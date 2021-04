Offerte del giorno Amazon: quasi 1000€ di sconto su questa smart TV 4K di LG!

Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV ed avete voglia di risparmiare un bel po’ di soldi sul vostro acquisto, allora non potete assolutamente lasciarvi scappare l’occasione che vi presentiamo oggi! Su Amazon infatti, sono partite le offerte all’insegna dei prodotti LG che, già ieri, ci avevano dato la possibilità di acquistare tanti ottimi elettrodomestici a prezzi scontatissimi.

Con la giornata di oggi, invece, il portale fa spazio ad un altro dei prodotti di punta del brand, ovvero le sempre eccellenti smart TV che, specie per ciò che riguarda il comparto OLED, si piazzano tra i gradini più alti del podio in termini di qualità dei pannelli e performance video. Ovviamente, quando si parla di questi prodotti non si parla mai di articoli particolarmente economici ma, grazie alle proposte Amazon, potrete oggi risparmiare una cifra considerevole sui vostri acquisti, visto che le smart TV proposte possono godere di sconti che raggiungono anche il 33%, come è il caso della splendida LG OLED65CX6LA che, venduta per altro insieme ad un paio di auricolari true wireless LG Tone (da soli valgono circa 140€, ma voi li riceverete in regalo!), passa dai suoi originali 2.948,90€, al prezzo di “soli” 1.949,00€, con un risparmio di ben 999,90€!

Stiamo parlando di uno sconto di quasi 1000 euro, per una smart TV che non solo arriverà a casa vostra con un omaggio davvero ottimo, ovvero gli auricolari LG Tone, ma che vi offrirà anche performance audio e video di tutto rispetto, poiché parliamo di uno dei prodotti di punta dall’azienda coreana.

Dotata di un ampio e luminoso pannello OLED da 65″, la LG OLED65CX6LA gode della potenza del processore α9 Gen3 4K con intelligenza artificiale di LG, grazie al quale il televisore è in grado di analizzare e, se possibile, migliorare autonomamente le performance video, modificando in tempo reale e in temo reale colori, contrasto, volume e quant’altro possa servire a migliorare l’esperienza e l’immersione nell’immagine il che, a nostro giudizio, è eccezionale tanto per gli appassionati di cinema e serie TV, quanto per gli amanti del gaming, che in LG OLED65CX6LA troveranno non solo un pannello dotato di quella che è la migliore tecnologia di visione, ovvero la OLED, ma anche una IA in grado di offrire contenuti sempre puliti, nitidi e senza alcuna sbavatura.

Sempre parlando di gaming, per altro, la LG OLED65CX6LA è anche una delle poche smart TV sul mercato a godere del supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, così da permettervi di giocare sia su console che su PC con meno stutter, lag e flickering, e con un bassissimo livello di input lag, dato il tempo di risposta di appena 1ms! Insomma, una smart TV con tutti i crismi, progettata per diventare il fulcro del vostro angolo dedicati all’intrattenimento, tanto da offrire anche una selezione esclusiva di contenuti multimediali grazie al supporto al servizio gratuito LG Channels, con accesso a film, contenuti esclusivi e più di 50 canali web!

Insomma, una smart TV davvero eccezionale che, con i suo sconto di quasi 1000€, rappresenta certamente uno dei migliori affari che Amazon abbia proposto nel corso degli ultimi mesi, ed ecco perché vi invitiamo caldamente ad approfittare subito di questa occasione, anche e soprattutto nella prevedibile situazione in cui il prodotto vada ben presto esaurito, ben chiaro che essa è comunque solo uno dei prodotti in offerta oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

