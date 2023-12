Migliori casse bluetooth portatili (dicembre 2023)

Le casse Bluetooth portatili acquisiscono sempre più popolarità. Vuoi per la loro qualità audio, che sui modelli migliori è paragonabile quasi a un impianto stereo domestico, vuoi per le loro dimensioni compatte o per l'impermeabilità, quasi sempre presente su questa tipologia di altoparlanti, le casse Bluetooth sono ormai la soluzione scelta da tanti per l'ascolto di musica ad alto volume all'aperto. Se volete acquistarne una ma non sapete come orientarvi tra le numerose proposte in commercio, ci pensa la nostra guida a togliervi ogni dubbio.

Nonostante vengano usati soprattutto in spiaggia o nel proprio giardino, e quindi durante la primavera e l'estate, parliamo di dispositivi che possono essere utilizzati in ogni periodo dell’anno. Il merito è della loro versatilità, che permette di portarli in viaggio, mentre si è in compagnia o mentre ci si rilassa o si guarda un film. Essendo dotati di Bluetooth, infatti, li si può collegare a qualunque dispositivo compatibile con la nota tecnologia senza fili, incluse le smart TV. Insomma, vanno bene un po' in tutte le occasioni e non solo per migliorare l’audio degli altoparlanti integrati degli smartphone e notebook.

Ne esistono di diversi tipi: compatti, impermeabili e con elevata qualità audio. Con questa guida vi proponiamo quelle che sono, secondo il nostro parere, le migliori casse Bluetooth attualmente disponibili sul mercato, considerando non solo la fascia di prezzo, ma soprattutto la tipologia d’uso.

Mettetevi comodi dunque, anche perché faremo in modo che conosciate tutti i fattori che determinano la qualità di un altoparlante, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma, cosicché possiate capire autonomamente se siete di fronte a un modello valido o meno. Troverete poi link che vi porteranno a uno o più store, dove magari portare a termine un eventuale acquisto.

Come scegliere una cassa Bluetooth

Prima di iniziare a descrivere i dispositivi però, cerchiamo di capire come si sceglie una cassa Bluetooth, partendo dalle basi. Il Bluetooth è una tecnologia presente ormai nella maggior parte dei dispositivi: smartphone, notebook, tablet, MacBook e addirittura smart TV. Va da sé che ciò che permette di collegare l’altoparlante Bluetooth a praticamente qualsiasi dispositivo, indipendentemente da marca e modello, è proprio il supporto alla connessione Bluetooth. Oltre a questo però ci sono delle caratteristiche da tenere in considerazione nell'acquisto e che vi elenchiamo di seguito.

Se non avete voglia di leggere tutte le caratteristiche tecniche, eccovi un veloce riepilogo in punti per acquistare il perfetto altoparlante Bluetooth da portare sempre con voi.

Dimensioni: più compatte possibili Potenza e suono: non lasciatevi ingannare dai watt Autonomia: almeno 10 ore Impermeabilità: fondamentale se si vuole usarlo all'aperto Supporto: Bluetooth e preferibilmente app

Le dimensioni contano, ma occhio alla trasportabilità

Le dimensioni sono un fattore molto importante per delle casse Bluetooth. Una scocca più grande permette di avere driver più potenti e anche una batteria più capiente. Certo, resta comunque da verificare la qualità audio e l’autonomia, caratteristiche poi intrinseche di ogni prodotto. Esistono dispositivi grandi ma con autonomia di qualche ora, così come altri molto piccoli ma che offrono una durata superiore alle 20 ore.

Il nostro consiglio è quello di puntare su dispositivi non troppo grandi o pesanti, anche perché una cassa Bluetooth si porta spesso nello zaino o direttamente addosso. È quindi meglio preferire altoparlanti di piccole dimensioni, compatti e comodi da trasportare, ma in grado di raggiungere elevati decibel.

Quanti watt deve avere una cassa Bluetooth portatile?

La potenza di un altoparlante Bluetooth viene indicata in Watt. Alcune aziende nascondono tale valore, altre invece lo mettono in bella mostra, ma il wattaggio di uno speaker non è sinonimo di qualità del suono. Questo infatti dipende da diversi fattori, tra cui il materiale usato per i driver. Questi sono infatti quei componenti che si occupano di tradurre il segnale elettrico in suono. Nelle casse più grandi ce ne è uno dedicato per ogni frequenza, come i woofer per i bassi o i tweeter per le frequenze più alte. In uno speaker portatile però il numero di driver è solitamente ridotto a uno o due, per questo bisogna valutare un altoparlante Bluetooth dotato di buoni driver.

Inoltre, per una perfetta qualità del suono, è bene capire qual è il range di frequenza (misurato in Hz) che il dispositivo riesce a coprire. Questo serve per fare in modo che il suono che fuoriesce dalla cassa mantenga una elevata fedeltà con l'originale. L'orecchio umano può percepire frequenze che si aggirano tra i 20 e i 20.000 Hz quindi diffidate dai prodotti che promettono Hz eccessivi, anche perché le dimensioni molto compatte di questi dispositivi non sono in grado di arrivare a certi risultati.

