La cura dei denti è un aspetto assai fondamentale nella vita di ogni giorno, tuttavia i semplici spazzolini non garantiscono una pulizia profonda. Gli spazzolini elettrici, invece, grazie alle loro testine rotanti, possono davvero fare la differenza ed al tempo stesso prevenire molti dei problemi relativi la salute dentale. Tuttavia, scegliere il prodotto giusto in qualunque ambito può spesso rivelarsi difficile, specie considerando il proliferare di alternative con caratteristiche simili.

Dunque, nel tentativo di darvi una mano nella scelta di quello che può essere il migliore spazzolino elettrico per le vostre esigenze, abbiamo deciso di stilare per voi una comoda lista di spazzolini elettrici economici, con l’obiettivo di aiutarvi nel compiere la scelta più adatta alle vostre tasche. Inoltre, per rendere il tutto ancor più utile e appetibile, abbiamo aggiunto ogni proposta la segnalazione di alcune testine, con consigli per gli acquisti che possano adattarsi a denti normali oppure sensibili.

Come già avvenuto in altri articoli di questo genere, abbiamo scelto vari prodotti che offrono un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato e, naturalmente, buone caratteristiche tecniche, scegliendo come store di riferimento Amazon Italia, sia per ciò che riguarda la reperibilità dei vari modelli di spazzolini, sia per le testine, scegliendo quelli che testati ed approvati dal team di esperti della nostra redazione.

I migliori spazzolini elettrici economici

Fairywill Spazzolino Sonico FW-507Black

Il primo prodotto di questa particolare guida appartiene a Fairywill, e si caratterizza dal nome in codice FW-507Black. Si tratta appunto di uno spazzolino elettrico capace di generare 40.000 colpi vibrazioni al minuto, che possono rimuovere buona parte della placca batterica presente nel palato. Oltre a questa caratteristica, il FW-507Black è dotato di una batteria incorporata che si ricarica in circa 4 ore, e l’autonomia è di ben 30 giorni. Questo spazzolino, inoltre, ha cinque modalità di lavaggio, tra cui Bianco, Lucido, Pulito, Sensibile e Massaggio. Ciascuna modalità permette di mantenere pulito il proprio palato e al contempo di adattarsi alla sensibilità dei propri denti. All’interno della confezione sono presenti 3 testine di ricambio, una copertina protettiva setole, un cavo CC senza adattatore e un manuale delle istruzioni.

Xiaomi Mi Sonic

Xiaomi non produce soltanto smartphone infatti, con il passare degli anni, non è difficile trovare qualche altro prodotto appartenente al suo celebre marchio. Il colosso cinese ha sviluppato uno spazzolino elettrico che integra una serie di funzionalità smart ad un prezzo decisamente basso. Il meccanismo sotto la scocca riesce a generare 31.000 vibrazioni al minuto, e permette di eliminare la placca più efficacemente rispetto a uno spazzolino tradizionale. Essendo uno dei pochi spazzolini elettrici con una connessione Bluetooth, gli interessati potranno accedere all’applicazione proprietaria per tracciare la spazzolata e personalizzare la spazzolatura (come il tempo e la modalità di sbiancamento). All’interno della confezione, sono presenti anche un dock per la ricarica, una testina e il manuale d’utente.

Oral-B Pro 2 2500

L’ Oral-B Pro 2 2500 rappresenta uno spazzolino di buona fattura per prezzo di vendita e caratteristiche. Questo dispositivo garantisce una pulizia profonda attraverso un meccanismo rotante e un sensore di pressione dello spazzolamento. Come se non bastasse, questo spazzolino è dotato di un timer di due minuti e di due modalità (Pulizia quotidiana e Protezione gengive). La batteria (integrata nel manico) dura oltre due settimane, e si ricarica completamente in pochissime ore. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti un manico per spazzolino elettrico con caricatore e una testina di ricambio.

Oclean X

L’Oclean X è senza ombra di dubbio uno degli spazzolini elettrici più ricercati nel marketplace di Amazon, ed è anch’esso dotato di buone caratteristiche ad un prezzo decisamente contenuto. Tra le caratteristiche più importanti troviamo un piccolo display touchscreen, che permette di impostare facilmente la modalità di spazzolatura. Grazie al giroscopio a sei assi incorporati, questo dispositivo riesce a monitorare le otto aree nel palato per migliorare sensibilmente il lavaggio dei propri denti. Oltre a questo, l’Oclean X può connettersi ad una applicazione per personalizzare il lavaggio e il livello di sensibilità delle gengive. All’interno del manico è presente anche una batteria integrata da 800 mAh, che consente di raggiungere un mese di utilizzo.

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction

Come ultimo prodotto di questa guida, vi consigliamo caldamente l’acquisto dello spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, un dispositivo di fascia media che offre una pulizia migliore delle gengive e, naturalmente, dei denti. Grazie a un innovativo meccanismo di spazzolatura e a un sensore, questo spazzolino riesce a sbiancare delicatamente i denti, oltre a pulire efficacemente il palato. Inoltre, anche in questo prodotto è disponibile un timer professionale di 2 minuti, che rappresentano il giusto compromesso per eliminare la maggior parte della placca batterica. La batteria, contenuta nel manico, dura oltre due settimane con una sola ricarica. Infine, nella confezione sono anche presenti due testine e una custodia da viaggio.

