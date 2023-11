Migliori lavatrici (novembre 2023)

Uno degli elettrodomestici su cui spesso non si riversano le dovute attenzioni è la lavatrice, con un'acquisto che molto spesso è dettato dall'urgenza e dalla voglia di accaparrarsi il modello più economico presente sul mercato. Talvolta agire in questa maniera potrebbe risultare poco produttivo, tralasciando fattori importanti, che nell'immediato possono portare a migliorarne l'utilizzo e nel lungo periodo a ridurre il costo in bolletta. Abbiamo creato quindi una guida che vi consentisse di acquistare le migliori lavatrici del momento, partendo dalle più costose fino a consigliarvi qualche modello dal prezzo abbordabile.

Dopo aver rifatto il look a questa guida all'acquisto nel precedente aggiornamento di ottobre, nella nostra ultima revisione abbiamo perfezionato la sezione finale. In particolare, abbiamo integrato nuovi dettagli sui produttori di lavatrici di spicco e fornito ulteriori indicazioni sull'investimento necessario per l'acquisto di questo elettrodomestico.

Poiché non è un'acquisto che si effettua una volta al mese, bisogna riflettere attentamente prima di fare una scelta, analizzando non solo le principali caratteristiche, come la capienza del cestello e la velocità della centrifuga, ma anche accorgimenti tecnici mirati a rendere il bucato ottimale. Siccome passeranno alcuni anni prima di sostituire la lavatrice, alcuni potrebbero valutare di acquistare già oggi modelli che integrano anche funzioni intelligenti, interfacciandosi ad esempio con Alexa e Google Assistant, portandosi a casa un elettrodomestico gestibile anche da remoto.

La nostra guida all'acquisto terrà conto anche di questo, nonostante non possiamo darvi la certezza che tutti i modelli che vi consiglieremo saranno smart. Al momento della nostra scrittura ci sono infatti lavatrici tecnologicamente all'avanguardia, che garantiscono un bucato perfetto, sprovviste però del supporto agli assistenti vocali. Ad ogni modo, possiamo garantirvi che acquistando una delle lavatrici in calce vi porterete a casa un elettrodomestico di ottimo livello, silenzioso e spesso con la migliore classe energetica.

Prima di passare alla seconda parte della guida, vi anticipiamo che troverete al fianco di ogni prodotto un estratto delle caratteristiche, oltre a link che vi porteranno su alcuni store online, dove reperire altre informazioni tecniche o completare l'acquisto della lavatrice.

Come scegliere la lavatrice

Ora che sapete quali sono i modelli migliori in base ai principali fattori che influiscono il prezzo e le dimensioni di questo elettrodomestico, è il momento di approfondire ciò che non abbiamo fatto a inizio articolo, dato che abbiamo messo in evidenzia prima le migliori lavatrici che potete acquistare oggi. Di seguito vi spiegheremo quindi passo per passo gli elementi da considerare al momento dell'acquisto, elementi che in alcuni casi dovrebbero essere obbligatori, in altri casi non essenziali per chi si accontenta di un modello entry level.

Che tipologie di lavatrici esistono?

Le lavatrici si distinguono in diverse tipologie a seconda delle loro caratteristiche e dimensioni. Al momento dell'acquisto, è importante considerare la tipologia di lavatrice più adatta alle proprie esigenze. Le principali tipologie sono le seguenti: a carica frontale, a carica dall'alto e slim.

Le lavatrici a carica frontale sono le più diffuse e di solito offrono tecnologie di lavaggio avanzate. Tuttavia, a causa delle maggiori dimensioni e della capacità di carico superiore, potrebbero non adattarsi facilmente agli spazi domestici, occupando più spazio lateralmente. Un vantaggio di queste lavatrici è la possibilità di caricare e scaricare i panni in modo più agevole, grazie allo sportello superiore.

Le lavatrici a carica dall'alto, come suggerisce il nome, permettono di caricare i panni solo dall'alto, grazie all'apertura del cestello posizionata nella parte superiore. Questo tipo di lavatrice offre un maggiore comfort durante l'inserimento dei panni, poiché non è necessario abbassarsi. Solitamente, le lavatrici a carica dall'alto sono più strette rispetto a quelle tradizionali, consentendo di risparmiare spazio. Tuttavia, a causa delle dimensioni ridotte, la capacità di carico è inferiore e potrebbero non offrire funzioni di lavaggio avanzate.

Le lavatrici slim sono simili a quelle standard, ma con una struttura più compatta. La carica dei panni avviene frontalmente, ma la profondità di questi modelli di solito è di circa 45 cm. Le lavatrici slim sono un'ottima alternativa alle lavatrici a carica dall'alto e spesso offrono le stesse tecnologie di lavaggio presenti sui modelli standard.

