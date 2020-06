Fight for Racial Justice, il nuovo Humble Bundle con ricavato totalmente in beneficenza

Come ben saprete questo è un momento molto delicato per gli Stati Uniti d’America e non solo e Humble Bundle ha deciso di dire la sua in questa difficile situazione proponendo un ricchissimo bundle il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Tale pacchetto, che prende il nome ufficiale di Fight for Racial Justice, permette quindi con soli 28 euro di contribuire alla causa e, al contempo, ottenere una quantità veramente notevole di videogiochi e libri, oltre che un mese di abbonamento per i nuovi iscritti ad Humble Choice.

Acquistando l’Humble Fight for Racial Justice otterremo veramente tanti videogiochi, tra cui anche:

Baba is You

Hyper Light Drifter

Football Manager 2020

Spelunky

Kerbal Space Program

NBA 2K 20

FTL Advanced Edtiion

BioShock Remastered

This War of Mine

Age of Wonders 3

Endless Space Collection

Surviving Mars

Knights of Pen & Paper 2

No Time to Explain Remastered

Darkest Dungeon The Shieldbreaker

Oltre a quanto elencato sopra nel bundle non solo sono contenuti anche numerosi altri titoli decisamente interessanti, come Company of Heroes 2, System Shock 2, Observer e molti altri ancora, ma anche numerosi libri come Attack on Titan Anthology e Ghost in the Shell Global Neural Network, per un valore totale tra libri e giochi di oltre 1200 dollari. Ciliegina sulla torta un mese di iscrizione all’Humble Choice per tutti i nuovi utenti. Tutto il ricavato ottenuto da questo bundle andrà, come precedentemente citato, in beneficenza a NAACP Legal Defense Fund, Race Forward e The Bail Project. Potete trovare il ricco bundle in questione comodamente nel link di seguito.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

