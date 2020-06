Offerte del giorno Amazon: tante offerte sugli elettrodomestici per la cucina

Superata la settimana della Amazon Fashion Week le cui offerte, purtroppo, sono in gran parte terminate, una nuova tornata di sconti e promozioni si appresta ad arrivare sul portale, con offerte che – questa volta – sembrerebbero tutte dedicate agli elettrodomestici per la cucina, con prezzi decisamente interessanti su alcuni prodotti di primissimo piano, come è ad esempio il caso della straordinaria impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD, generalmente venduta a ben 400€, e oggi in sconto a soli 229,99€, ovvero con uno sconto applicato del 43%!

Colorata, efficiente e pensata per durare a lungo, la Kenwood KMX750RD è una planetaria della linea di elettrodomestici Kenowood Kmix, inaugurata con successo già qualche anno fa, e comprendente diversi articoli per la cucina tra frullatori, tostapane e non solo. Assemblata in metallo pressofuso e dal design vintage, la Kenwood KMX750RD offre una potenza di ben 1000 W, proponendosi come un robot da miscelazione ed impasto potente e performante, capace di lavorare agevolmente anche impasti particolarmente robusti e fino ad un massimo di ben 5 litri. Che sia pizza, pane, focaccia o un semplice pan di Spagna, la Kenwood KMX750RD saprà esservi utile in qualunque preparazione, grazie soprattutto alla sua regolazione elettronica delle velocità di lavorazione, grazie alla quale è possibile lavorare senza sbalzi ed eventuali fuoriuscite di ingredienti dalla ciotola. Adatta a lavorare sia ingredienti umidi che secchi, dispone inoltre di ben 3 ganci di miscelazione, ed è compatibile con oltre 20 accessori a marchio Kenwood, con cui poter preparare innumerevoli ricette.

Insomma, si tratta decisamente un ottimo prodotto che, in sconto a meno di 230€, rappresenta un acquisto davvero consigliato per chiunque sia alla ricerca di un ottimo e performante robot da cucina. Senza contare che, come intuirete, questa è comunque solo una tra le innumerevoli proposte in sconto disponibili su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a dare un’occhiata anche alla pagina dedicata alle offerte del giorno in cui, ne siamo certi, potreste adocchiare tante altre occasioni adatte alle vostre esigenze ed alle vostre tasche.

