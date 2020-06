Forza Horizon 4 e tantissimi altri titoli Xbox in forte sconto su Instant Gaming!

Grandi, anzi grandissime notizie per tutti i possessori di un Xbox One: il noto portale Instant Gaming ha infatti lanciato per questo weekend una lunga serie di sconti, che ci permettono di acquistare alcuni dei migliori titoli sul mercato ad un prezzo veramente incredibile. Il celeberrimo Red Dead Redemption 2, ad esempio, è disponibile con ben il 57% di sconto, mentre l’adrenalinico Forza Horizon 4 può essere portato a casa sia per PC che Xbox One con uno sconto di addirittura il 60%. Bando però alle ciance ed immergiamoci subito in questa lunga carrellata di irresistibili offerte.

La nostra selezione di prodotti:

Ad essere attualmente in forte offerta su Instant Gaming sono però anche molti altri titoli per Xbox, come ad esempio The Crew 2, Jump Force, UFC 3 e molti altri ancora. Se siete interessati ad approfittare di qualcuna di queste offerte il nostro consiglio spassionato è quello di farlo in fretta, in quanto esse sono limitate solamente a questo weekend. Potete trovare tutti i giochi per Xbox One attualmente in offerta su Instant Gaming seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui pertutti i giochi Xbox One attualmente in offerta su Instant Gaming «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!