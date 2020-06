Gli impedibili di eBay: tante offerte su condizionatori e ventilatori

Dopo aver dato un’occhiata alle prime proposte in sconto della mattinata, è ora giunto il momento di concentrarsi sulle offerte di un altro grande contendente del mondo degli sconti, ovvero eBay, che nelle ultime ore ha dato il via ad una serie di ottime offerte, tutte dedicate al mondo dei condizionatori e dei ventilatori.

Proposte davvero interessanti, specie considerando l’imminenza del caldo estivo che, come ogni anno, porterà ad un aumento esagerato dei listini prezzi di questo specifico comparto di prodotti. Molto meglio giocare d’anticipo, ed approfittare di quelle che sono le proposte del rivenditore che – come vedrete – sono particolarmente vantaggiose, specie per ciò che concerne alcuni modelli a muro, alcuni dei quali comprensivi anche di motore.

Offerte come quella relativa l’ottimo condizionatore con inverter Hisense CA35YR01G, capace quindi di produrre sia aria calda che fredda, dotato della potenza di ben 12000 btu/h e capace di raffreddare con un’alta efficienza energetica anche nelle giornate più calde e soleggiate. Certificato con classe di efficienza energetica A++, il condizionatore Hisense CA35YR01G raffredda grazie al gas ecologico R-32, dal basso costo di ricarica ed a scarso impatto ambientale. Un qualcosa da non sottovalutare, specie considerando che molti dei prodotti comunemente scontati sul mercato non dispongono della stessa attenzione, comportando il rischio di acquistare un prodotto la cui ricarica, col tempo, potrebbe risultare di difficile reperibilità e dal’alto costo. Generalmente venduto al prezzo di ben 670,00€, l’Hisense CA35YR01G comprensivo di motore esterno è oggi in sconto su eBay a soli 419,00€! Un affare eccezionale, scontato del 37% e dunque opzione perfetta per chiunque, alle porte dell’estate, non sia ancora pronto a fronteggiare il caldo con i giusti mezzi.

Ovviamente il condizionatore Hisense CA35YR01G non è l'unico articolo in offerta, ed anzi sono diversi i prodotti del settore che eBay sta scontando in queste ore!

La nostra selezione di prodotti

