, in modo tale da permettervi di conoscere nei dettagli tutte le specifiche tecniche di tali dispositivi. Senza girarci ancora intorno, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Come scegliere le cuffie wireless?

Dopo aver dato uno sguardo alle principali cuffie wireless del momento, è giunto il momento di passare in rassegna le principali caratteristiche da tenere in considerazione nel momento della scelta di un paio di cuffie wireless. Vi spiegheremo, dunque, punto per punto tutto ciò che dovete sapere per essere pronti ad acquistare il prodotto perfetto per voi e per il vostro budget, riprendendo e ampliando anche la differenza tra connessione Bluetooth e Wireless che vi abbiamo accennato nell'introduzione dell'articolo.

Tipologia

Quando parliamo di cuffie, per tipologia intendiamo la tecnologia dell’altoparlante posto all’interno del padiglione. I sistemi più utilizzati sono tre, ossia dinamico, magnetoplanare ed elettrostatica. Per quanto concerne il primo tipo, nonché quello più utilizzato in questo campo, si avvale di una membrana a cono sulla quale è installato un cavo chiamato “voice coil”. Tale sistema, quando pienamente funzionante, riceve corrente alternata che genera un campo magnetico indotto che allontana e avvicina la membrana dal magnete sul fondo.

La cuffia magnetoplanare, invece, utilizza un principio simile a quello precedente ma la differenza sta nel modo in cui sono installati i componenti. Nello specifico utilizza un diaframma piatto sul quale viene stampato un circuito, posto in mezzo ai due magneti contrapposti, e il movimento è praticamente lo stesso del precedente modello. Infine, l’ultima tipologia è quella delle cuffie elettrostatiche, che necessitano di elevate tensioni per poter funzionare efficacemente. Rispetto ai precedenti sistemi, questo sfrutta il campo elettrico anziché quello magnetico, ma la struttura è praticamente simile. All’interno della cassa ci sono dunque due circuiti non magnetizzati che si avvicinano e si allontanano con il flusso di energia sul magnete.

Design

Esistono tre tipologie di design per le cuffie wireless. Partiamo da quello circumaurale oppure over-ear, ovvero quelle che ricoprono completamente le orecchie, e si poggiano di conseguenza sulla testa. Poi troviamo quelle on-ear, vale a dire quelle che si poggiano sull’orecchio e non sulla testa. Infine, ci sono gli auricolari che si inseriscono all’interno dell’orecchio.

In questo articolo ci siamo concentrati sulla prima tipologia (se siete interessati agli auricolari, potete trovare un articolo dedicato a riguardo), che a livello di design si differenziano essenzialmente per il materiale con cui sono imbottiti i padiglioni e per la tipologia di archetto.

Generalmente i padiglioni sono imbottiti in schiuma, spugna o memory foam, mentre l'archetto può essere rigido o imbottito. In ogni caso, l'importante è che il materiale di rivestimento sia traspirabile, dato che altrimenti potreste ritrovarvi a sudare nelle giornate più calde. Infine, delle cuffie regolabili sono sempre preferibili, in modo da poterle adattare al meglio alla vostra testa e assicurarvi il massimo comfort anche nelle sessioni di ascolto più lunghe.

Padiglione chiuso, aperto o semiaperto

In commercio esistono tre tipologie di padiglione: chiuso, aperto o semiaperto. Le cuffie chiuse hanno il retro tendenzialmente in plastica o in altro materiale, e di conseguenza non permettono il flusso d’aria all’orecchio (generalmente possiedono una soppressione del rumore ambientale passiva). Quelle aperte, invece, non hanno nulla salvo che una griglia che permette il flusso d’aria e dei suoni esterni, ma offrono una spazialità maggiore rispetto alle cuffie precedenti. Quelle semiaperte non rientrano in nessuna delle due precedenti tipologie di padiglione, e rappresentano dunque una soluzione intermedia.

Funzioni secondarie

Le funzioni secondarie sono tutte quelle tecnologie integrate all’interno della cuffia che ne migliorano la qualità generale. Tra queste citiamo il cosiddetto “Noise cancelling”, vale a dire la soppressione del rumore ambientale attiva che, attraverso dei microfoni e all’intelligenza artificiale, eliminano sistematicamente tutte le fonti di disturbo nei dintorni, per un sound pulito e cristallino o semplicemente per non essere disturbati.

Qual è la differenza tra cuffie wireless e Bluetooth?

Una domanda che potreste porvi durante la scelta di un paio di cuffie concerne la differenza tra wireless e Bluetooth. Di primo acchito i due termini potrebbero sembrare sinonimi, dato che fanno riferimento a un tipo di connettività senza filo, mentre in realtà la differenza c'è ed è alquanto fondamentale nella scelta del modello giusto.

Le cuffie Bluetooth hanno una portata piuttosto limitata (che di solito arriva fino a 10 metri), funzionano senza aver bisogno di trasmettitori esterni e possono connettersi a qualsiasi dispositivo che sia dotato dell'omonima tecnologia, come smartphone, PC, tablet e via dicendo.

D'altra parte, le cuffie wireless funzionano in combinazione con un trasmettirore che deve essere collegato alla sorgente via USB o Bluetooth. Di conseguenza, offrono una maggiore portata, che può arrivare fino a 100 metri, e a livello qualitativo garantiscono un segnale più stabile e forte. Il risultato è quindi una latenza ridotta al minimo, quindi una sincronizzazione perfetta tra audio e video, il che torna particolarmente utile quando si guardano film o serie tv o si gioca.