Migliori bilance pesapersone smart (dicembre 2023)

Se per voi è arrivato il momento di passare da una bilancia tradizionale a una smart, allora siete nel posto giusto. Qui troverete infatti i migliori modelli smart, vale a dire quelli che permettono di trasferire e leggere i dati su smartphone e tablet e che non si limitano a controllare il peso corporeo. Se volete andare sul sicuro, vi consigliamo quindi di valutare attentamente i nostri consigli sugli acquisti.

Nell'ultimo aggiornamento dell'anno, abbiamo mantenuto le bilance pesapersone precedentemente consigliate durante l'ultima revisione. Tuttavia, ci siamo concentrati sull'ulteriore miglioramento di questa guida all'acquisto, arricchendola con nuove informazioni. Nella sezione finale, troverete ora un breve testo riassuntivo che fornisce indicazioni su dove è possibile acquistare le bilance, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi associati a ciascun negozio.

Le bilance pesapersone smart sono l'evoluzione moderna delle classiche bilance, offrendo molto più di una semplice lettura del peso corporeo. Con l'avanzamento della tecnologia, queste bilance sono diventate dispositivi intelligenti, in grado di fornire informazioni dettagliate sulla nostra salute e benessere complessivo. Oltre alla misurazione precisa del peso corporeo, le bilance smart possono monitorare altre importanti metriche come la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare, le calorie bruciate e persino offrire funzionalità specifiche per le donne in gravidanza. Questo permette di avere una panoramica completa del proprio stato di salute e prendere decisioni informate per migliorare il proprio benessere.

Nella nostra selezione, abbiamo considerato i migliori modelli di bilance pesapersone smart disponibili attualmente sul mercato. Ogni prodotto ha caratteristiche uniche che lo rendono interessante per diverse esigenze, caratteristiche che troverete al fianco di ogni prodotto. Inoltre, ciascun modello sarà accompagnato da link per l'acquisto presso alcuni degli store online, dove eventualmente potrete reperire altre informazioni tecniche sul prodotto di vostro interesse. Dopo avervi anticipato ciò, siamo pronti per passare alla parte successiva, ossia la più interessante per molti di voi lettori, che vi permetterà di scoprire finalmente i modelli più interessanti da acquistare dal punto di vista funzionale.

Come scegliere una bilancia pesapersone

Come è facile intuire, i fattori da tenere in considerazione durante l'acquisto di una bilancia smart sono sostanzialmente la precisione e le funzioni. Sebbene qualsiasi modello smart, nonché digitale, vanti una misurazione del peso affidabile, è bene controllare che la differenza di valore tra una misurazione e l'altra sia più bassa possibile. Dal momento che i produttori difficilmente pubblicano queste specifiche, occorre provare personalmente la bilancia per scoprire qual è il margine di errore. Ad ogni modo, i modelli da noi suggeriti garantiscono margini di errori minimi, che arrivano al massimo a pochi decigrammi.

Che funzioni deve avere una bilancia smart?

Ovviamente, tutte le bilanci smart vantano numerose funzioni che vi permetteranno di controllare diversi aspetti del vostro corpo, ma è importante controllare che tra le caratteristiche del modello scelto ci siano anche rilevamenti in grado di analizzare la massa grassa, magra, metabolismo basale, proteine e qualsiasi altro valore che non si limiti solamente a tenere in considerazione il peso. Affidarsi a un modello con tutte queste funzioni, infatti, vi aiuterà a valutare meglio la vostra forma fisica e, di conseguenza, mettere in campo una dieta o una serie di esercizi specifici affinché possiate raggiungere il vostro obiettivo.

Inoltre, sarebbe preferibile prendere in considerazione i modelli che vi offrano la possibilità di salvare le vostre misurazioni in cloud, in modo che potrete analizzare i vostri progressi giorno dopo giorno e farvi un'idea dei risultati della dieta o allenamento. In aggiunta, sarebbe il massimo se l'applicazione dedicata supportasse molteplici account, in modo che la bilancia potrà essere usata da più persone, salvando i dati di ognuno in maniera separata.

