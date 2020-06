Geekbuiyng: partono le offerte della big brand sale

Avete voglia di grandi offerte e promozioni tech? Non potete perdervi le ultime offerte di Geekbuying sui prodotti delle più grandi marche, che troverete a prezzi incredibilmente scontati solo per oggi! Arrivata all’ottavo anniversario, questa promozione comprende prodotti provenienti da brand leader del mercato come Xiaomi, Logitech, Razer, Tronsmart e tanti altri.

In questa vasta selezione di prodotti troverete sicuramente l’articolo di cui avete bisogno, sono infatti presenti molti prodotti fa cui smartphone, accessori per pc, robot per la casa ed anche biciclette elettriche. Fra tutti questi prodotti però vogliamo parlarvi dell’offerta riguardante la cassa bluetooth Tronsmart Soundpulse 40W compresa di custodia disponibile all’incredibile prezzo di 44,45€ contro i 67,56€! Questo piccolo ma resistente speaker è dotato di certificazione IPX7, che lo rende resistente all’acqua, e grazie ai suoi doppi radiatori passivi è in grado di diffondere un suono potente e deciso grazie ai suoi 40W di potenza. Nella Tronsmart soundpulse 40W sono presenti 3 tipologie di potenza di bassi: 3D stereo, extra bass e standard per dare ulteriore carattere alla musica. La batteria da 15 ore e la presenza di un microfono per le eventuali telefonate, rendono questa cassa già eccellente di suo un’occasione veramente imperdibile.

Le offerte di Geekbuying sono moltissime ed il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina della promozione, in modo da trovare quella più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi andare alle offerte di Geekbuying, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I big brand sale

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!