Migliori frigoriferi (dicembre 2023)

Se è arrivato il momento di cambiare frigorifero e non siete aggiornati sulle ultime evoluzioni del mercato, di seguito troverete tutte le informazioni necessarie affinché possiate acquistare uno dei migliori modelli.

In questo aggiornamento di fine anno, abbiamo ampliato e perfezionato la nostra guida all'acquisto con informazioni supplementari, arricchendo ulteriormente le già dettagliate descrizioni presenti nei precedenti aggiornamenti. Il nostro obiettivo è offrirvi una panoramica completa per consentirvi di prendere decisioni informate quando acquistate un frigorifero. Abbiamo introdotto brevi sezioni di testo focalizzate sui migliori produttori di frigoriferi, suggerimenti su quando investire in un modello di fascia media e indicazioni su dove è conveniente effettuare l'acquisto. Con questo, ci impegniamo a fornirvi tutte le risorse necessarie per una scelta ponderata e soddisfacente nel vostro prossimo acquisto di un elettrodomestico così importante.

Insieme a pochi altri, i frigoriferi sono elettrodomestici che non possono assolutamente mancare in un'abitazione, a prescindere da quanto sia grande il nucleo famigliare, dato che sono indispensabili per la corretta conservazione del cibo. Il ciclo di vita di un frigorifero è abbastanza longevo, dal momento che tende a funzionare per almeno 10 anni, ma se vi trovate nella situazione di dover sostituire il vostro attuale modello con una nuova soluzione, anche solo per il semplice motivo di passare a un modello di ultima generazione, allora non cambiate pagina perché in questo articolo riporteremo i migliori frigoriferi acquistabili a oggi.

Oltre a permettervi di scoprire quali sono i migliori frigoriferi disponibili attualmente sul mercato, aggiornandoli ogni qualvolta venga presentato un modello migliore, saprete riconoscere anche quali sono le caratteristiche più importanti su cui fare attenzione al momento dell'acquisto visto che, sempre in questo articolo, andremo ad analizzare anche le varie tecnologie e i relativi sistemi di raffreddamento. Non tutti i frigoriferi infatti funzionano allo stesso modo e siamo sicuri che, grazie al nostro aiuto, avrete un'idea chiara di qual è la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Tenete presente che i modelli in calce appartengono alla categoria a libera installazione, ossia quelli che potrete posizionare in qualsiasi zona della cucina, a patto che si trovino vicino a una presa elettrica.

Siamo quindi pronti a scoprire i migliori frigoriferi del momento, ricordandovi che quello che vi diremo sarà un estratto delle caratteristiche principali, e che vicino a ogni consiglio troverete un link che vi porterà alla pagina del produttore o di uno shop online, dove troverete altre informazioni o completare l'acquisto.

Come scegliere un frigorifero

I frigoriferi disponibili sul mercato sono tantissimi, anche perché ogni produttore realizza numerosi modelli, quindi scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è sempre semplice come si potrebbe pensare. Nonostante i consigli qui sopra con cui abbiamo provato a facilitarvi la vita, riportando alcuni dei migliori modelli, rimangono comunque diversi fattori da tenere in considerazione per far sì che l'acquisto sia quanto più possibile mirato a quelle che sono le vostre esigenze. In questa parte dell'articolo analizzeremo proprio questi fattori, partendo dalle varie tipologie di frigorifero.

Che tipologie di frigoriferi esistono?

Un frigorifero può essere monoporta, a due porte, combinato e americano. Nonostante quasi tutti possano implementare le tecnologie più moderne e all'avanguardia, ogni struttura presenta una serie di differenze che ogni acquirente dovrebbe conoscere.

