Il nuovo Samsung Galaxy A52s già ad un prezzo super su eBay

Se da una parte abbiamo assistito a numerose presentazioni importanti negli ultimi giorni, dall’altra stiamo assistendo a tornate di offerte incredibili, ed è notevole se consideriamo che siamo ancora lontani dal prossimo Black Friday. Su portali come eBay, infatti, gli sconti sono tantissimi, soprattutto se teniamo in considerazione quelli della sezione de “Gli Imperdibili“, nella quale sono presenti articoli di ogni categoria, con sconti che possono persino dimezzare il prezzo originale del prodotto.

Tra questi spiccano anche numerosi prodotti recenti, come il nuovissimo Samsung Galaxy A52s, uno smartphone presentato pochissimi giorni fa e che si colloca sul mercato a 469,90€, prezzo che eBay ha deciso di portare immediatamente sotto la soglia dei 400€, dandovi modo di acquistarlo a 399,00€. Sostanzialmente, si tratta di un Galaxy A52 5G a cui è stato montato il chip Snapdragon 778G al posto dello Snapdragon 750G. Differenze minime, ma che per alcuni potrebbero fare la differenza, soprattutto in ambito gaming o nell’eseguire app pesanti, dove le prestazioni più elevate del processore vi permetteranno di ottenere un’esperienza migliore.

Se il Galaxy A52 5G è stato lo smartphone di fascia media di Samsung più apprezzato, la versione aggiornata non può che confermarsi tale, soprattutto dopo un aggiornamento proveniente dal processore, che è ovviamente il cuore del dispositivo. Il design dunque rimane lo stesso, così come rimane invariato il comparto fotografico, che è uno dei migliori in questa fascia di prezzo, con il sensore principale da 64MP stabilizzato otticamente.

Nonostante il Samsung Galaxy A52s monti un chip più potente rispetto al modello precedente, l’autonomia rimane invariata, il che conferma come i processori Qualcomm della serie 700 siano decisamente efficienti, attivando i loro svariati core solo quando le applicazioni lo richiedano. Come detto, ritroviamo le caratteristiche di Galaxy A52 5G, che permetteranno al Samsung Galaxy A52s di riscuotere lo stesso successo, e tra queste citiamo la memoria espandibile fino a 1TB e il display Super AMOLED a 120Hz. Insomma, un vero e proprio best buy, a cui il noto portale di compravendita gli ha già riservato un trattamento speciale dopo neanche una settimana dalla presentazione.

A questa incredibile offerta se ne affiancano tantissime altre, le quali sarà possibile trovare sulla pagina ufficiale de Gli Imperdibili di eBay. Detto ciò, prima di lasciarvi alle vostre considerazioni, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