, come suggerisce il nome, permettono di caricare i panni solo dall'alto, grazie all'apertura del cestello posizionata nella parte superiore. Questo tipo di lavatrice offre un maggiore comfort durante l'inserimento dei panni, poiché non è necessario abbassarsi. Solitamente, le lavatrici a carica dall'alto sono più strette rispetto a quelle tradizionali, consentendo di risparmiare spazio. Tuttavia, a causa delle dimensioni ridotte, la capacità di carico è inferiore e potrebbero non offrire funzioni di lavaggio avanzate. Le lavatrici slim sono simili a quelle standard, ma con una struttura più compatta. La carica dei panni avviene frontalmente, ma la profondità di questi modelli di solito è di circa 45 cm. Le lavatrici slim sono un'ottima alternativa alle lavatrici a carica dall'alto e spesso offrono le stesse tecnologie di lavaggio presenti sui modelli standard.

Come avrete capito, ogni tipologia ha i propri vantaggi e svantaggi in termini di dimensioni, capacità di carico e funzioni, e la scelta dipende dalle preferenze e dalle esigenze personali.

Qual è la giusta capacità di carico?

Come anticipato prima questo fattore determina anche in parte le dimensioni. Di norma le più piccole lavatrici partono da un cestello di appena 3,5kg ma si tratta di soluzioni pensate a chi vive da solo o con una mole di panni sporchi molto inferiore a quella che può generare una famiglia da 4 persone, che necessiterà almeno delle versioni da 9kg. Esistono poi modelli in grado di arrivare a superare i 15kg di carico, ma sono opzioni che per dimensioni e costi si trovano in posti non proprio ordinari come magari lavanderie professionali o comunità.

La capacità di carico, dunque, è strettamente correlata alla grandezza del cestello, che rappresenta dunque un aspetto assai importante. Come abbiamo potuto appurare, maggiore è il carico, maggiore sarà la capacità della lavatrice di lavare la biancheria. Tendenzialmente per le coppie è strettamente consigliata una lavatrice da 5 kg, mentre per una famiglia 12 kg e per quattro persone 8 kg. Attenzione però alla manutenzione di questo componente, infatti è importantissimo svolgere una serie di controlli periodici, come le guarnizioni e la muffa che potrebbe crearsi nel cestello. È doveroso, quindi, utilizzare una spugna per pulire le guarnizioni e un sapone liquido con un lavaggio a vuoto a 40 gradi per disinfettare il cestello.

La classe energetica di una lavatrice

Ovviamente questa è tra le caratteristiche più importanti, infatti non sempre risparmiare sull'acquisto iniziale vuol dire fare un affare, soprattutto all'arrivo delle prime bollette. Quindi prestate sempre attenzione di scegliere prodotti che siano intorno o per lo meno alla classe energetica A+++ perché sono ottimizzate per ridurre i consumi energetici al minimo. Il nostro consiglio è quindi quello di verificare sempre la Classe ricordando che si muove in una scala dove A+++ è il massimo mentre G è il minimo, sconsigliata se si acquistano prodotti nuovi.

Come risparmiare ulteriormente? Esistono attualmente alcune lavatrici che possiedono il motore inverter, che sostanzialmente rappresenta un motore completamente digitale, privo di spazzole. Questa tipologia di prodotti risultano meno rumorosi rispetto alla concorrenza e risparmiano più energia elettrica, ma d'altro canto è necessario sborsare qualche centinaio di euro in più. Insomma, un piccolo investimento iniziale, qualora decideste di farlo, per risparmiare sulle bollette dell'energia elettrica.

Dopodiché, è doveroso analizzare il consumo media di una lavatrice. Secondo le stime, una lavatrice utilizzata da 3 persone in un anno (250 volte circa) è di 220kw, in altre parole circa 40 euro. Per questo motivo, scegliere una lavatrice con una classe energetica migliore, consente di risparmiare e non di poco sulle bollette.

Che funzioni di sicurezza deve avere la lavatrice?

Altro punto fondamentale nella scelta di una lavatrice è la cura nella sicurezza, tanto per i più piccini quanto per gli adulti. Il blocco del cestello è una funzione ormai presente quasi in ogni dispositivo, ma in commercio rimangono alcuni modelli che non sono dotate neanche di sistemi anti-apertura per le situazioni in cui sono spente, e ci sentiamo di sconsigliarvi caldamente quei modelli.

Quanto è rumorosa la lavatrice?

