Il tapis roulant è forse uno degli attrezzo più usati dagli sportivi, in quanto permette di allenarsi comodamente da casa, simulando le attività che stimolano l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Un tapis roulant, dunque, consente di camminare e di correre proprio come si farebbe all’aperto e, grazie alla facilità d’uso, può essere usato sia da principianti che da persone già allenate. Diversi sono i produttori che realizzano e vendono tapis roulant elettrici, così come sono diverse le tipologie di questi attrezzi.

Esistono infatti tapis roulant elettrici e magnetici ma, per comodità e non solo, ci occuperemo in questo articolo solo di quelli elettrici, perché garantiscono prestazioni, funzionalità e comfort molto migliori rispetto ai modelli magnetici. Quest’ultimi non possiedono un motore interno e ciò fa sì che il nastro, ossia la vostra base d’appoggio, si muova esclusivamente con la forza delle gambe. Inoltre, ci sono altri fattori, che descriveremo nella parte finale di questo articolo, che spingono uno sportivo a non acquistare un modello magnetico, motivo per cui non indugiamo oltre e scopriamo quali sono ad oggi i migliori tapis roulant.

Vi ricordiamo che l’articolo verrà aggiornato periodicamente, quindi troverete sempre quelli che sono, a nostro avviso, i modelli su cui puntare per far sì che il vostro allenamento da casa sia ottimale e paragonabile a quello della palestra.

I migliori tapis roulant elettrici

Fitfiu Fitness MC-200

Diamo il via alla nostra selezione prodotti partendo dal Fitfiu Fitness MC-200, un tapis roulant elettrico non troppo costoso, ma di ottima fattura per il prezzo richiesto. Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo sicuramente quella relativa allo spazio occupato, in quanto si tratta di un modello pieghevole. Il fatto che possiate piegarlo quando non lo usate vi permetterà di posizionarlo in qualsiasi punto della casa una volta concluso il vostro allenamento. Il Fitfiu Fitness MC-200 vi consentirà di allenarvi con una velocità massima di 14 km/h e su una superficie di corsa grande 40 x 110 cm. Potrete tenere d’occhio il vostro allenamento tramite il cardiofrequenzimetro integrato, i cui valori saranno visualizzati su un piccolo display presente sull’ampio pannello di controllo, attraverso il quale potrete impostare 12 programmi di allenamento. La struttura è in acciaio inox, quindi leggerezza e resistenza sono assicurate. Insomma, un tapis roulant adatto per le corse moderate e, in generale, per chi non ha troppe pretese.

Diadora Fitness Star 2000

Il secondo tapis roulant elettrico che vi segnaliamo proviene da un noto brand sportivo: Diadora. Il suo modello Fitness Star 2000 si caratterizza non solo per i suoi 18 programmi di allenamento e per la velocità massima di 14 Km/h, ma anche per la possibilità di connettervi tramite Bluetooth e utilizzare l’app fitness dedicata. Un modello smart, dunque, che vi permetterà di controllare i risultati del vostro allenamento da mobile, anche quando il tapis roulant non è in funzione. La superficie di corsa è grande 40 x 126 cm, quindi è ottimo per chi è alle prime esperienze con l’home fitness e intende iniziare con un prodotto affidabile, resistente e ricco di programmi. Quest’ultimi, come detto, sono 18 e si dividono in 3 programmi target e 15 programmi pre-impostati. Oltre a questi, vale la pena segnalare un programma dedicato al calcolo della massa grassa e la possibilità di inclinare il piano di corsa su 2 posizioni, seppur manualmente.

Fitfiu Fitness MC-500

Con il Fitfiu Fitness MC-500 passiamo a un livello superiore, dal momento che parliamo di un tapis roulant in grado di farvi correre fino a 18 Km/h, una velocità superiore alla media, il che rende questo modello ideale per chi è già allenato. Supporta un peso massimo di 120Kg, un fattore che dovrebbe spingervi ad acquistare questo modello se siete particolarmente robusti. Il Fitfiu Fitness MC-500 si affida a un motore da 2.200W e non rinuncia a una struttura leggera e resistente in acciaio inossidabile. Con questo modello si alza l’asticella anche per quanto concerne le funzionalità, visto che l’inclinazione è meccanizzata, consentendovi di simulare varie pendenze senza la necessità di intervenire manualmente e, di conseguenza, interrompere l’allenamento. Il numero di programmi è 18 e sull’ampio manubrio non manca il cardiofrequenzimetro, così da avere la frequenza cardiaca sotto controllo. Questo tapis roulant, infine, vanta un supporto addominale, un disco rotante e un massaggiatore per la cellulite, a dimostrazione di come sia un modello pensato per gli sportivi più esigenti.