Monoporta : come si intuisce dal nome, hanno la caratteristica di avere una singola porta. In questo caso, il congelatore si trova all'interno del frigo e per accedervi bisogna aprire un altro sportello. Questa operazione ovviamente fa entrare l'aria calda esterna dentro tutto il frigorifero, comportando un inutile spreco di energia dovuto al fatto che l'elettrodomestico dovrà riattivare il compressore per riportare la temperatura a quella ottimale. Questi modelli, inoltre, non raggiungono temperature di congelamento molto basse, arrivando di solito a circa 6° sotto zero, il che li rende poco adatti nel conservare cibi freschi. Non ci sono dunque motivi validi per acquistare questi modelli, se non per la loro flessibilità, che vi permette di posizionarli in ogni angolo della cucina con estrema facilità;

hanno il congelatore situato nella parte inferiore e, a differenza dei precedenti, quest'ultimo vanta , che fanno sì che la capienza totale del frigorifero sia maggiore. Questo fattore ha permesso ai frigoriferi combinati di essere oggi i più popolari, grazie proprio alle capacità di soddisfare le esigenze anche di famiglie numerose; Americani: questi si dividono a loro volta in side by side e a quattro porte, sono senza ombra di dubbio quelli che garantiscono la capienza più alta e lo si capisce semplicemente guardando la struttura dell'elettrodomestico, la cui apertura avviene dal centro proprio come le ante di un armadio. La sottocategoria side by side la si riconosce dal posizionamento del congelatore, situato a fianco del frigorifero, mentre nei modelli a quattro porte il congelatore è situato nella parte inferiore. I frigoriferi americani hanno poi la caratteristica di integrare un dispenser in una delle porte frontali, con la funzione di far fuoriuscire acqua e ghiaccio senza la necessità di aprire il frigo o il congelatore.

Come funziona il sistema di raffreddamento dei frigoriferi?

Il modo in cui l'aria fredda circola all'interno del frigorifero può avvenire con diversi sistemi di raffreddamento. A tal riguardo, si parla di frigoriferi statici, ventilati e No Frost, a cui va aggiunto anche il Total No Frost. In base a quanto è sofisticato l'elettrodomestico, troverete un sistema di raffreddamento piuttosto che un altro. Spiegheremo di seguito le differenze di ognuno, capendo il perché non si dovrebbe scendere a compromessi su questo importante aspetto.

Raffreddamento statico e ventilato

È quello più semplice, presente di solito sui modelli entry level. Il funzionamento consiste nel raffreddare il frigo e il congelatore tramite il termostato, senza però che l'aria circoli all'interno. Non avendo alcun tipo di circolo, questo metodo fa sì che l'aria calda vada verso l'alto, provocando una differenza di temperatura importante rispetto agli scompartimenti situati in basso. Capite bene che l'uniformità del raffreddamento è tutt'altro che ottimale, ed ecco perché i produttori ricorrono spesso a un sistema statico ma ventilato, che va a limitare la distribuzione dell'aria poco uniforme tipica di questa tecnologia. Nonostante la ventola migliori il circolo dell'aria, mantenendo una temperatura bassa anche nella parte superiore del frigo, rimane il problema dello sbrinamento, che dovrete effettuare periodicamente al fine di rimuovere il ghiaccio che si forma sulle pareti.

Raffreddamento No Frost

Questo sistema elimina il problema dello sbrinamento attraverso l'aiuto di ventole ed evaporatori, che permettono agli scompartimenti del frigorifero di ridurre l'umidità, oltre a mantenere le temperature uniformi. Questo sistema di raffreddamento consente anche di mantenere i sapori originali degli alimenti, soprattutto se il modello che state per acquistare dispone di un filtro antiodore, accompagnato magari da una struttura con strato antibatterico. Il Total No Frost, invece, ha il vantaggio di avere lo stesso sistema di raffreddamento sia nella cella del frigo sia in quella del congelatore. Nonostante sia una soluzione all'avanguardia, presenta tuttavia un punto debole. L'assenza di umidità, infatti, tende a seccare gli alimenti più freschi, quindi cibi come frutta e verdura tenderanno a conservarsi meglio se posizionati nel frigo, avvolti magari da una pellicola. I produttori sono consapevoli di questo problema, ed ecco perché spesso implementano un cassetto dedicato per gli alimenti più delicati.

Quanto deve essere capiente un frigorifero?

