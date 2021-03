Offerte del giorno Amazon: sconto di 400€ su iRobot Roomba i7+!

Una nuova settimana di marzo è cominciata e, anche se per molti ciò significa risvegliarsi di nuovo in zona rossa, cerchiamo di stemperare la noia e la tristezza proponendovi quelle che sono le nuove offerte della settimana di Amazon dove, dopo poco rispetto all’ultima notizia sul tema, torniamo a parlare di aspirapolvere robot e, per la precisione, di uno dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è disponibile un’ottima offerta relativa allo straordinario robot aspirapolvere iRobot Roomba i7+, ovvero quello che per molto tempo è stato il prodotto di punta dell’azienda e che, ancora oggi, è certamente uno dei top di gamma dell’azienda.

Generalmente venduto al prezzo di 1.199,00€, Roomba i7+ è oggi in sconto di ben 400 euro, proponendosi quindi a “soli” 799,00€. Un prezzo certamente ancora alto per molti, ma perfettamente giustificato dalla tecnologia di cui questo particolare modello è equipaggiato che, oltre a permettergli una pulizia completa e precisa dell’ambiente domestico, presenta anche una innovativa (e copiatissima) colonnina che automatizza lo svuotamento e la pulizia del robottino!

Roomba i7+ è infatti in grado di svuotarsi da solo, grazie ad un sistema automatizzato incluso nella piattaforma di ricarica del dispositivo. In sostanza, una volta tornato alla base, un sistema di aspirazione a sacchetto svuota automaticamente il vano del robottino in cui viene accumulata la sporcizia raccolta, trasferendo il tutto all’interno di un sacco presente nella colonna, che garantisce fino a 30 svuotamenti prima di dover essere svuotato.

Un sistema davvero molto comodo ed efficiente, che riduce al minimo l’interazione diretta tra noi e il dispositivo (e la polvere ovviamente), facendo sì che Roomba i7+ sia davvero autonomo nello svolgere le sue mansioni di pulizia.

Progettato per ripulire casa in 3 fasi distinte, Roomba i7+ è un dispositivo preciso, rapido e molto performante, in grado di ripulire ogni superficie domestica grazie al suo sistema a doppie spazzole in gomma multi-superficie, ottimizzate per raccogliere anche il più piccolo frammento di sporcizia. Dotato, inoltre, di una speciale testina di pulizia, Roomba i7+ è in grado di identificare i dislivelli del pavimento, come ad esempio quelli causati dalla presenza di tappeti o simili, sollevandosi in modo naturale per compiere la pulizia anche sui filati, senza bloccarsi o subire intralci.

Venduto al prezzo con uno sconto di 400€, Roomba i7+ è, in sostanza, uno dei migliori acquisti che possiate fare nell’ambito delle pulizie domestiche, specie qualora siate stanchi di fare tutto da soli in casa e vogliate un po’ di supporto in vista delle imminenti pulizie di primavera! Ovviamente, Roomba i7+ non è l’unico prodotto in sconto oggi e, anzi, sono diverse le proposte del portale, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