BH Fitness F4 G6426NW

Tra i migliori tapis roulant elettrici non possiamo non segnalare il BH Fitness F4 G6426NW, che si farà apprezzare per il suo piano di corsa, in grado di farvi raggiungere i 20 Km/h. Una velocità davvero elevata, raggiungibile solo dagli sportivi professionisti. Questo modello, d’altronde, è pensato proprio per quest’ultimi e, tra le altre cose, segnaliamo il sistema di smorzamento con 6 elastomeri. La pendenza è automatica e il peso massimo supportato è di 140Kg. Grazie alla compatibilità con le app ZWIFT e KINOMAP, il BH Fitness F4 G6426NW è un tapis roulant capace di rendere l’allenamento divertente. Con le suddette app, infatti, e con l’aiuto di uno smartphone o tablet potrete riprodurre svariati video e percorsi, simulando l’allenamento all’aperto. Queste app, inoltre, funzionano anche online, il che significa che potrete condividere l’allenamento con i vostri amici o con l’intera community.

Sportstech F75

Se volete che il vostro allenamento sia davvero paragonabile a quello della palestra, consigliamo di acquistare lo Sportstech F75 che, grazie alle sue caratteristiche, è senza ombra di dubbio tra i migliori tapis roulant elettrici disponibili oggi sul mercato. Il piano corsa è più lungo e largo rispetto a tante altre soluzioni, parliamo infatti di 580 x 1600 mm. Un nastro più grande vi garantirà comodità e sicurezza, permettendovi di correre più liberamente, senza la necessità di mantenere sempre la stessa posizione per evitare di uscire fuori dalla superficie. Con il supporto fino a 200Kg, Sportstech F75 si piazza tra i migliori tapis roulant anche per quanto concerne questo aspetto. La pendenza è settabile fino a 18° e non manca un ottimo sistema di ammortizzazione, cosicché l’allenamento sia quanto più vicino possibile a quello praticato all’aperto. Il pannello di controllo è all’avanguardia e integra un grande schermo touch da 15 pollici. Il sistema di controllo si basa su Android e, tra le altre cose, potrete accedere a YouTube, cosicché possiate guardare i vostri contenuti multimediali preferiti mentre vi allenate. Insomma, acquistare questo tapis roulant equivarrà a portare la palestra a casa vostra.

Come scegliere un tapis roulant

A meno che non siate degli sportivi esperti, scegliere quale tapis roulant acquistare potrebbe essere difficile. Il mercato, infatti, è pieno di soluzioni che sembrano ottime, ma che poi si rivelano poco affidabili durante l’utilizzo reale. Ed ecco perché abbiamo stilato una serie di informazioni che, ne siamo certi, vi torneranno utili quando e se deciderete di acquistare questo tipo di attrezzo, indispensabile per chi vuole tenersi in forma senza andare in palestra.

Piano di corsa

Il piano di corsa, noto anche come nastro, è il primo fattore da valutare quando si acquista un tapis roulant, soprattutto se si tratta di un modello elettrico come quelli citati in questo articolo. Svariate sono le caratteristiche del nastro, ma quella più importante è sicuramente la velocità, che dovreste controllare prima di ogni altra cosa. Nonostante la maggior parte dei tapis roulant elettrici sia in grado di soddisfare le esigenze medie di uno sportivo, potreste acquistare un modello non adatto a voi, soprattutto se avete esigenze particolari o se siete degli sportivi professionisti. In tal caso, suggeriamo di prendere in considerazione modelli progettati per far sì che la velocità del nastro sia superiore almeno ai 10-12 Km/h, che è il ritmo medio di un principiante. Se invece siete già allenati e siete soliti fare corse brevi ma veloci, allora dovreste puntare su tapis roulant con motori capaci di raggiungere velocità più elevate. Nella nostra selezione di prodotti abbiamo tenuto conto di varie esigenze, consigliandovi modelli che vi permetteranno di correre fino a oltre 20 Km/h.