Dopo aver capito quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei vari sistemi di raffreddamento, dovreste valutare la capienza e i relativi scomparti del frigorifero, tenendo conto anche del congelatore. La capienza, espressa in litri, è un ottimo indicatore di quanti alimenti riuscirete a conservare all'interno del frigorifero. Mediamente, un modello da 250 litri è sufficiente per una coppia, mentre per una famiglia completa è consigliato puntare su soluzioni più grandi. Ad ogni modo, la capienza dei frigoriferi combinati soddisfa la maggior parte delle persone, ma se siete soliti riempire il frigorifero e il congelatore allora sarebbe meglio considerare un modello americano, a patto di avere il giusto spazio in cucina.

Gli scomparti vanno di pari passo con la capienza del frigorifero. Più quest'ultima è alta e più scomparti può contenere l'elettrodomestico, anche se i produttori possono decidere di mantenere lo stesso numero di ripiani rendendoli però più capienti. La soluzione migliore in tal senso è quello di prendere in considerazione modelli che permettono di personalizzare quanti più ripiani possibili. L'esempio perfetto è l'AEG RKB738E5MX che, con il suo sistema Customflex, offre la possibilità di organizzare i numerosi scomparti interni a proprio piacimento, installando i contenitori più adatti a voi e rimuovendo quelli non indispensabili. A prescindere dal modello che acquisterete, un frigorifero dovrebbe comunque avere un portauova, un portaghiaccio e un balconcino controporta, oltre ovviamente ai classici ripiani dove appoggiare gli alimenti più grandi.

Esistono poi altri cassetti che, nonostante non siano indispensabili, danno un valore aggiunto al prodotto. Parliamo di scomparti speciali dedicati alla conservazione di specifici alimenti, come la carne e il pesce, studiati affinché la temperatura sia leggermente più bassa rispetto agli altri scomparti. Alcuni cassetti, inoltre, permettono di regolare manualmente la quantità di umidità, a seconda di quanti alimenti si trovano all'interno.

Che funzioni devono avere i frigoriferi?

Nonostante la parte relativa alle funzioni non ricopra un ruolo importante sui frigoriferi, determinate funzioni, se presenti, possono rendere l'elettrodomestico più versatile e facile da gestire. I modelli più recenti dispongono ormai tutti di un allarme porta, che si attiva quando la porta del frigo rimane aperta per un tempo anomalo, quasi sempre causato da una dimenticanza o da una chiusura non ottimale. Tra le altre funzioni quasi sempre presenti troviamo poi la modalità Eco, che non ha bisogno di presentazioni, la modalità Vacanza, che fa aumentare solo la temperatura del frigo, e una dedicata al raffreddamento rapido, che abbassa velocemente la temperatura per alcune ore, utile ad esempio quando si riempie il frigo tutto in una volta.

Oltre alle funzioni sopra citate, i modelli più all'avanguardia possono integrare una fotocamera, che permette di vedere quali e quanti alimenti si trovano all'interno del frigo attraverso lo smartphone. Il vantaggio è ovviamente quello di evitare le aperture non necessarie e, di conseguenza, far lavorare il compressore il meno possibile. Vi sono poi le funzioni relative alla connettività, che permettono al frigorifero di essere smart, con la possibilità di monitorare da remoto le varie temperature. Alcuni modelli, inoltre, consentono di capire al volo un eventuale malfunzionamento dell'elettrodomestico, mettendovi in contatto con l'assistenza la quale, attraverso una procedura guidata tramite smartphone, saprà riconoscere a distanza il problema del vostro frigorifero. Infine, anche se è piuttosto raro, alcuni modelli possono integrare un display simile a quello di un tablet, attraverso il quale scoprire nuove ricette, basando la ricerca sul tipo di alimenti presenti all'interno del frigo.

