Offerte del giorno Amazon: fino al 25% di sconto sugli auricolari bluetooth

Se siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari true wireless ma, al contempo, non vi va di spendere chissà quanto, allora questa potrebbe essere l’articolo che fa al caso vostro. Vi segnaliamo infatti che su Amazon, in occasione degli sconti di oggi, sono in promozione diversi modelli di auricolari true wireless di brand emergenti, tutti accomunati da un buon rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, da un abbassamento di prezzo decisamente interessante.

Prendiamo ad esempio il miglior prodotto del lotto, ovvero gli auricolari Bokman O5 Plus, venduti generalmente a 89,99€, e oggi in sconto a soli 67,49€, con uno sconto applicato pari al 25%. Compatti, eleganti e molto comodi, gli auricolari O5 Plus offrono un suono pulito e profondo, con una buona accentuazione dei bassi e la possibilità di ascoltare musica sia in modalità mono che stereo (qualora, ad esempio, vogliate utilizzare un solo auricolare).

Progettati per offrire ben 7 ore di riproduzione continuata con una singola carica, dispongono di una custodia di ricarica in metallo capace di ricaricare la coppia di auricolari per un totale di ben 100 ore di uso! Sostanzialmente potrete portarle a spasso con voi per una settimana ed averle sempre pronte all’uso. Inoltre, certificate IPX7, le O5 Plus sono resistenti a polvere e acqua e possono risultare una scelta azzeccata e funzionale anche per quanti voglio auricolari true wireless da usare nel corso delle proprie sessioni di allenamento.

Insomma, un prodotto decisamente interessante che, scontato al prezzo di soli 67,49€, risulta più che mai accessibile per tutti, senza contare la restante scelta di offerte Amazon che, come noterete, abbiamo inserito per intero nella nostra selezione di articoli consigliati di oggi, pur vero che ancora molte sono le offerte del giorno Amazon, tant’è che vale certamente la pena dare un’occhiata anche alla pagina dedicata a tutte le offerte del giorno, così da non lasciarsi scappare nessuna delle ottime proposte.

