DC Days, tanti sconti su gadget e prodotti DC Comics

È arrivato il DC Day da Zavvi! Nei giorni passati vi abbiamo parlato già della promozione dello store relativa al 15° anniversario di Batman Begins, ma stavolta le incredibili promozioni dello store online riguardano tutti gli eroi e villain dell’universo DC Comics!

In questa offerta troverete articoli straordinariamente dettagliati, come la statuetta di Flash intento a correre mentre accede alla Forza della Velocità, così come tanti ambtissimi articoli come l’action figure di Wonder Woman di Hot Toys, caratterizzata dai suoi numerosi gadget e dai lineamenti ai limiti del fotorealismo.

Se invece cercate t-shirt, sarete felici di sapere che Zavvi propone anche una vasta gamma di magliette con stampe, provenienti tanto dalla collezione Birds of Prey che dalla linea dedicata a Batman Begins. Qualora poi non fosse abbastanza, vi segnaliamo anche la presenza di una moltitudine di bundle esclusivi a tema DC, con soggetti dedicati all’universo di Batman e co., e grafiche che devono protagonosta il Joker, il Cavaliere Oscuro, ma anche diverse femme fatale dell’universo DC.

Insomma, come avrete capito,le occasioni su Zavvi per i fan DC Comics non mancano affatto, e se vorrete scoprire tutte le proposte di questi imperdibili DC Days, allora il nostro consiglio è quello di visitare subito la pagina dedicata all'iniziativa, così da poter consultare tutte, ma proprio tutte, le promozioni che possono assecondare le vostre passioni.

