Offerte del giorno Amazon: grandi elettrodomestici LG con sconti oltre i 200€!

Il mese di Aprile si avvia verso la sua chiusura e, con questo lunedì, si apre quella che sarà l’ultima settimana del mese. Un mee strano quello di Aprile, almeno per ciò che concerne il mondo della scontistica, con offerte non sempre così interessanti e con un generale abbassamento dell’offerta.

Per fortuna, portali come Amazon hanno sempre cercato di tenere alta la nostra attenzione, pur vero che l’ampia varietà di offerte proposte (dall’abbigliamento ai prodotti per l’arredo da giardino) non ha giovato a quelli che sono i settori che, di norma, interessano i più, ovvero quelli delle smart TV, degli smartphone, e di altri prodotti di tecnologia di fascia alta.

Difficile, come sempre, prevedere se le cose miglioreranno col mese di maggio ma, almeno a guardare la partenza di questa settimana, sembrerebbe proprio che Amazon si stia risvegliando dal suo torpore, giacché le proposte del giorno ci sembrano già più abbondanti di quanto non fossero state nei giorni scorsi.

Amazon, infatti, è decisamente partito in quarta proponendosi con una serie di ottime offerte sui grandi elettrodomestici a marchio LG, con prodotti di qualità assoluta ed in sconto con tagli al prezzo che possono arrivare fino al 29%! Un importo che, tradotto in soldoni, può significare anche poco più di 200€ di sconto il che, se si prende come esempio l’eccezionale asciugatrice LG RC80U2AV4Q, significa passare dagli originali 749,99€ ad un prezzo scontato di 529,99€: insomma, un vero e proprio affare!

Dotata di un cuore smart che permette una gestione pressoché impeccabile dell’asciugatura dei capi, la LG RC80U2AV4Q è una asciugatrice smart con un ampio cestino da 8 chilogrammi di carico, ed un numero davvero sorprendente di programmi di asciugatura, tale da permettervi di prendervi cura al meglio di ogni tipo di capo: dalla lana al jeans, passando per il sintetico e il cotone.

Progettata con una potente pompa di calore che permette di gestire la velocità di compressione in maniera perfettamente controllata, la LG RC80U2AV4Q ottimizza i consumi in base al carico ed alla tipologia di capi, e permette così di ridurre i costi fino al 32%, accorciando anche il tempo di asciugatura, senza però sacrificare la sicurezza dei capi, evitando qualunque pericolo di restringimento.

Dotata di tecnologia intelligente LG, la LG RC80U2AV4Q è persino in grado di rilevare l’umidità dei vestiti, regolando di conseguenza il tempo di asciugatura e, dulcis in fundo, è pensata per permettere uno smontaggio semplice dell’oblò, così che possiate installarlo in posizione invertita qualora la tipica apertura verso sinistra non si concili con lo spazio di installazione!

Scontata di ben 220 euro, la LG RC80U2AV4Q è insomma una asciugatrice di tutto rispetto e, proprio per questo, meriterebbe di essere tenuta in considerazione a prescindere dall’arrivo delle belle giornate, ben chiaro che essa è comunque solo uno dei prodotti in offerta oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!