Detto ciò, fattori come materiali e simili passano in secondo piano quando si parla di bilance smart e non riteniamo ci siano accortezze da tenere in considerazione. Tuttavia, sarebbe preferibile che la bilancia disponga di piedini in gomma o materiale antiscivolo in modo da evitare che il dispositivo possa muoversi durante l'uso, un aspetto che può rivelarsi importante soprattutto per le persone più pesanti.

Modalità gravidanza

Le donne incinte, o che potrebbero rimanere incinte, hanno esigenze particolari quando si tratta di misurare il loro peso corporeo. Tante donne incinte, inoltre, preferiscono evitare le misurazioni di impedenza, che vengono raccolte tramite lievi impulsi elettrici, inviati attraverso i piedi e le gambe per stimare la composizione corporea. Chi possiede un dispositivo sanitario impiantato, come un pacemaker, vengono persino avvertiti di non usare le bilance smart. Ciò detto, alcuni modelli che supportano le misurazioni dell'impedenza hanno un'opzione per disattivarle, utile affinché anche le donne incinte possano salire su una bilancia smart senza timori di alcun genere.

Bluetooth e WiFi

La maggior parte delle bilance smart si connette a smartphone e tablet tramite Bluetooth, ma esistono anche modelli che trasmettono i dati raccolti tramite la vostra rete WiFi. Quest'ultimi tendono a costare di più perché richiedono più componenti per funzionare e ovviamente sono da preferire per chi vuole avere un prodotto completo. Come saprete, per ricevere le varie informazioni riguardante il peso nell'applicazione dedicata avrete bisogno costantemente di un dispositivo Bluetooth al vostro fianco.

Se ad esempio avete scaricato l'app sullo smartphone e questo si trova nell'altra stanza, il piccolo raggio d'azione del Bluetooth annullerà la raccolta dei dati, anche se alcune bilance possono salvare un peso registrato fino alla sincronizzazione successiva. Un modello Wi-Fi, invece, non presenta questo problema, dal momento che la sincronizzazione dei dati avviene tramite il segnale del router che, ovviamente, è migliore del Bluetooth. In teoria, la sincronizzazione Wi-Fi è anche più affidabile quindi, se potete, tenete in considerazione le bilance dotate di Wi-Fi.

Come funziona una bilancia pesapersone smart?

Le bilance smart si basano sulla tecnologia dell'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA), ossia inviano piccoli impulsi elettrici attraverso il vostro corpo. Tramite poi una formula matematica, si ricevono informazioni sulla percentuale di grasso corporeo, sulla densità ossea, sulla massa muscolare magra e quanta acqua è presente nel corpo. Si tratta della stessa tecnologia presente in numerosi fitness tracker e smartwatch.

Le bilance pesapersone smart sono precise?

Nonostante le bilance smart vi permettano di accedere a numerose informazioni sulla vostra composizione corporea, soprattutto se siete interessati a tracciare i cambiamenti nel tempo, non sono le più precise in assoluto. La maggior parte, infatti, restituisce risultati diversi rispetto a un sistema BOD POD, il migliore per quanto concerne i livelli di grasso corporeo. Ad ogni modo, i migliori modelli smart rimangono piuttosto precisi, con soglie di errore davvero minime, che non giustificano l'acquisto di bilance dotate di altre tecnologie.

Motivi per acquistare le bilance pesapersone

Una bilancia smart può fornire molte più informazioni rispetto a quella tradizionale, non limitandosi quindi solo al peso, che non sempre è la miglior indicazione del fatto che voi siate effettivamente sani o meno. Con un modello smart, inoltre, non è necessario guardare il numero sulla bilancia, poiché si connettono alle app dedicate per la salute sui vostri smartphone e tablet, inviando i dati raccolti tramite Bluetooth. Insomma, i motivi per preferire una bilancia smart da una tradizionale sono diversi e il merito è della tecnologia moderna, che negli ultimi anni è entrata anche in questa tipologia di prodotti, facilitando ancora una volta la vita delle persone.

Come resettare le bilance pesapersone?

