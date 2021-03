Gamestop: PS5 nuovamente in vendita oggi, approfittatene!

Aggiornamento 16:04: console esaurite!

Indubbiamente il mese di marzo è stato il mese di PlayStation 5, con Amazon e soprattutto GameStop che ci hanno offerto numerose opportunità per acquistare la console sebbene, purtroppo, la limitatezza degli stock non permetta mai a tutti di poter acquistare la propria PS5 generando, non lo neghiamo, un po’ di frustrazione nei clienti della rete. Si tratta di una situazione nota, ed è per questo che siamo felici di annunciarvi che, contro ogni aspettativa, GameStop ha deciso di chiudere in grande il mese di marzo, proponendovi anche oggi una vendita di PS5 in scorte limitatissime!

Come sempre, la vendita partirà dalle 15:30 di oggi, e vi offrirà l’opportunità di acquistare PlayStation 5 sia nelle sue due edizioni, con e senza disco, sia attraverso la vendita di 2 differenti bundle. Inoltre, vi ricordiamo che ancora una volta le modalità di vendita prevedono la gestione degli acquisti attraverso un sistema di coda online, per cui, a partire dalle 15:15 circa, potrete accedere al sito per “mettervi in coda”, attendendo così il vostro turno di acquisto tramite una sala d’attesa digitale che condurrà poi alla vendita della console.

Purtroppo, non ci sono notizie in merito alla quantità di console disponibile in questo nuovo stock, tuttavia è lecito pensare che essendo disponibili soli 2 bundle, uno dei quali con console in formato digitale, le scorte di GameStop siano ormai prossime ad esaurirsi il che ci spinge a suggerirvi di non perdere questa occasione, visto che il persistente shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe – come saprete – impedire un ritorno alla normalità fine del 2021, se non addirittura fino al 2022!

Ciò detto, vi ricordiamo che per accedere alla vendita sarà necessario attende il proprio turno in una sala di attesa per la vendita, ed una volta qui dovrete assolutamente assicurarvi di tenere la pagina aperta fino a che non sarà possibile effettuare l’acquisto, poiché in caso contrario il vostro turno sarà azzerato e dovrete mettervi in coda di nuovo!

Per quanto riguarda i bundle, essi saranno 2, ed è già possibile sapere in cosa consisteranno:

Bundle 1 : PS5 Digital Edition + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali in vendita a 499,98€

: + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali in vendita a Bundle 2: PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales + Marvel’s Avengers + Rainbox Six Siege Deluxe Edition | 734,98€

Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!