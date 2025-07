Quest’anno Anker gioca d’anticipo sul Prime Day 2025 e lancia una serie di offerte imperdibili già da oggi fino all’11 luglio, con sconti che arrivano fino al 49%. È il momento ideale per fare il pieno di tecnologia smart a prezzi ribassati, senza dover aspettare il periodo clou dello shopping online. Tra i protagonisti delle promozioni ci sono alcuni dei dispositivi più apprezzati dei brand Anker, Soundcore ed Eufy: dai caricabatterie veloci e compatti agli auricolari wireless dal suono cristallino, fino ai robot aspirapolvere intelligenti e alle videocamere di sicurezza per la casa. Un’occasione da non perdere, che mette insieme qualità, innovazione e risparmio. Ci sono prodotti per tutti i gusti… e per tutte le esigenze tech.