Dove posizionare il frigorifero

Prima di posizionare il frigorifero in cucina, dovreste tener conto del fatto che questo elettrodomestico è sensibile alla temperatura ambiente. A una temperatura più alta corrisponde un maggior sforzo da parte del compressore a mantenere le temperature bassi e costanti. Se avete la possibilità di posizionare il frigorifero in punti diversi, il consiglio è quello di collocarlo nel punto meno esposto al calore, il che significa che dovreste evitare di metterlo vicino al termosifone, al forno, alla finestra o ai fornelli. Un altro fattore importante relativo al posizionamento è la distanza dalle pareti, che dovrebbe essere almeno di 10 cm, in modo da permettere al compressore di far fuoriuscire l'aria calda e di non andare in sovraccarico.

Quando conviene spegnere il frigorifero

In passato si tendeva spesso a spegnere il frigorifero quando ci si assentava per una settimana, a causa dei consumi elevati dell'elettrodomestico, ma oggi ha poco senso spegnerlo, dal momento che tutti i modelli integrano ormai una classe energetica più efficiente e modalità ottimizzate per far sì che il consumo di energia sia minimo in determinate situazioni, ad esempio quando si parte per una vacanza. Oltre alla classica modalità Eco, alcuni frigoriferi vantano un programma Vacanza (il nome può cambiare a seconda del produttore), dedicato proprio quando l'intera famiglia sarà assente per un lungo periodo di tempo. Questo programma, che porterà la temperatura del frigo a 15°, bisognerà attivarlo una volta che si è provveduto a svuotare il frigo.

Frigoriferi in acciaio inox

I frigoriferi di fascia alta sono quasi tutti in acciaio inossidabile perché questo materiale è resistente alla ruggine e alla formazione di muffe. Inoltre, i modelli in acciaio inox combattono meglio il calore, che sulle soluzioni entry level potrebbe far deteriorare il corpo esterno dell'elettrodomestico. Tra i vantaggi dell'acciaio inossidabile vi è poi la facilità con la quale lo si può pulire, a differenza delle superfici tradizionali. Avrete infatti bisogno di pulire solo eventuali sbavature o macchie per far sì che il frigorifero ritorni come nuovo. Questi modelli, infine, risultano molto più belli alla vista e si adattano più facilmente al resto del mobilio.

Come leggere l'etichetta energetica di un frigorifero?

L'etichetta energetica di un frigorifero è molto simile a quella di un qualsiasi altro elettrodomestico, ma ci sono un paio di icone stampante che forse non tutti comprendono al volo, ma andiamo con ordine. La parte alta è rappresentata da varie lettere, dalla A alla G, che stanno a indicare l'efficienza energetica. Una freccia, situata a destra dell'etichetta, indica qual è l'efficienza del frigorifero. La classe A è la migliore, con l'efficienza che cala man mano fino ad arrivare alla lettera G, che corrisponde a un'efficienza molto scarsa. Come saprete, una pessima efficienza si traduce in consumi energetici elevati, ed ecco perché si consiglia di acquistare sempre frigoriferi di classe A, anche se ovviamente costano di più.

La parte centrale dell'etichetta energetica riporta il consumo esatto del frigorifero, espresso in kWh annuali. Grazie a questo valore, potrete calcolare con precisione quanto consumerà l'elettrodomestico tramite un semplice calcolo matematico, tenendo in considerazione il costo di corrente del vostro fornitore. Vale la pena sottolineare, però, che il consumo energetico potrebbe non corrispondere esattamente con quello indicato dal produttore, poiché entrano in gioco fattori come il posizionamento e le temperature dell'ambiente, che potrebbero far attivare il motore del frigorifero per più o meno tempo nel corso della giornata.

Scendendo ancora più giù, troviamo le due icone citate pocanzi, una a forma di cristalli di neve e un'altra a forma di una confezione da latte. Sotto ad entrambe vi è un numero che indica la capienza in litro delle due celle, vale a dire quella del frigorifero e del congelatore. L'icona raffigurante la confezione da latte tiene conto della cella frigorifera, mentre quella a forma di cristalli da neve è dedicata al congelatore. Sommando i due valori si ottiene la capienza totale del frigorifero, che non viene riportata sull'etichetta energetica, come invece accade con la rumorosità, che è l'ultimo elemento riportato sull'etichetta. Come è facile intuire, la rumorosità è espressa in decibel e vanta anch'essa una sorta di etichetta, riportata direttamente all'interno di quella energetica. Le lettere vanno in questo caso dalla A alla D e non manca un valore che indica l'esatta rumorosità del frigorifero. Un livello di decibel che vi permette di non sentire il motore del frigorifero quando si attiva oscilla tra i 30 e 45 dB.

