Follia Amazon: MacBook Air con chip M1 a meno di 900€!

L’Apple MacBook Air del 2020 è il nuovo protagonista delle offerte di Amazon. Infatti, il noto portale statunitense propone questo fantastico prodotto al prezzo più basso di sempre, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione oppure in dodici comode rate a tasso zero. In questo articolo vi illustriamo come acquistarlo e le sue specifiche tecniche.

Si tratta, innanzitutto, di una ghiotta occasione per acquistare un articolo che riceve pochissime svalutazioni di prezzo e vanta delle specifiche tecniche incredibili, se paragonate con altri prodotti dello stesso segmento di mercato. Entrando nelle specifiche tecniche, il MacBook Air possiede un processore Apple M1 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD.

Questo notebook si presta perfettamente a tutti gli incarichi professionali, come montaggi video oppure ritocchi fotografici. Infatti, gli appassionati potranno sfruttare una serie di software ottimizzati per il sistema operativo MacOS. Oltre a ciò, questo dispositivo possiede un bel display Retina da 13,3 pollici con una gramma cromatica P3, che assicura immagini brillanti e dettagliate in tutti i contesti.

L’Apple MacBook Air 13 possiede anche delle funzionalità che garantiscono un livello di sicurezza incredibilmente elevato, e dunque possiamo definirlo come è sinonimo di privacy. Invece, per quanto concerne l’autonomia, vanta una batteria agli ioni di litio capace di raggiungere fino a 18 ore di utilizzo. Un prodotto, dunque, che fa della qualità il suo punto di forza!

Originariamente venduto a 1.159,00€, questo dispositivo è ora acquistabile a “soli” 899,00€, grazie ad uno sconto del 22% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore statunitense di ben 260,00€. Potrete parlarlo in un’unica soluzione oppure attraverso dodici rate a tasso zero da 74,92€, cliccando nell’apposito campo il metodo di pagamento.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!