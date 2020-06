Humble Bundle lancia il ricco Humble Nacon Publisher Bundle!

Humble Bundle ha recentemente lanciato il ricco Humble Nacon Publisher Bundle, contenente alcuni dei titoli più rilevanti della celebre casa. Ad un prezzo ridotto è infatti possibile portarsi a casa un gran numero di opere più che interessanti come 2Dark, Styx Master of Shadows e Sherlock Holmes The Devil’s Daughter. Se siete interessati a fare vostro questo ricco pacchetto il nostro consiglio è però quello di fare in fretta: esso sarà infatti acquistabile per ancora poco meno di due settimane.

Pagando un solo euro sarà possibile ottenere:

Outcast Second Contact

2Dark

Aarklash Legacy

Pagando più di 3,65 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Of Orcs and Men

Styx Master of Shadows

Sherlock Holmes The Devil’s Daughter

Tennis World Tour

V-Rally 4

Con oltre 13,00 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

FIA European Truck Racing Championship

FIA ETRC Indianapolis Motor Speedway

Pro Cycling Manager 2019

The Fisherman Fishing Planet

Come facilmente osservabile si tratta di un bundle particolarmente ricco, sia per quanto riguarda la quantità che la varietà di titoli contenuti al suo interno. Da sportivi a racing game, da stealth a esperienze indie: l’Humble Nacon Publisher Bundle è un pacchetto più che interessante per moltissimi giocatori, che difficilmente non troveranno in esso qualcosa di loro interesse. Acquistando il bundle sarà inoltre possibile fare anche una buona azione, visto che parte dei proventi saranno devoluti a delle associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare il ricco bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Nacon Publisher Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!