Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot con sconti fino a 280€!

Arriva il mese di maggio e, con esso, Amazon sembra tornato sul piede di guerra, proponendosi con una serie di offerte davvero innumerevole, quasi a volerci tutti ridestare da quel torpore che, a sprazzi, ha caratterizzato il mese di aprile.

Sono tantissime, infatti, le offerte che hanno aperto questo inizio di settimana, con sconti che si stanno concentrando per lo più sui prodotti dedicati alla domotica ed alla casa smart a cui, visto il numero, dedicheremo un articolo apposito in giornata.

Per ci che concerne questo inizio di mattinata, invece, vi segnaliamo quelle che sono le offerte che Amazon sta dedicando agli aspirapolvere robot, i cui sconti possono arrivare anche attorno ai 300€ per modelli che, allo stato attuale, sono al top del mercato. Modelli come lo splendido Ecovacs Deebot Ozmo T8 +, che dagli originali 899,00€ costa ora “solo” 616,00€, con un risparmio netto di 283,00€!

Di che stiamo parlando? Semplicemente di uno degli ultimi arrivati della scuderia Ecovacs che, grazie alla sua linea Deebot, riesce da tempo a tenere testa anche al più blasonato nome di iRobot e dei suoi Roomba. T8+, in particolare, è l’attuale top di gamma della casa, trattandosi del primo robot di Ecovacs dotato della capacità di svuotarsi da solo, grazie ad una base di ricarica con colonnina, che svuota il robot e trattiene la sporcizia fino ad un massimo di 30 giorni di pulizie.

Dotato di tecnologia TrueDetect 3D, Deebot Ozmo T8 + è in grado di scansionare l’ambiente in modo rapido e preciso, rilevando così eventuali ostacoli ed aggirandoli con precisione, così da evitare collisioni, urti o anche la possibilità di restare incastrato o di cadere. Il merito è anche della tecnologia TrueMapping di Ecovacs che, mappando con precisione la casa, rende il robot capace di collocarsi precisamente nello spazio, evitando così un movimento randomico per l’ambiente domestico, ed efficientando la pulizia degli spazi.

In questo modo non solo Deebot Ozmo T8 + offre una pulizia più profonda, ma anche più rapida, assicurata anche dal potente sistema di aspirazione che consente una pressione costante anche in prossimità dell’esaurimento della batteria. Altra ottima caratteristica di questo modello è poi la presenza di un serbatoio di acqua che, in combutta con sistema di lavaggio OZMO Pro, rende Deebot Ozmo T8 + un robot ibrido, capace tanto di aspirare quanto di lavare i pavimenti, riuscendo ad ottenere risultati ottimi anche in presenza di macchie ostinate, visto il suo piatto di lavaggio che vibra ad alte frequenze, scrostando così anche i pavimenti più sporchi.

Dotato di app per smartphone e compatibile con alcuni dei principali sistemi per il controllo domotico, tra cui anche Amazon Alexa, Deebot Ozmo T8 + è un aspirapolvere robot davvero eccezionale che, in sconto com’è di quasi 300€, rappresenta la scelta ideale per chi vuole uno strumento che sia in grado di fare quasi tutto da solo, non dandovi neanche il pensiero di doverlo svuotare troppo spesso.

Insomma, un prodotto ottimo che, in ogni caso, è solo uno dei tanti in offerta oggi su Amazon