Infine va valutato anche il raggio d'azione. Ogni speaker Bluetooth è ormai in grado di arrivare facilmente a 10 metri di distanza con il suono, ma con le ultime versioni Bluetooth si può raddoppiare il raggio d'azione, oltre a garantire un suono più pulito. Se volete portare quindi il vostro speaker per animare le feste notturne in spiaggia è meglio preferire altoparlanti moderni, che abbiano il Bluetooth 5.0 o superiore.

Che autonomia hanno le casse Bluetooth portatili?

Sarebbe un peccato se la cassa Bluetooth si scaricasse appena prima di quel magnifico assolo di chitarre che smuove l’anima. La durata della batteria è molto importante, anche se possiamo affermare che oggi la maggior parte degli altoparlanti Bluetooth offre un'autonomia di almeno 15 ore, anche se spesso la durata dichiarata dai produttori non equivale a quella reale.

Il nostro consiglio è quindi quello di orientarvi sull'autonomia a seconda dell'utilizzo che dovete farne. Se dovete portarlo in campeggio, al mare o in luoghi in cui difficilmente potrete ricaricare lo speaker puntate su un modello che vi assicuri l'autonomia maggiore. Se invece lo usate principalmente a casa non abbiate paura di sacrificare l'autonomia per un altoparlante Bluetooth più potente.

Come si ricarica una cassa Bluetooth?

Una cassa Bluetooth si ricarica tramite un classico cavo USB, presente sempre in confezione. Alcuni modelli di dimensioni generose e dalla potenza elevata (ideale per le feste all'aperto) possono ricaricarsi anche tramite la presa di corrente a muro, necessaria per far sì che la batteria si ricarichi in tempi ragionevoli.

Le casse Bluetooth portatili sono impermeabili?

Con il passare degli anni, l'impermeabilità è diventata quasi uno standard di questa tipologia di prodotti. La maggior parte dei modelli offrono infatti una certificazione dedicata, il che significa che possono sopportare senza problemi schizzi d’acqua o brevi immersioni. È importante dunque verificare questo elemento, soprattutto se si avete intenzione di usare la cassa Bluetooth in spiaggia, a bordo piscina o anche solo in ambienti umidi come cucina e bagno.

I vari tipi di supporto delle casse Bluetooth

Ormai tutte le casse Bluetooth portatili supportano il Bluetooth e, in alcuni casi, è possibile che siano dotati anche di Wi-Fi, una caratteristica da preferire soprattutto se volete ascoltare la radio digitale o collegarvi a qualsiasi tipologia di playlist in streaming o a librerie musicali ospitate da NAS (Network Attached Storage). Se invece utilizzate spesso Spotify verificate che la cassa Bluetooth abbia il supporto a Spotify Connect per una riproduzione facilitata, mentre se avete dispositivi Apple controllate che sia supportato il protocollo AirPlay.

Un'altra caratteristica funzionale, ma non indispensabile, è il supporto NFC (Near Field Communication). Questo tipo di tecnologia vi permette di associare la cassa al vostro smartphone semplicemente appoggiando lo speaker Bluetooth al telefono. Se invece siete patiti della qualità audio, sugli altoparlanti Bluetooth di fascia più alta potrete trovare anche il supporto aptX, che permette una riproduzione dei brani a 24 bit. Naturalmente è una tecnologia che, come l'NFC, deve essere supportata anche dai dispositivi che fungono da sorgente.

Infine, se avete intenzione di usare lo speaker anche come ricevitore per le chiamate, magari implementando un sistema di low budget per quando siete in auto, esistono anche casse con vivavoce e microfono integrato. In alcuni casi queste casse sono in grado di interagire persino con gli assistenti vocali.

Che funzioni hanno le casse Bluetooth portatili?

Nonostante il compito delle casse Bluetooth sia riprodurre musica in mobilità, la presenza di alcune funzioni potrebbe dare valore aggiunto al prodotto. Funzioni come la possibilità di rispondere al telefono grazie a un eventuale microfono integrato (interrompendo, nel caso, automaticamente la musica) e l'autospegnimento per evitare che la batteria si consumi qualora ci si dimentichi la cassa Bluetooth accesa. Alcuni modelli possono fungere anche da centro multimediale per controllare quasi tutto. Quest'ultimi integrano gli assistenti vocali, attivabili con un pratico comando vocale. I più diffusi sono quelli con Amazon Alexa e Google Assistant, ma se avete un ecosistema Apple il mercato offre anche ottime soluzioni con Siri.

Come collegare una cassa Bluetooth al TV

Il requisito fondamentale è quello di avere un televisore dotato di Bluetooth o un decoder con il supporto alla nota tecnologia senza fili. Il collegamento di cassa Bluetooth al televisore avviene proprio come con qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, il che significa che non dovrete far altro che recarvi nel menu dedicato del vostro televisore o del vostro decoder e completare il collegamento.

