Offerte del giorno Amazon: 150€ di sconto sulla nuova smart TV Xiaomi da 50″!

Una nuova settimana di luglio è cominciata e, con essa, ci si avvicina progressivamente alle sempre più agognate vacanze estive che, oltre a concederci – si spera – una fuga dalla calura che sta attanagliando l’Italia, comporteranno anche quello che è il tipico “stop” che investe ogni anno il mondo delle offerte. Con la fuga verso le mete turistiche, e l’attenzione calamitata su mare, montagna e sullo staccare la spina, i principali portali di sconti entreranno nel loro periodo di calma, in quella che è una situazione che – come saprete – si ripete anno dopo anno, sempre in concomitanza dell’alta stagione vacanziera.

Per vostra fortuna, tuttavia, in questo periodo si tiene ancora botta, e sono diversi i portali che si prodigheranno, fino alla fine, nella proposta di offerte che possano essere non solo interessanti, ma anche utili per chi, magari, magari, non sarà così fortunato da poter partire per il mare (o per qualsiasi altra meta).

Tra queste, per ciò che concerne questo afoso lunedì, vi segnaliamo la nuova offerta che Amazon sta dedicando alle nuove smart TV Xiaomi, con 2 dei 4 nuovi modelli proposti dal famoso produttore cinese già disponibili con un ottimo sconto.

Stiamo parlando dell’ottima gamma di smart TV P1, arrivate da pochissimo sul mercato, e disponibili in formati che vanno dai 32″ ai 55″, con prezzi davvero molto competitivi, specie considerando quello che è il panorama delle smart TV che, come saprete, negli ultimi anni ha visto l’arrivo di molti brand di ottima qualità, con prezzi davvero concorrenziali, come ad esempio Hisense.

Ebbene, grazie ad Amazon, la convenienza è oggi più alta che mai, visto che i modelli più grandi di Xiaomi P1, ovvero quello da 50″ e quello da 55″, sono rispettivamente scontati di 150 e 120 euro, permettendovi così l’acquisto di un’ottima smart TV ad un prezzo davvero molto basso, per quella che è una smart TV moderna e tecnologicamente all’avanguardia, grazie soprattutto al processore da 64-bit quad core, che permette a tutta la gamma Xiaomi P1 di offrire un’esperienza appagante, fluida e senza intoppi il che, specie quando si ha a che fare con certe app o con il gaming via Google Play Store non è mai scontato, anche nell’ambito delle più blasonate smart TV.

Dotata di controllo vocale, nonché della possibilità di utilizzare l’assistente Google, e di controllare, attraverso esso, i dispositivi smart presenti in casa, la Xiaomi P1 offre immagini di altissima qualità, con una risoluzione in 4K, Dolby Vision, HDR10+ e supporto MEMC. Anche l’acustica è da urlo, grazie al sistema audio composto da un doppio speaker dalle ampie aperture di suono, formato da due woofer e due tweeter, per un’esperienza eccellente a prescindere dal contenuto a schermo! La smart TV, inoltre, offre un suono ampio e tridimensionale, grazie alla compatibilità con le tecnologie Dolby Audio e DTS-HD! Equipaggiata, infine, con tutti i servizi d’obbligo per una smart TV, come app per la visione di Netflix e affini, le smart TV Xiaomi P1 sono anche tra le poche ad equipaggiare di default Chromecast e Miracast, grazie ai quali poter spostare rapidamente i contenuti da smartphone direttamente sulla TV, così da “proiettare” comodamente video, foto, o anche la propria musica preferita.

Insomma, la Xiaomi P1 è una smart TV con tutti crismi, e poterla acquistare oggi ad un prezzo scontatissimo nei suoi formati da 50″ e 55″ è un vero e proprio affare, specie perché parliamo di una smart TV non solo molto moderna dal punto di vista dell’apparato tecnico, ma oggettivamente arrivata sul mercato da pochissimo, e già decurtata nel prezzo.

