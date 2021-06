Grandi e piccoli elettrodomestici in super offerta su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con le occasioni de “Gli Imperdibili” di eBay, che si riconferma come il luogo ideale per acquistare tantissimi prodotti appartenenti al mondo hi-tech o della moda come smartphone, TV, elettrodomestici e capi d’abbigliamento, il tutto a prezzi decisamente vantaggiosi!

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata. Tra le molte occasioni, spicca l’offerta relativa al frigorifero combinato Samsung, modello RB3VTS104WW, attualmente acquistabile a 409,99€ anziché 599,99€, a seguito di uno sconto di quasi 200,00€ dal prezzo consigliato dal produttore e con la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita (fattore non sempre possibile per la categoria degli elettrodomestici).

Dotato della tecnologia Twing Cooling Plus, questo frigorifero RB3VTS104WW gestisce autonomamente la temperatura del frigo e del freezer, consentendo dunque di mantenere costanti i livelli di umidità e conservando gli alimenti freschi fino a due volte più a lungo, rispetto i tradizionali prodotti di questo segmento di mercato.

Grazie ai ripiani in vetro temperato, sviluppati per sostenere fino a 100 kg di peso, è possibile riporre gli alimenti più pesanti, come nel caso delle angurie, in modo tale da preservarne la propria integrità. Tra le altre funzioni, questo frigo permette di controllare l’umidità all’interno dei cassetti, mediante una piccola manopola, così da preservare anche tutti quegli alimenti deperibili come ortaggi e verdura. Il Samsung RB3VTS104WW, oltre a garantire una capacità complessiva di 328 litri, distribuita in 228 litri per lo scompartimento del frigo e 100 litri per il congelatore, vanta delle porte reversibili in modo da posizionare il prodotto ovunque si desidera e in base al proprio arredamento.

Insomma, un elettrodomestico di ottima fattura che, considerando le sue specifiche tecniche e il nuovo prezzo di vendita, diventa un investimento per la propria abitazione! Chiaramente, non si tratta dell’unico articolo compatibile con gli sconti di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete desiderosi di codici sconto, potete dare uno sguardo alla nostra pagina speciale.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!