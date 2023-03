Come è ormai tradizione, anche quest’anno Amazon ha deciso di accogliere la primavera con una tornata di offerte dedicate, in quella che, senza alcun dubbio, è la migliore occasione per acquistare prodotti a prezzi scontati in attesa dell’arrivo del Prime Day che, come sempre, si potrebbe tenere attorno al mese di luglio.

A partire dalle 18:00 di oggi, lunedì 27 marzo, e fino alle 23:59 del 29 marzo, dunque, avrete quindi l’occasione di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, in quella che è una formula inedita per questa tipologie di offerte, laddove fino allo scorso anno i giorni di sconti erano addirittura 14, con sconti forse meno interessanti, spalmati su ben 2 settimane di promozioni.

Da quest’anno, invece, l’occasione è decisamente più ghiotta, specie considerando che le giornate di offerte saranno, in tal senso, meno di 3, condensando così moltissimi sconti in pochissimo tempo. In questo senso, le nuove offerte di Primavera Amazon sono, ora come ora, alla stregua di momenti dell’anno come il Black Friday, tant’è che, allo stesso modo, le offerte proposte sono decisamente più scontate ed interessanti rispetto anche solo allo scorso anno, e spaziano tra le più disparate categorie merceologiche: dagli smartphone alle smart TV, passando per tablet, videogame, e prodotti per la casa, senza dimenticare i prodotti per la prima infanzia, quelli per la cura della casa, e persino dispositivi domotici o per la sicurezza della propria abitazione!

Insomma, c’è spazio davvero per ogni esigenza d’acquisto, ed il bello è che l’accesso a queste offerte non è esclusivo e non dipende, ad esempio, dalla sottoscrizione all’abbonamento Amazon Prime, come invece accade nel periodo del Prime Day.

Tuttavia, anche in quest’ambito è ovvio che abbonarsi ad Amazon Prime possa risultare particolarmente utile, visto che, come saprete, tra i vari vantaggi del servizio c’è anche la possibilità di ricevere un azzeramento delle spese di spedizione di quei prodotti che sono spediti direttamente da Amazon, offrendovi così un ulteriore risparmio sull’acquisto!

Un vantaggio da non sottovalutare, specie qualora si abbia l’intenzione di approfittare di queste Offere di Primavera per acquistare un bel po’ di prodotti, senza dimenticare, poi, che Amazon Prime è disponibile gratuitamente per i primi 30 giorni per tutti i nuovi clienti! Un tempo più che sufficiente per sfruttare appieno quello che sarà il ricchissimo campionario di offerte del portale.

Ciò detto, se quello che state cercando sono le migliori occasioni in sconto di queste sorprendenti Offerte di Primavera, allora sappiate che questo articolo contiene quelle che, a nostro giudizio, sono le occasioni proposte da Amazon a cui proprio non potete rinunciare! Qui, infatti, abbiamo selezionato per voi solo il meglio del meglio, in quella che è una rassegna che, come immaginerete, potrebbe anche ricevere degli aggiornamenti nelle prossime ore.

In ogni caso, vi ricordiamo che le qui presenti sono solo una parte delle numerosissime offerte proposte da Amazon per questa tornata promozionale e, pertanto, l’invito è anche quello di consultare sia la nostra pagina dedicata a tutte le Offerte di Primavera, come anche di iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport dove, in questi giorni in cui si riverseranno tantissimi altri sconti!

