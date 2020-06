Fino al 65% di sconto su giacche e abiti estivi da Gutteridge

Vi segnaliamo che sullo store online di Gutteridge sono presenti nuovissimi sconti dedicati all’estate, pensati per chi ama l’eleganza anche quando il clima richiederebbe maniche corte e pantaloncini. Sono le offerte della Summer Special, iniziativa che il marchio napoletano ha messo in piedi in occasione dell’estate e che vi permetteranno di risparmiare fino al 65% su una vasta selezione di capi stilosi ed eleganti, come giacche, abiti e capospalla.

Simbolo di eleganza e qualità, Gutteridge è un brand che, al netto del passare degli anni, ha saputo rinnovarsi mantenendosi fedele ai dogmi della sua ideazione, proponendosi sul mercato con un rapporto qualità/prezzo davvero impagabile, complice l’ottima selezione di stoffe impiegate che, in questo specifico caso, propongono giacche a biti in cotone, lino e fresco lana, perfetti per restare eleganti anche nelle calde giornate estive.

Del resto, che c’è di meglio di una bella sahariana per affrontare (con stile) le giornate estive? Un capo da safari classico e leggero, realizzato in lino delavè, che si presenta con una cinta leggera con asola, tasche a soffietto con pattina e chiusura con patta a cannoncino, sia sul corpo che sul petto. Arricchita da mostrine su ambo le spalle ed uno spacco centrale posteriore, questa giacca leggera è in sconto a soli 69,00€, con un risparmio pari al 58% rispetto agli originali 165,00€ necessari per l’acquisto! Uno sconto imperdibile, che è solo uno dei tanti proposti da Gutteridge in questa imperdibile tornata di sconti estivi.

Offerte che, come sempre, abbiamo selezionato per voi in una comoda lista di articoli consigliati sebbene, come sempre, l'invito sia quello di rivolgervi direttamente alla pagina ufficiale dell'iniziativa, così da non lasciarvi scappare nessuna delle numerose opzioni di acquisto, variabili non solo per modello, ma anche per colore – ovviamente – taglia.