Potrebbe capitare di dover resettare la bilancia smart per svariati motivi e vi anticipiamo che farlo sarà semplicissimo. Le modalità di ripristino potrebbero cambiare in base al modello, quindi fate sempre riferimento al libretto di istruzioni. Alcune bilance avranno un pulsante di ripristino nascosto, che vi basterà premere per alcuni secondi per far partire il ripristino. I modelli a batterie potrebbero richiedere una serie di passaggi per ricalibrare il sistema, tra cui la rimozione delle batterie per circa 10 minuti.

Come posizionare una bilancia smart?

Dovreste dare tanta importanza al posizionamento prima di misurare il vostro peso corporeo. Il posizionamento, infatti, provoca letture diverse a seconda della superficie d'appoggio. Il miglior consiglio per ottenere una misurazione più precisa possibile è quello di mettere la bilancia su una superficie piana e dura, come ad esempio le piastrelle del bagno. È sconsigliato mettere la bilancia sul tappeto, in quanto quest'ultimo ingannerà i sensori dello strumento.

Posso usare le bilance pesapersone se porto un pacemaker?

I soggetti che portano un pacemaker, ossia un dispositivo impiantato sotto la pelle, indispensabile per chi ha grossi problemi cardiaci, non dovrebbero utilizzare le bilance smart. L'elettricità prodotta dalla bilancia, infatti, potrebbe influire con gli impulsi elettrici del pacemaker, alterando la frequenza cardiaca del soggetto e quindi esporlo a un potenziale pericolo per la salute.

Posso usare le bilance pesapersone in gravidanza?

Le bilance smart inviano solitamente un impulso di 50 kH e 0,5 milliampere, valori che non sono dannosi per il feto, pertanto non ci sono pericoli nel pesarsi se si è in gravidanza. Va però tenuto in considerazione che la massa grassa non verrà letta in modo ottimale in queste situazioni, in quanto il sistema di misurazione si basa sull'incrocio di dati, tenendo conto della quantità di liquidi presente in corpo. Insomma, sarà come avere un dispositivo limitato per un periodo di tempo, ma dopo poche settimane dalla gravidanza sarà possibile di nuovo fare affidamento sulle misurazioni più complesse del proprio corpo.

Bilancia analogica o digitale?

Usciamo leggermente fuori dall'argomento smart, menzionando i vantaggi e gli svantaggi di una bilancia analogica e digitale. Come spesso accade, la scelta dipende dalle esigenze personali e dall'uso che se ne vuole fare. I modelli analogici sono generalmente più economici e facili da usare, ma tendono ad essere meno precisi rispetto a quelli digitali. Essendo sprovvisti di display ma di una lancetta, la lettura dei valori può essere più difficile e meno precisa, un elemento importante soprattutto per gli anziani.

Le bilance digitali tendono ad essere più precise e, come detto, più facili da leggere grazie alla presenza di uno schermo, spesso a colori. Il loro svantaggio è il prezzo, poiché costano mediamente un po' di più, cifre che comunque non dovrebbero influire sull'acquisto in quanto parliamo di dispositivi che si portano a casa per poche decine di euro (a meno che non si voglia puntare su modelli di fascia alta). Le bilance digitali, inoltre, possono avere funzioni aggiuntive, come la misurazione del grasso corporeo o della massa muscolare, tramite degli appositi strumenti.

In generale, se si desidera una maggiore precisione e funzionalità aggiuntive, una bilancia digitale potrebbe essere la scelta migliore. Se invece si cerca una semplice bilancia per pesare gli alimenti o per il proprio peso, una bilancia analogica potrebbe ancora oggi essere più adatta, soprattutto in ottica risparmio.

Le bilance pesapersone smart misurano la massa grassa?

