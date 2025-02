Offerta PlayStation: sconto del 20% sugli accessori per PS5!

Se sei un abbonato a PlayStation Plus, questa è l'occasione perfetta per aggiornare la tua postazione di gioco! Fino al 19 febbraio, puoi ottenere uno sconto del 20% su ogni accessorio per PS5, se ne acquisti almeno due per un totale di 100 € o più. Il bello? Lo sconto si applica automaticamente al momento del pagamento, purché tu abbia un abbonamento PS Plus attivo!

Offerta PlayStation, perché approfittarne?

Per approfittare di questa promozione esclusiva, ti basta seguire pochi e semplici passaggi:

Vai sul sito ufficiale e scegli almeno due accessori per PS5 tra quelli in offerta Il totale del carrello deve essere di almeno 100€ Effettua il login con il tuo account PS Plus attivo Al momento del pagamento, lo sconto del 20% verrà applicato automaticamente

Se non hai mai acquistato direttamente da PlayStation, potresti chiederti: "Perché dovrei farlo?". Ecco alcuni buoni motivi:

Accesso anticipato ed esclusivo: hai la possibilità di accedere in anteprima a giochi, bundle hardware e accessori esclusivi. Se ami essere tra i primi a mettere le mani su nuove uscite, è il posto giusto per te.

Consegna rapida e gratuita: un altro vantaggio importante è la consegna espressa gratuita. Ma anche se non sei un membro PS Plus, puoi comunque godere della spedizione standard gratuita su tutti gli ordini, senza alcun minimo di spesa richiesto.

Resi semplici e senza pensieri: a volte capita di cambiare idea. Nessun problema! Se il prodotto che hai acquistato non fa al caso tuo, hai fino a 30 giorni di tempo per restituirlo gratuitamente. Il tutto in maniera semplice e veloce, senza complicazioni.

Garanzia PlayStation ufficiale: quando acquisti direttamente da PlayStation, hai la sicurezza di un prodotto originale coperto da una garanzia limitata di un anno su hardware e accessori. Questo significa che, in caso di problemi, sei coperto direttamente dal produttore.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità! Se hai bisogno di nuovi accessori per la tua PlayStation 5, questo è il momento perfetto per approfittare dello sconto! Ricorda, l'offerta è valida solo fino al 19 febbraio, quindi non perdere tempo! Visita subito il sito e fai il pieno di accessori per la tua console!