Cos'è la classe climatica?

Oltre alle varie etichette riportate nei paragrafi precedenti, un frigorifero dispone anche di diverse classi climatiche, reperibili nella scheda tecnica di ogni singolo modello. Conoscere a quale classe climatica appartiene il frigorifero che si sta per acquistare è molto importante, perché suggerisce a quali temperature è consigliato utilizzare il frigorifero per ottenere la massima efficienza. A temperature più alte, infatti, l'elettrodomestico farà più difficoltà a raffreddare gli scomparti interni, motivo per cui scegliere il frigorifero con la giusta classe climatica potrebbe fare la differenza.

Esistono quattro classi climatiche, ognuna in grado di funzionare a pieno regime in un determinato range. Di seguito vi lasciamo i valori di ognuna:

SN : ottima da 10 a 32 °C

: ottima da 10 a 32 °C N : ottima da 16 a 32 °C

: ottima da 16 a 32 °C ST : ottima da 16 a 38 °C

: ottima da 16 a 38 °C T: ottima da 16 a 43 °C

Ciclo di vita di un frigorifero

Un frigorifero funziona mediamente per 15 anni. Se si è fortunati, è possibile arrivare anche a 20, mentre nei casi più sfortunati lo si dovrà sostituire prima dei 10 anni. Molto dipende ovviamente dalla qualità del frigorifero, pertanto affidarsi a produttori come LG, Samsung e AEG fa sì che abbiate un minimo di certezza in più in merito al fatto che l'elettrodomestico possa godere di una buona longevità. Non vanno però esclusi eventuali malfunzionamenti durante il suo arco di vita, soprattutto in presenza di un eccesso di condensa, di una conservazione del cibo non ottimale, di una rumorosità anomala o di un surriscaldamento. Di solito, questi sono segnali che dovrebbero mettervi in guardia, avvisando in tempo l'assistenza, che potrà aiutarvi a capire se siete di fronte a un problema risolvibile o irreparabile.

Differenza tra termostato e compressore

Quando si analizzano i componenti di un frigorifero, spesso non si capisce qual è la differenza tra il termostato e il compressore. Detto in maniera più semplice possibile, il termostato è un dispositivo che controlla la temperatura interna del frigorifero, mandando segnali al compressore, ossia il motore che comprime il gas refrigerante per generare il freddo all'interno del frigorifero. I due componenti lavorano quindi insieme, anche se il compressore può essere definito un componente meccanico attivo, mentre il termostato una sorta di sensore.

Sulla maggior parte dei frigoriferi, il compressore agisce sia sullo scomparto frigo che sul congelatore. In alcuni modelli di fascia alta, invece, è possibile trovare due compressori, che assicurano un raffreddamento più uniforme e permettono agli odori degli alimenti di non mischiarsi con i vari scomparti. In altre parole, in queste soluzioni sarà come avere due apparecchi autonomi che permettono, in caso di guasto, di continuare a utilizzare uno o l'altro, vale a dire il frigo o il congelatore (a meno che non si rompano entrambi nello stesso momento).

Come si riconoscere un frigorifero a doppio compressore?

Se un frigorifero dispone di un secondo compressore, il produttore quasi sicuramente lo menzionerà tra le specifiche tecniche sul manuale d'uso o direttamente sulla pagina web dedicata a quel modello. Di solito vengono utilizzate le diciture "dual cooling" o "twin cooling" per segnalare che si è di fronte a un modello con più di un compressore indipendente.

Come si calcola il consumo del frigorifero?