La maggior parte delle bilance smart, se non tutte, sono in grado di misurare la propria massa grassa. Tuttavia, vale la pena segnalare che questa viene calcolata tramite degli algoritmi che, seppur avanzati, non garantiscono la stessa precisione di una bilancia impedenziometrica con manubrio. Quest'ultima è un tipo di bilancia che utilizza l'impedenza bioelettrica per misurare la composizione corporea, ovvero la percentuale di grasso, muscoli, acqua e ossa presenti nel corpo, con l'ausilio di un manubrio, che legge i dati anche dalle estremità superiori del corpo, non limitandosi quindi solo alle gambe. Il manubrio, inoltre, consente di effettuare la misurazione in piedi più comodamente, permettendovi di non rimanere immobili su una piattaforma, combattendo con l'equilibrio. I modelli con manubrio si adattano poi meglio a diverse tipologie di utenti, tra cui atleti, persone in sovrappeso o obese e anziani, in quanto consentono di effettuare misurazioni accurate su persone con condizioni fisiche differenti.

Cos'è la massa grassa?

Nel paragrafo precedente abbiamo citato la massa grassa, ma cos'è esattamente e perché è importante per la propria salute? La massa grassa è la quantità di grasso presente nel corpo di un individuo, espresso in percentuale rispetto al peso totale del corpo. La massa grassa include il grasso essenziale, che è necessario per la salute, e il grasso in eccesso, che può essere dannoso per la salute. La percentuale di massa grassa ideale varia a seconda dell'età, del sesso e dello stato di salute generale, ma in generale una percentuale inferiore al 20% per gli uomini e inferiore al 30% per le donne è considerata sana.

La massa grassa è importante perché, come detto, indica il livello di grasso corporeo e quindi la salute generale del corpo. Un alto livello di massa grassa può essere associato a un maggior rischio di malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro. Una bassa percentuale di massa grassa invece può indicare una carenza nutrizionale e problemi di salute legati alla mancanza di grassi essenziali. È importante mantenere quindi un livello adeguato di massa grassa se si vuole rimanere in salute.

Chi produce le migliori bilance pesapersone smart?

Il mercato delle bilance smart è pieno di produttori, sia tradizionali che emergenti. La parte tecnologia relativa a questi dispositivi ha raggiunto ormai uno standard, ed ecco perché non è raro trovare modelli validi realizzati anche da brand emergenti a prezzi competitivi. Il discorso cambia leggermente se si valutano solo bilance smart di fascia alta. Qui infatti si fanno apprezzare meglio le marche più importanti del settore, spesso le uniche a implementare una serie di funzioni extra o garantire un certo livello di precisione. Le più specializzate a riguardo sono senza dubbio Laica, Omron e Beurer.

Quanto spendere per una bilancia smart?

L'appiattimento della tecnologia su questi dispositivi per il controllo della salute ha fatto sì che possiate acquistare delle ottime soluzioni a circa 30-40 euro. Se vi interessano i modelli impedenziometrici con manubrio, allora dovrete mettere in conto una spesa di circa 100 euro, diffidando dai modelli troppo economici che potrebbero rivelarsi poco funzionali o poco curati esteticamente.

Bilance smart e la privacy

Essendo che le bilance smart rilevano, trasferiscono e salvano i valori di misurazione tramite delle applicazioni dedicate, per alcuni è importante sapere se i dati relativi al peso e altro vengono condivisi senza il proprio consenso o meno. Molti modelli si collegano con Apple Health o Fitbit, pertanto dovreste fare affidamento su tali aziende, sperando che non ci siano attacchi mirati a rubare questo tipo di informazioni. Ad ogni modo, i dati raccolti dalle bilance smart non hanno niente a che vedere con i dati sanitari delle visite mediche, che sono invece molto più sensibili. Una bilancia smart si limita infatti a raccogliere informazioni su indirizzo e-mail, sesso, età, altezza, peso, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea, proteine, grasso viscerale, metabolismo basale ed età metabolica.

Con quali app è compatibile una bilancia smart?

Nei paragrafi precedenti abbiamo riportato che le bilanci smart possono connettersi a uno smartphone, tablet o smartwatch tramite Wi-Fi o Bluetooth, ma con quali app sono compatibili? In genere ogni modello dispone di una specifica app, che viene indicata chiaramente nelle istruzioni del prodotto o già nella tipica descrizione riassuntiva che si trova sulla pagina del prodotto o dello store. Di solito, la compatibilità la si trova anche con le applicazioni pre-installate sui nostri dispositivi mobili, sia su piattaforme iOS che Android e, in alcuni casi, le app possono essere utilizzate in combinazione con altri dispositivi fitness, come i tapis roulant elettrici.

