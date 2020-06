Fino al 30% di sconto sull’abbigliamento Levi’s nell’Amazon Fashion Week

Vi segnaliamo che, in occasione della Amazon Fashion Week, sul portale sono disponibili numerose offerte dedicate a Levi’s, inimitabile brand di San Francisco, con all’attivo oltre 160 anni di storia nel campo dell’abbigliamento e, soprattutto, dei jeans.

Dunque, grazie a questa intensa settimana di offerte, avrete la possibilità di acquistare tante t-shirt e jeans dello storico marchio americano, con offerte che arrivano a scontare i vari capi fino al 30%, con tante possibilità in termini di colori e vestibilità. L’offerta è davvero immensa, e comprende numerosi classici a marchio Levi’s, tra cui non manca la bellissima e celebre giacca in jeans “The Trucker”, icona nella produzione Levi’s e disponibile in tanti colori e misure.

Icona di una generazione, il The Trucker è una giacca di jeans con bottoni ed a maniche lunghe. Tessuta in 100% in cotone, è disponibile in ben 13 tonalità diverse, con taglie che vanno dalla XS alla tripla XL, tutte caratterizzate sia da un ottima proposta in sconto da parte di Amazon, sia da una quantità limitata di pezzi in offerta, motivo per cui vi invitiamo caldamente a selezionare subito l’articolo che più si confà alle vostre necessità ed ai vostri gusti, così da non lasciarvi scappare questa incredibile occasione.

Ovviamente le offerte non si limitano al solo The Trucker e, proprio per questo, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Ovviamente, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Il prezzo (e la relativa offerta) variano in base alla taglia.