Capire esattamente quanto consuma il vostro frigorifero o quello che vi apprestate ad acquistare è molto semplice, poiché può essere utilizzata la stessa formula matematica di un qualsiasi altro elettrodomestico alimentato a corrente. È necessario anzitutto conoscere la potenza in watt e il tempo in cui è acceso, che sarà ovviamente di 24 ore al giorno, salvo in determinate situazioni. La formula matematica è la seguente:

Consumo energetico (Wh) = Potenza (W) x Tempo (h)

Facciamo un esempio pratico. Se un frigorifero ha un motore da 150 watt e viene acceso per 8 ore al giorno, il suo consumo energetico sarà di 1200 Wh (150 W x 8 h). Dividete per 1000 i Wh e otterrete i kilowattora (kWh), pertanto il risultato sarà 1.2 kWh. Per conoscere la somma esatta in euro relativa alla spesa in bolletta, i kWh andranno poi calcolati in base al vostro contratto di fornitura energetica. Vi ricordiamo che questi sono calcoli approssimativi, poiché il consumo energetico può variare a seconda delle condizioni ambientali, del posizionamento e di come si utilizza il frigorifero. Ad esempio, i frigoriferi tendono a consumare di più nei mesi estivi.

Perché i frigoriferi consumano di più nei mesi estivi?

I frigoriferi consumano di più nei mesi estivi perché devono lavorare più duramente per mantenere la temperatura interna fresca e stabile, poiché l'aria esterna è più calda e umida. Durante la stagione estiva, inoltre, le persone tendono ad aprire e chiudere il frigorifero più spesso aumentando, di conseguenza, il lavoro del compressore.

Quanto sono rumorosi i frigoriferi?

La rumorosità di un frigorifero viene sempre citata sull'etichetta energetica e varia in base alla qualità dell'elettrodomestico. I frigoriferi moderni sono progettati per essere il più silenziosi possibile e di solito emettono un rumore compreso tra 30 e 40 decibel. I modelli più vecchi o di qualità inferiore possono essere più rumorosi, emettendo rumori fino a 60 decibel, il che non è il massimo se si preferisce un ambiente silenzioso.

Se passate gran parte del tempo in cucina e per voi la rumorosità è importante, allora dovreste verificare la classe di rumorosità del frigorifero prima dell'acquisto per assicurarvi che soddisfi le vostre esigenze. Per ridurre la rumorosità, ribadiamo che esistono diversi accorgimenti facili da mettere in pratica. Il più importante è sicuramente quello relativo al posizionamento, che dovrebbe essere stabile e livellato per evitare vibrazioni e rumori indesiderati. È buona abitudine pulire poi regolarmente il condensatore, ossia la griglia nera situata dietro il frigorifero, e il compressore (la parte inferiore del frigorifero) per rimuovere la polvere e migliorare la circolazione dell'aria.

Cos'è l'autonomia di conservazione?

L'autonomia di conservazione è un valore che indica le ore massime che il frigorifero è in grado di resistere prima che gli alimenti surgelati inizino a scongelarsi in caso di blackout elettrico. Questa informazione difficilmente la si trova sulla pagina del prodotto, pertanto se siete interessanti a conoscere quali sono le prestazioni del vostro frigorifero sotto questo punto di vista dovreste dare un'occhiata approfondita al manuale ufficiale. Solitamente, in caso di blackout, un frigorifero di fascia media conserva gli alimenti per un solo giorno, mentre i modelli che vantano un ottimo isolamento possono resistere per 2-3 giorni.

Temperature ideali del frigorifero

Per quanto riguarda il frigo, si consiglia di impostare una temperatura tra i 4-6 °C, a seconda della stagione in cui ci si trova. Per il congelatore, invece, la temperatura consigliata è di -18 °C.

Come pulire i frigoriferi?

Anzitutto spieghiamo perché è consigliato pulire il frigorifero regolarmente. Mantere questo elettrodomestico pulito, soprattutto la parte interna, aiuta a prevenire la crescita batterica e la proliferazione di germi, che possono causare malattie. La pulizia regolare del frigorifero mantiene inoltre gli alimenti freschi più a lungo e migliora l'efficienza energetica del frigorifero stesso. Detto ciò, per pulire gli scomparti interni potete usare dell'acqua insieme a un detergente chimico. Ciò vale anche per guarnizioni, che necessitano anch'esse di essere pulite regolarmente in modo che l'isolamento rimanga efficace nel tempo.