Dove conviene acquistare una bilancia pesapersone?

Per acquistare una bilancia pesapersone, ci sono diversi canali di vendita tra cui scegliere, a seconda delle proprie preferenze e necessità. Alcuni dei canali più comuni sono:

Negozio fisico : si tratta del metodo tradizionale, che permette di vedere e toccare con mano i vari modelli di bilance disponibili, confrontarli tra loro e chiedere consiglio al personale qualificato. Inoltre, si ha la possibilità di testare il funzionamento della bilancia e verificare la sua precisione e affidabilità. Il vantaggio di acquistare una bilancia pesapersone in un negozio fisico è che si può usufruire della garanzia e dell’assistenza post-vendita potenzialmente più veloce in caso di problemi o difetti. Lo svantaggio è che si ha una scelta limitata ai prodotti presenti in negozio e che i prezzi possono essere più alti rispetto ad altri canali.

: si tratta del metodo tradizionale, che permette di vedere e toccare con mano i vari modelli di bilance disponibili, confrontarli tra loro e chiedere consiglio al personale qualificato. Inoltre, si ha la possibilità di testare il funzionamento della bilancia e verificare la sua precisione e affidabilità. Il vantaggio di acquistare una bilancia pesapersone in un negozio fisico è che si può usufruire della garanzia e dell’assistenza post-vendita potenzialmente più veloce in caso di problemi o difetti. Lo svantaggio è che si ha una scelta limitata ai prodotti presenti in negozio e che i prezzi possono essere più alti rispetto ad altri canali. E-commerce : si tratta del metodo più moderno e diffuso, che permette di acquistare una bilancia pesapersone online, tramite siti web specializzati o piattaforme di vendita generaliste. Il vantaggio di acquistare una bilancia pesapersone online è che si ha accesso a una vasta gamma di modelli, marche e prezzi, che si possono confrontare facilmente e consultare le recensioni e le opinioni degli altri acquirenti. Inoltre, si possono approfittare di offerte, sconti e promozioni che rendono l’acquisto più conveniente. Lo svantaggio è che non si può vedere e provare la bilancia prima di acquistarla e che bisogna attendere i tempi di spedizione e consegna. Inoltre, in caso di problemi o difetti, bisogna contattare il venditore o il produttore e seguire le procedure di reso o sostituzione.

: si tratta del metodo più moderno e diffuso, che permette di acquistare una bilancia pesapersone online, tramite siti web specializzati o piattaforme di vendita generaliste. Il vantaggio di acquistare una bilancia pesapersone online è che si ha accesso a una vasta gamma di modelli, marche e prezzi, che si possono confrontare facilmente e consultare le recensioni e le opinioni degli altri acquirenti. Inoltre, si possono approfittare di offerte, sconti e promozioni che rendono l’acquisto più conveniente. Lo svantaggio è che non si può vedere e provare la bilancia prima di acquistarla e che bisogna attendere i tempi di spedizione e consegna. Inoltre, in caso di problemi o difetti, bisogna contattare il venditore o il produttore e seguire le procedure di reso o sostituzione. Farmacia: si tratta di un canale di vendita particolare, che offre la possibilità di acquistare una bilancia pesapersone in un luogo specializzato nella salute e nel benessere. Il vantaggio di acquistare una bilancia pesapersone in farmacia è che si può ricevere una consulenza professionale da parte del farmacista, che può consigliare il modello più adatto alle proprie esigenze e fornire informazioni utili sul suo uso e sulla sua manutenzione. Inoltre, si può avere la certezza di acquistare un prodotto di qualità e sicuro, che rispetta le normative vigenti. Lo svantaggio è che i prezzi possono essere più elevati rispetto ad altri canali e che la scelta può essere limitata ai prodotti disponibili in farmacia.