In correlazione al piano di corsa vi è la grandezza della superficie. Questa ovviamente non deve essere né troppo stretta né troppo corta, affinché possiate permettervi un minimo di spostamento durante le vostre corse e passeggiate sul tapis roulant, evitando così di mettere un piede fuori dalla superficie d’appoggio o retrocedere fino a cadere, rischiando per altro di farsi male. Di solito, i nastri dei tapis roulant elettrici superano il metro di lunghezza ed è la soglia sotto la quale non dovreste scendere, onde evitare di andare in contro a forti compromessi.

Potenza del motore e peso supportato

Dopo aver deciso la velocità massima con cui correre su un tapis roulant, è il momento di pensare alla potenza del motore e al peso massimo supportato dall’attrezzo. Questi aspetti sono correlati, dato che a una potenza superiore corrisponde un peso maggiore. Anche qui la scelta dipende solo da voi e andrà a influenzare il prezzo, visto che il motore è tra i componenti più rilevanti di un tapis roulant.

La potenza del motore di un tapis roulant viene espressa in cavalli e, spesso, i produttori indicano anche la potenza di picco. Nonostante sia importante conoscere quest’ultima, il nostro consiglio è di fare affidamento alla potenza nominale, ossia quella che viene sempre garantita dall’attrezzo, a prescindere dalle varie forze che si creano durante l’attrito. Come detto, la scelta dovrebbe essere fatta tenendo in considerazione il proprio peso e fortunatamente i produttori sono molto chiari nello specificare questi dati, pertanto non dovreste avere difficoltà a fare la scelta giusta. Il mercato propone soluzioni che supportano pesi inferiori ai 100Kg, come il Fitfiu Fitness MC-200, fino ad arrivare a 200Kg, come nel caso dello Sportstech F75.

Ammortizzatori

Camminare o correre su una superficie poco ammortizzante sovraccarica schiena e articolazioni, motivo per cui il tapis roulant dovrebbe avere un ottimo sistema di ammortizzazione. Salvo rare eccezioni, i produttori non indicano con precisione che tipo di sistema ammortizzante integrato, il che rende un po’ difficile capire se si è di fronte a un modello che ha ricevuto o meno accorgimenti in tal senso. Tuttavia, affidarsi a marchi noti o ai modelli meglio recensiti come quelli da noi segnalati, farà sì che non dobbiate preoccuparvi più di tanto, perché quasi sicuramente implementeranno soluzioni che vi consentiranno di allenarvi in modo confortevole. Lo stesso discorso vale anche per lo spessore del nastro, dato che contribuisce ad ammortizzare il tutto. A maggior spessore corrisponde un’ammortizzazione migliore.

Funzionalità dei tapis roulant elettrici

Qualsiasi tapis roulant vi permetterà di selezionare svariati programmi di allenamento modificando, ad esempio, la velocità del nastro, ma i modelli più sofisticati integrano un numero davvero alto di modalità, permettendovi di adattare l’allenamento alle vostre esigenze. Quella dell’inclinazione automatica è senza dubbio una delle caratteristiche più complesse che potete trovare in un tapis roulant, perché vi consentirà di simulare diverse pendenze, rendendo l’allenamento più realistico. A secondo del modello, la pendenza può variare da un minimo del 10% sulle soluzioni entry level fino ad un massimo del 40% per i modelli professionali. Di seguito riportiamo invece le funzioni che troverete all’interno del vostro tapis roulant, a prescindere da quale modello acquistiate.

Programmi preimpostati : non sono nient’altro che programmi già calibrati dal produttore e non serve personalizzarli, dal momento che sono studiati in base alle calorie che si vuole bruciare e al tempo che si vuole dedicare all’attività sportiva. Essendo già calibrate, il tapis roulant potrebbe scegliere autonomamente la pendenza e la velocità del nastro includendo, se necessario, una fase di riscaldamento e di defaticamento.