Dove si butta il frigorifero?

Se è arrivato il momento di buttare il frigorifero, dovreste sapere che esistono sostanzialmente due metodi per lo smaltimento, gli stessi per qualunque grande elettrodomestico. Il primo è quello di portarlo in un'isola ecologica, che si trova ormai in quasi tutti i comuni, quindi non dovreste avere problemi. In alcuni casi, il comune offre anche un servizio di trasporto dedicato appositamente per i rifiuti ingombranti. Il secondo metodo è portarlo presso i negozi di grandi elettrodomestici, a patto che accettino questo servizio. Di solito, ciò accade nel momento in cui si acquista un nuovo elettrodomestico, anche online.

Chi produce i migliori frigoriferi?

Nel contesto degli elettrodomestici di grandi dimensioni, i marchi più rinomati, come Samsung, LG e Bosch, spiccano per gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo. Questo impegno si traduce in prodotti all'avanguardia, come i frigoriferi, che mantengono costantemente un vantaggio competitivo. Anche se la concorrenza cerca di imitare, spesso riesce solo a produrre qualcosa di decente. Oltre a questi marchi di punta, va menzionato Miele, posizionato nella fascia di mercato di lusso per gli elettrodomestici.

Scendendo nella fascia di prezzo più accessibile, emergono brand come Hisense, Beko e Candy. Questi non brillano per funzioni avanzate, ma si distinguono per un solido rapporto qualità/prezzo. Non sorprende che alcuni dei modelli più venduti provengano proprio da questi produttori. In generale, al momento dell'acquisto di un frigorifero, è consigliabile rivolgersi a marchi consolidati per garantire un'assistenza tempestiva in caso di problemi, indipendentemente dalla presenza o meno della garanzia.

Quanto investire in un frigorifero?

Prima di stabilire il budget, è essenziale considerare che un frigorifero rappresenta un acquisto a lungo termine, spesso sostituito solo quando si manifestano frequenti problemi. Pertanto, è consigliabile non orientarsi verso un approccio di spesa minima, specialmente se si tratta di un frigorifero destinato alla residenza principale. Detto ciò, il livello di investimento aumenta in base alle specifiche tecniche desiderate. La capienza interna e le dimensioni del frigorifero sono fattori determinanti che influenzano il costo. Non a caso, i modelli più costosi, come i "side by side" o i frigoriferi americani, partono da circa 600-700 euro e possono facilmente superare i 1.300-1.500 euro.

Un investimento intermedio di circa 500 euro consentirà l'acquisto di un buon frigorifero combinato, che rappresenta la scelta più diffusa. Se si opta per un modello di produzione recente, è probabile che sia anche dotato di funzionalità smart, permettendo la gestione remota di varie impostazioni, tra cui le temperature.

Dove conviene acquistare un frigorifero?

I frigoriferi sono reperibili presso le principali catene di distribuzione, distribuite capillarmente in molte città. Ci stiamo riferendo a negozi fisici come Mediaworld, Unieuro e Comet, oltre che ai loro corrispettivi negozi online. In genere, i prezzi online sono più vantaggiosi rispetto ai negozi fisici, anche all'interno della stessa catena di distribuzione.

Quando si tratta di grandi elettrodomestici, la scelta migliore è spesso quella di effettuare l'acquisto online e, se possibile, di ritirare il prodotto direttamente presso il negozio fisico più vicino. Nel caso dei frigoriferi, il trasporto può presentare delle sfide, e talvolta può essere richiesto un costo aggiuntivo per la spedizione. È fondamentale concordare con il negozio i dettagli prima dell'acquisto per evitare sorprese inaspettate al momento del pagamento.

Tuttavia, va notato che molti negozi online offrono la spedizione gratuita anche per i grandi elettrodomestici, quindi con una certa attenzione, l'acquisto online di un frigorifero può essere conveniente per il consumatore finale.