Di certo abbiamo tutti il ricordo della lavatrice di nonna o della mamma che nel momento della centrifuga faceva un frastuono incredibile, arrivando per colpa delle vibrazioni, a non poter essere in grado di avere nulla poggiato sopra. Dimenticate questi brutti pensieri, oggi le lavatrici sono migliorate enormemente sotto questo aspetto, certo un minimo di rumore viene generato, ma grazie all'utilizzo di speciali tecnologie interne le vibrazioni sono state notevolmente ridotte. Esistono infatti modelli che sono in grado di arrivare ad appena 70dB in fase di centrifuga, quindi vi consigliamo di prendere in considerazione questo fattore al momento dell'acquisto.

La velocità della centrifuga

Centrifuga, quella funzione necessaria ad ogni lavaggio e che comporta le maggiori problematiche nella scelta. Ovviamente per calcolare l'efficacia di un ciclo oltre alla potenza del motore è necessario conoscere la velocità massima che il dispositivo è in grado di raggiungere, che viene appunto espressa in giri al minuto. Questo valore più è alto migliori saranno i risultati ottenuti in quanto a qualità di asciugatura del bucato, ma comporta anche un possibile aumento del rumore. In alcuni modelli è possibile impostare un numero massimo di giri al minuto da effettuare durante la centrifuga, ma il minimo che ci sentiamo di consigliarvi è di almeno 800 g/m.

Che programmi deve avere una lavatrice?

Concludiamo questa piccola guida sui fattori essenziali per l'acquisto di una lavatrice con i programmi. Ingenuamente si potrebbe pensare che ne servono un numero limitato per poter effettuare le normali fasi di lavaggio, ed invece non è proprio così. Molte lavatrici includono nella loro programmazione molti cicli per tessuti speciali, per determinate tipologie di capi e molti che invece si differenziano per il tempo necessario a terminarli. Con l'arrivo delle innovative tecnologie Smart, e delle lavatrici digitali è stato poi possibile iniziare a programmare le varie tipologie di lavaggio attraverso lo smartphone, così da non avere più una sfilza di programmi che non vengono utilizzati.

Il nostro consiglio è sempre quello di acquistare prodotti con un display semplice, che riesca ad indicare in maniera semplice da comprendere tutti i programmi selezionabili e le varie funzioni. Chiaro che, spendendo una cifra maggiore, si otterranno prodotti capaci di lavare indumenti di persone affette da allergie, di bambini e, in generale, soddisfare le più disparate esigenze.

Entrando nello specifico, le lavatrici di nuova generazione possiedono diversi sensori che consentono di capire quanti indumenti sono presenti nel cestello e come impostare la centrifuga. Invece, alcuni modello possiedono anche la connettività Wi-Fi, il che consente di collegarlo al proprio smartphone e di ottenere in tempo reale una serie di informazioni utili, come il programma utilizzato, i consumi e tanto altro ancora. Infine, uno dei nostri consigli è quello di acquistare un prodotto con la funzione anti-piega (si caratterizza da una serie di getti di vapore che ammorbidiscono i capi), che permette di ottenere vestiti puliti e quasi del tutto stirati.

Quanto spendere per una lavatrice?

Iniziamo col dire che il costo di una lavatrice è influenzato principalmente da tre fattori: la tecnologia impiegata (quali funzioni avanzate e la struttura del cestello), la capacità del cestello e la classe energetica. I modelli commerciali più comuni, reperibili sia online che nei negozi, hanno un prezzo che varia generalmente da poco più di 200€ a circa 1.500€.

La spesa dipende dalle esigenze individuali, sia funzionali che economiche, per cui alcune famiglie spenderanno di più, mentre altre spenderanno di meno. Tuttavia, facendo una media, la maggior parte delle esigenze di lavaggio sono soddisfatte da lavatrici che costano intorno ai 400 euro, che di solito hanno una capacità di 8kg, una velocità di centrifuga di 1400 RPM e una classe energetica vicina alla A. Inoltre, oggi è sempre più comune trovare lavatrici smart anche a prezzi accessibili.

Chi produce le migliori lavatrici?

All'interno del competitivo mercato delle lavatrici, alcuni marchi si sono distinti per la loro affidabilità e qualità dei prodotti. Tra questi, Miele è un brand rinomato, particolarmente apprezzato per i suoi modelli premium che soddisfano le esigenze di un pubblico esigente in fatto di bucato. Tuttavia, anche Samsung, Bosch e LG sono degni di nota, offrendo una vasta gamma di lavatrici adatte a diverse fasce di prezzo, in grado di soddisfare un pubblico più ampio.

Per quanto riguarda la fascia entry level, marchi come Beko e Candy si sono distinti per la loro capacità di offrire elettrodomestici funzionali e accessibili, ideali per chi cerca soluzioni essenziali. Ricordiamo inoltre che un'adeguata assistenza post vendita è fondamentale quando si acquista una lavatrice, quindi è consigliabile optare per marchi consolidati e affidabili.