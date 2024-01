Migliori casse bluetooth impermeabili (febbraio 2024)

Questa guida è dedicata a chi cerca una cassa Bluetooth con una caratteristica imprescindibile: l'impermeabilità. Questi dispositivi sono perfetti per accompagnare le vostre giornate all'aperto, in qualsiasi stagione e condizione climatica. Grazie a questi modelli resistenti all'acqua, potrete portare la vostra playlist preferita ovunque, anche in ambienti dove acqua e polvere potrebbero rappresentare una minaccia per la tecnologia tradizionale.

Nell'ultimo aggiornamento di questa guida all'acquisto, abbiamo effettuato sostanziali modifiche, eliminando tutte le casse Bluetooth impermeabili precedentemente suggerite. Questa rinnovata selezione è stata motivata dalla constatazione che i modelli raccomandati in passato non rispecchiano più gli standard di eccellenza e innovazione dei nuovi prodotti inclusi nell'ultima revisione.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi i migliori modelli di casse Bluetooth impermeabili attualmente disponibili sul mercato. Alcuni di questi sono così avanzati da poter addirittura galleggiare! Oltre a offrire un'eccellente qualità audio, alcune di queste casse vantano le più elevate certificazioni IPX, garantendo un livello di protezione superiore contro l'intrusione di liquidi. Abbiamo categorizzato i prodotti in base alle loro specifiche caratteristiche, permettendovi così di individuare con facilità il modello più adatto sia al vostro stile che alle vostre esigenze.

Se, invece, l'impermeabilità non è una vostra priorità e desiderate concentrarvi solo sulle prestazioni audio, la nostra guida dedicata alle migliori casse Bluetooth portatili è ciò che fa per voi. Anche in questo caso, abbiamo selezionato e costantemente aggiornato l'elenco dei modelli più performanti, per garantirvi un acquisto di qualità.

Come scegliere una cassa Bluetooth impermeabile

Vi abbiamo proposto una selezione di quelli che sono i maggiori speaker bluetooth, spaziando tra numerose versioni e tipologie di prodotti, per darvi una visione quanto più dettagliata possibile del mercato attuale. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, fondamentali per la scelta dello speaker impermeabile ideale, vi riportiamo quelle da ricercare, affinché possiate acquistare un prodotto performante che non deluda le vostre aspettative.

Come verificare l'impermeabilità all'acqua?

Prima dell’acquisto di una cassa Bluetooth, qualunque essa sia, bisogna tenere in considerazione un fattore molto importante, vale a dire la sua impermeabilità. Gli speaker dotati di certificazione IPX7 (dove X indica una resistenza alla polvere variabile) possono resistere a qualcosa di più di semplici schizzi d’acqua e, volendo, potrebbero addirittura essere impiegati per l'ascolto della vostra musica preferita persino sotto la doccia. Questa certificazione è certamente una garanzia, dato che vi permette di andare a colpo sicuro nella scelta di un dispositivo resistente non solo all’acqua, ma in generale a gran parte degli incidenti possibili.

Che qualità del suono hanno gli speaker Bluetooth?

Altra caratteristica fondamentale nella scelta del dispositivo, è la qualità dell'audio. Infatti l'impermeabilità e la qualità dei materiali non devono costringere a compromessi solo per potere aver un dispositivo più resistente. Chiaramente, se si sta cercando un prodotto con entrambe le qualità a un ottimo livello, va considerata una spesa maggiore. In primis, va osservata la potenza, che solitamente è espressa in Watt, poi il numero e il tipo di altoparlanti, tenendo presenti anche le frequenze che riesce a coprire.

La potenza vi permette di capire quanto possano suonare forte le casse: di conseguenza, con un wattaggio maggiore potrete essere sicuri che il suono sarà molto più forte e distinguibile. Anche la questione degli altoparlanti può fare la differenza, poiché molte casse Bluetooth sul mercato a un costo particolarmente ridotto sono ideate con un unico altoparlante per entrambi i canali. Le casse di qualità migliore, invece, ne hanno due, dunque uno per il canale destro e l’altro per il sinistro. Quando il dispositivo ne ha 2, il risultato è indubbiamente di qualità più elevata e per questo si tratta di un'opzione molto valida se state pensando di sfruttare il dispositivo in spazi molto ampi. Non meno importanti, le vie dedicate alla riproduzione di uno specifico range di frequenze audio che possono essere subwoofer, woofer, midrange, tweeter e super tweeter, tutti elementi che variano enormemente di frequenza.

Quanto dura la batteria?

Anche questo fattore dipende dalle dimensioni della cassa, infatti più sarà grande e più la capacità della batteria dovrebbe aumentare, almeno in teoria. Tenere sempre la cassa attaccata alla carica o vederla spegnersi dopo poche ore è fastidioso e potrebbe minare quelle che erano le motivazioni iniziali di acquisto. L’autonomia della vostra cassa varia in base alla tipologia di batteria del prodotto, che può essere ricaricabile, di tipo NiMH oppure al litio.

Se state pensando di portare la cassa Bluetooth in giro con voi, spesso anche per diverse ore, dovrete assicurarvi che i tempi di ricarica non superino le 6 ore e che vi garantiscano un’autonomia sufficiente ad esempio per un picnic o una gita fuori porta, senza esser vincolati alla una presa di corrente.

Quali dimensioni hanno le casse Bluetooth portatili?

Una casse bluetooth portatile è perfetta per l’uso in mobilità, ma come abbiamo visto nei punti precedenti la durata della batteria e la qualità del suono sono due punti essenziali a cui bisogna pensare bene quando si vogliono acquistare dispositivi particolarmente piccoli. Delle dimensioni troppo ridotte possono abbassare la qualità del suono, ma trovare un prodotto con il giusto compromesso è l’opzione migliore.

Sul web ci sono numerose casse Bluetooth di dimensioni molto diverse: si va da dispositivi che pesano meno di mezzo Kg ad altri di dimensioni più standard, che si prestano meglio ad un utilizzo di tipo domestico o comunque sono l'ideale per essere tenuti in piscina o nel proprio giardino, senza essere spostate frequentemente. In base alle dimensioni e alla forma del prodotto, potrete decidere quanto sia effettivamente comodo e facile trasportarlo con voi e, di conseguenza, decidere cosa acquistare. Non si tratta, quindi, di una caratteristica oggettiva, ma di qualcosa che dovrete valutare attentamente in base alle vostre specifiche necessità e preferenze.