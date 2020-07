Far Cry 6: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Pochi giorni fa è stato annunciato durante l’Ubisoft Forward in pompa magna Far Cry 6, nuovo e già attesissimo episodio della celebre saga del publisher transalpino. Un episodio che ci porterà in un’isola sotto dittatura in cui è in atto una cruenta rivoluzione e che pare avere tutte le carte in regola per portare ad un nuovo livello la celeberrima serie FPS open-world. Far Cry 6 è atteso su current e next gen il prossimo 18 febbraio 2020, ma nonostante manchino ancora numerosi mesi al lancio del titolo è possibile fin da ora prenotarlo al prezzo migliore sul mercato.

Un titolo dal calibro di Far Cry 6 non poteva ovviamente esimersi dall’avere un gran numero di differenti edizioni ad esso dedicate e, infatti, tra esse possiamo trovare ben 4 differenti versioni. Prenotando Far Cry 6 sarà inoltre possibile ottenere un bonus preorder, ossia il pacchetto Libertad, contenente una divisa per il proprio fedele cane e un arma lancia cd. Acquistando le versioni PS4/Xbox One del titolo, infine, sarà possibile in seguito ottenere l’upgrade gratuito del titolo su PS5/Xbox Series X.

Yara Edition

Tale edizione contiene oltre al gioco anche il pacchetto Caccia al Coccodrillo, che include una divisa apposita, il fucile 45/70, un ciondolo arma e una decorazione per veicolo. Una buona edizione, quindi, che fa da entry level per questa attesissima avventura.

Gold Edition

La Gold Edition è molto probabilmente l’edizione perfetta per chi vuole il più possibile da Far Cry 6, in quanto contenente oltre al gioco base anche il Season Pass dell’attesissimo titolo. Se volete i principali contenuti del futuro FPS open world di Ubisoft questa è decisamente la scelta che fa per voi.

Ultimate Edition

Si tratta in questo caso di un’esclusiva italiana di Gamestop ed include, oltre a quanto visto nella Gold Edition, anche l’Ultimate Pack, ossia una raccolta di tre diversi DLC: il pacchetto Vizion, il pacchetto Caccia al Coccodrillo e il pacchetto Spedizione nella Giungla.

Collector’s Edition

Non poteva infine ovviamente mancare la Collector’s Edition, che in Far Cry 6 contiene come piatto forte nientepopodimeno che una replica da assemblare del Tostador, il lanciafiamme presente all’interno del titolo. Oltre a ciò in tale edizione troveremo tutti i contenuti digitali dell’Ultimate Edition, una steelbook, una valigetta esclusiva, un artbook e molto altro ancora. Il massimo, insomma, per chi vuole vivere Far Cry 6 al meglio!