Collegare una cassa Bluetooth a un televisore, tuttavia, potrebbe causare problemi di sincronizzazione audio e video a causa del tipico ritardo della tecnologia Bluetooth. Se la vostra cassa Bluetooth dispone di un ingresso audio compatibile, potete utilizzare una connessione cablata per riprodurre l'audio del televisore attraverso il vostro altoparlante portatile, al costo di diminuire un po' la facilità di collegamento.

Di che materiali sono fatte le casse Bluetooth portatili?

Partiamo anzitutto col dire che i materiali esterni non influiscono sulla qualità dell'audio, ma sono importantissimi per quanto riguarda la resistenza agli urti o all'impermeabilità. La maggior parte dei modelli sono realizzati in plastica con rivestimento waterproof. Questi si rivelano i più adatti per un uso esterno, ma anche per chi preferisce ascoltare la musica durante la doccia. Se vi limitate ad ascoltare la musica in casa, spostando però la cassa da una stanza all'altra, allora un modello con parti in alluminio potrebbe rivelarsi più adatto, soprattutto in ottica design.

Chi produce le migliori casse Bluetooth portatili?

Il settore dell'audio è molto complicato, pertanto solo i brand con una lunga esperienza alle spalle riescono a realizzare dispositivi in grado di riprodurre un audio autentico. Tra questi citiamo JBL, Bose e Beats, ma ovviamente le altre aziende non restano a guardare. Anker, Tribit e Teufel, ad esempio, sono entrati in questo mercato a gamba tesa, realizzando altoparlanti degni di nota e con prestazioni paragonabili (se non addirittura migliori in determinate situazioni) a prezzi concorrenziali.

Quanto investire in una cassa Bluetooth portatile?

Quando si tratta di dispositivi audio portatili, la connessione tra qualità e prezzo è evidente: generalmente, maggiore è l'investimento, migliore sarà la resa sonora. Tuttavia, è importante considerare alcune sfumature, specialmente quando si valutano modelli di marchi emergenti o poco conosciuti a livello internazionale. In alcuni casi, il costo potrebbe essere aumentato solo in base alle specifiche tecniche, senza garantire un effettivo miglioramento nelle prestazioni sonore reali.

La scelta dell'investimento dipende anche dall'utilizzo previsto della cassa Bluetooth, se per ascolti ravvicinati o da lunga distanza, nonché dalla potenza sonora desiderata. Attualmente è possibile trovare casse Bluetooth di buona qualità per un prezzo compreso tra i 60 e i 100€, ideali per un utilizzo interno e spesso dotate di certificazione di impermeabilità.

Per esigenze più avanzate, ad esempio per chi cerca una riproduzione accurata dei bassi senza interferire con le frequenze medie, potrebbe essere necessario considerare un investimento più consistente. In tal caso, casse di dimensioni maggiori con prestazioni audio superiori possono richiedere un budget superiore ai 300€. La chiave è bilanciare le proprie esigenze sonore con l'investimento disponibile, cercando un compromesso tra qualità e budget.

L'impermeabilità rovina la qualità del suono?

Dal momento che la maggior parte delle casse Bluetooth portatili hanno una struttura sigillata in modo ermetico per resistere all'acqua, è logico chiedersi se questa incide o meno sulla qualità audio del dispositivo. È molto difficile rispondere a questa domanda, poiché servirebbe mettere a confronto due casse Bluetooth identiche, una dotata di impermeabilità e un'altra no. Ciò ovviamente non è possibile perché i produttori realizzano solo una versione di uno specifico modello. A seconda del grado di impermeabilità, bisogna comunque tenere conto di una possibile percezione del suono diversa, che potrebbe influire sulla quantità di bassi o sui dettagli più fini della musica. Se sapete quindi con certezza che userete la cassa Bluetooth solo in ambienti sicuri, sconsigliamo di acquistare un modello etichettato come impermeabile, anche se il mercato è rivolto ormai verso quella direzione.

Le casse Bluetooth portatili generano rumore di fondo?

Molti altoparlanti, incluso quelli stereo e surround, possono emettere un rumore di fondo, il quale può variare in intensità a seconda del modello. In genere, questo problema è più comune nei modelli più economici a causa dell'uso di componenti interni meno raffinati. Il rumore di fondo può essere paragonato a un leggero fruscio simile al "rumore rosa" e può risultare abbastanza fastidioso, soprattutto quando l'altoparlante è in modalità stand-by. Purtroppo, è difficile sapere in anticipo se una cassa Bluetooth portatile soffre di questo problema, poiché i produttori di solito non forniscono informazioni tecniche riguardo al rapporto segnale/rumore (SNR o S/N).

Tuttavia, va sottolineato che molte delle casse Bluetooth moderne sono state progettate per minimizzare il rumore di fondo, anche se impostando il volume al massimo e non riproducendo alcun contenuto multimediale è probabile percepire un leggero fruscio.