: non sono nient’altro che programmi già calibrati dal produttore e non serve personalizzarli, dal momento che sono studiati in base alle calorie che si vuole bruciare e al tempo che si vuole dedicare all’attività sportiva. Essendo già calibrate, il tapis roulant potrebbe scegliere autonomamente la pendenza e la velocità del nastro includendo, se necessario, una fase di riscaldamento e di defaticamento. Velocità : come intuirete, è la velocità con cui il piano di corsa si muove. La velocità massima dipende da quanto è sofisticato il modello e, come anticipato nei paragrafi precedenti, può superare anche i 20 Km/h.

: come intuirete, è la velocità con cui il piano di corsa si muove. La velocità massima dipende da quanto è sofisticato il modello e, come anticipato nei paragrafi precedenti, può superare anche i 20 Km/h. Inclinazione: è il livello di pendenza che può sostenere il nastro, indispensabile per rendere l’allenamento più realistico e per aumentare il consumo calorico. Tuttavia, solo i tapis roulant elettrici più sofisticati permettono di cambiare l’inclinazione tramite un sistema elettrico, mentre sarete costretti a cambiarla manualmente su modelli poco costosi.

I tapis roulant più evoluti supportano poi app come ZWIFT e KINOMAP, che aggiungono un pizzico di divertimento al vostro allenamento, grazie alla possibilità di proiettare su uno schermo di una smart TV o del classico dispositivo mobile molteplici percorsi di allenamento. Queste app vi permettono anche di impostare una serie di obiettivi, aiutandovi a ridurre lo stress e a mantenere lo sforzo all’interno dei limiti delle pulsazioni. Sempre nei modelli più costosi potreste trovare anche una fascia cardio, utile per rilevare dati aggiuntivi sulle dinamiche di corsa, come il tempo di contatto con il suolo, l’oscillazione verticale, la cadenza e la lunghezza del passo.

Ingombro

A prescindere in quale stanza vogliate mettere il tapis roulant, l’ingombro di quest’ultimo non può non essere considerato. Anche il più piccolo modello, infatti, occupa uno spazio considerevole, pertanto dovreste acquistare un modello che si adatta alla stanza dove volete posizionarlo. I modelli più potenti, come è facile intuire, sono quelli che occupano maggior spazio, quindi tenetelo a mente.

Ciò detto, una caratteristica che non dovrebbe mai mancare in nessun tapis roulant, soprattutto se a uso domestico, è la possibilità di piegarlo e la presenza di ruote alla base della piattaforma. Questo permetterà all’attrezzo di essere versatile, consentendovi di spostarlo con facilità da una stanza all’altra, magari dopo aver terminato l’allenamento.

Tapis roulant elettrico o magnetico

Come anticipato nelle fasi iniziali, un tapis roulant può essere elettrico o magnetico. Se avete letto la nostra guida, avrete già capito che i primi sono da preferire per una serie di motivi. Scopriamo di seguito le principali differenze tra le due tipologie.

Con un tapis roulant magnetico, sarà la forza delle gambe a far muovere il nastro e, di conseguenza, ciò si traduce in maggior sforzo rispetto a un modello elettrico. Il maggior impegno potrebbe portare benefici nel fitness, in quanto gli sportivi possono raggiungere frequenze cardiache più alte a velocità inferiori. Nonostante lo sforzo extra, ci sono alcuni vantaggi nell’utilizzare un tapis roulant magnetico, soprattutto per gli escursionisti. Quest’ultimi infatti tendono a preferire i modelli magnetici perché sono portatili, privi di motore e spesso più convenienti rispetto alle soluzioni motorizzate. Questo significa che sono forse anche più economici da riparare nel caso si rompessero. Sono inadatti, invece, per coloro che fanno atletica leggera perché non permettono di scegliere la pendenza, vantano poche funzioni, sono meno robusti e poco ideali per correre.

I tapis roulant elettrici funzionano a motore e sono ideali sia per le camminate che le corse. La qualità dipende quasi esclusivamente dalla potenza del motore, quindi assicuratevi che il modello che state per acquistare abbia il giusto quantitativo di cavalli. I modelli elettrici, come ripetuto più volte nel corso dell’articolo, hanno numerosi vantaggi e più importanti sono: