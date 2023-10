Migliori robot aspirapolvere - ottobre 2023

Se volete dire basta alla pulizia domestica quotidiana, almeno per quanto riguarda quella del pavimento, lasciando questo compito ai dispositivi automatizzati, allora è il caso che acquistiate un robot aspirapolvere. Il successo di questi prodotti ha fatto sì che oggi le proposte siano tante, da mettere in difficoltà il consumatore finale poco esperto nel momento in cui si appresta ad acquistarne uno. Questa guida è indirizzata proprio a quest'ultimi, poiché contiene anzitutto alcuni dei migliori robot aspirapolvere del mercato, insieme a una serie di approfondimenti tecnici che vi aiuteranno a capire da soli se uno specifico modello può fare o meno al caso vostro.

Nel nostro più recente aggiornamento abbiamo sostituito l'ECOVACS DEEBOT X1 OMNI con il modello di ultima generazione, l'ECOVACS DEEBOT X2 OMNI. Oltre a una forma completamente ristudiata, quadrata anziché tonda, il nuovo arrivato porta la potenza di aspirazione a nuovi livelli della categoria.

Come detto, negli ultimi anni abbiamo assistito a un numero sproporzionato di robot aspirapolvere capaci di interloquire con la domotica (Alexa e Google Assistant in primis) per migliorare il benessere casalingo. La tecnologia moderna ha fatto sì che questi prodotti siano oggi degli autentici aiutanti delle pulizie, capaci di aspirare e pulire un'intera abitazione autonomamente, in base alle nostre esigenze oppure a diversi parametri impostabili durante la fase d'installazione.

Come in tutti i mercati, anche quello dei robot aspirapolvere è piuttosto popolato di articoli caratterizzati da specifiche tecniche superlative e altre meno. In questa guida cercheremo di fare chiarezza, riepilogandovi quelle che, secondo il nostro punto di vista, sono ad oggi le migliori soluzioni in circolazione, cosicché possiate acquistare il robot più interessante in base al vostro budget. Le motivazioni che spingono una persona ad acquistare una soluzione di questo genere può essere sintetizzata in un'unica parola: comodità. Alcuni dei più recenti robot aspirapolvere, infatti, consentono anche di lavare oltre che aspirare, sostituendo il classico mocio.

Esistono modelli espressamente indicati per chi, ad esempio, possiede degli animali in casa. Diversi produttori hanno infatti sviluppato delle spazzole apposite per gli amici a quattro zampe, in modo tale da aspirare i peli presenti su diverse tipologie di superfici, come nel caso del pavimento o di un tappeto. Ci sono poi anche modelli che hanno un sistema automatizzato di scarico e carico di polvere e acqua, con accorgimenti tecnici per ridurre al minimo la manutenzione.

Detto ciò, siamo pronti per passare alla seconda parte della guida, ossia la più interessante per i lettori, che scopriranno alcuni dei migliori robot aspirapolvere acquistabili oggi. Vi anticipiamo che per ogni modello troverete un estratto delle caratteristiche tecniche principali, oltre a link che vi porteranno sulla pagina del produttore o su uno store online, dove reperire altre informazioni o completare l'acquisto.

Come scegliere un robot aspirapolvere

Dopo aver dato uno sguardo alla rassegna dei migliori prodotti in commercio, è doveroso spiegarvi il modus operandi che ci ha portato a scegliere tali prodotti. Di seguito dunque vi illustriamo le caratteristiche da cercare in un robot aspirapolvere, partendo dalla più interessante fino ad arrivare a quelle in secondo piano.

Sistema di navigazione

Il primo e fondamentale aspetto da valutare quando si è in procinto di acquistare un robot aspirapolvere è il sistema di navigazione integrato. Questo sistema può variare notevolmente a seconda del livello di prezzo del dispositivo. È importante notare che, al giorno d'oggi, è raro trovare tecnologie di navigazione all'avanguardia in robot aspirapolvere di fascia economica. Pertanto, è possibile avere un'idea preliminare della qualità del prodotto basandosi sul livello di prezzo. Tuttavia, il mercato sta gradualmente portando alcune delle tecnologie di navigazione precedentemente riservate ai modelli di fascia alta anche nei dispositivi di fascia media. Vediamo quindi una panoramica dei diversi sistemi di navigazione per comprendere meglio il livello di tecnologia offerto da un robot aspirapolvere.

A contatto

Questo è il sistema più basilare, in cui il robot cambia direzione ogni volta che rileva un ostacolo di fronte a sé. Ovviamente dal punto di vista della pulizia, questo sistema non garantisce risultati ottimali poiché il tipico movimento a zigzag del robot lascia alcune zone della casa non pulite. Questa tecnologia è presente oggi solo nei modelli più economici e spesso prodotti da nuovi marchi emergenti.

A infrarossi

Questo sistema di navigazione rappresenta un passo avanti poiché impedisce al robot aspirapolvere di urtare contro le pareti. Inoltre, consente la mappatura della casa, una funzionalità cruciale che permette al dispositivo di memorizzare le aree da pulire. Questo non solo agevola il robot ma anche voi, poiché potrete assegnare specifiche aree da pulire senza dover far percorrere all'intero robot l'intera casa.

A riconoscimento ottico

Questa è una delle tecnologie di navigazione più avanzate disponibili per i robot aspirapolvere. Si basa su una videocamera, installata o nella parte superiore o frontalmente, a seconda del modello. La presenza di una videocamera consente al robot di rilevare un numero maggiore di ostacoli, il che si traduce in una mappatura più precisa della casa. Di conseguenza, il dispositivo è meno incline a lasciare aree non pulite, riducendo la necessità di interventi manuali da parte vostra.

Che funzioni deve avere un robot aspirapolvere?

In relazione al sistema di navigazione, ci sono una serie di funzioni aggiuntive che, se presenti, garantiscono una pulizia più efficace e una maggiore facilità d'uso. Tra queste, la mappatura della casa è di fondamentale importanza. Ma per essere davvero efficiente, questa funzione richiede un software ottimizzato, comunemente integrato in un'applicazione dedicata per smartphone e tablet. Questo consente agli utenti di assegnare al robot stanze da pulire e di escluderne altre. Nei modelli più avanzati, è persino possibile limitare l'area di pulizia a una piccola porzione di una singola stanza, ottimizzando sia il processo di pulizia che l'autonomia del robot.

Altre funzionalità essenziali per un robot aspirapolvere moderno includono la programmazione dell'avvio, che consente al dispositivo di avviarsi automaticamente all'orario preimpostato. Questo è un notevole vantaggio poiché permette di programmare il robot per iniziare la pulizia quando si è fuori casa, assicurandosi di trovare il pavimento pulito al proprio ritorno.

Inoltre, la presenza di comandi vocali migliora ulteriormente l'usabilità del robot. La compatibilità con assistenti virtuali come Alexa, ad esempio, consente di avviare il robot aspirapolvere senza dover utilizzare lo smartphone.

Con il passare degli anni, i robot aspirapolvere sono diventati sempre più versatili, alcuni modelli consentono anche di lavare oltre che aspirare. Questa capacità multiuso è sempre più diffusa, quindi è consigliabile preferire modelli che offrano anche questa funzione, riducendo così ulteriormente la necessità di pulizia manuale con strumenti come il mocio o il lavapavimenti tradizionale.

In aggiunta a ciò, ogni modello dovrebbe disporre di una modalità automatica che adatta la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Questo significa che il robot aumenterà automaticamente la potenza quando rileva un tappeto, per compensare la maggiore resistenza nell'aspirare lo sporco da queste superfici tessili.

Che prestazioni deve avere un robot aspirapolvere?

Nonostante i robot aspirapolvere stiano diventando sempre più potenti, la loro capacità di aspirazione rimane ancora inferiore rispetto alle migliori scope elettriche disponibili sul mercato. Attualmente, la potenza di aspirazione massima si attesta intorno ai 6000 Pa, il che, comunque, è sufficiente per rimuovere la maggior parte dello sporco dalle superfici lisce. Va notato che le prestazioni di aspirazione dipendono anche dalla capacità della batteria, generalmente compresa tra 18V e 20V per questi dispositivi. Implementare batterie più potenti rappresenta una sfida per i produttori, in quanto devono tener conto delle restrizioni dimensionali dei robot aspirapolvere.

Tuttavia, grazie all'uso di sofisticati algoritmi software, i robot aspirapolvere sono in grado di funzionare per oltre 2 ore, garantendo una pulizia completa anche in spazi ampi. L'autonomia non dovrebbe preoccupare gli utenti, poiché la maggior parte dei robot aspirapolvere è in grado di riconoscere quando la carica sta per esaurirsi. In questo caso, tornano automaticamente alla loro stazione di ricarica e, una volta carichi, riprendono il lavoro dal punto in cui lo avevano interrotto.