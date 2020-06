Offerte del giorno Amazon: tanti aspirapolvere robot in forte sconto!

Continuano le offerte Amazon dedicate alle pulizie di casa e, dopo la giornata di ieri caratterizzata dallo sconto sull’ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO 920 (per altro ancora in offerta), è oggi il turno di un altro best seller del mondo delle pulizie automatizzate! Stiamo parlando di iRobot Roomba 981, un robot aspirapolvere affidabile e performante, generalmente venduto a ben 999,00€ e oggi in sconto a soli 529,99€, con un risparmio del 47%!

Stiamo parlando di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo specifico modello a marchio iRobot il che, credeteci, non è un qualcosa da sottovalutare, specie se si considera la bontà del prodotto in sé. Consigliato a chiunque, ma a dir poco perfetto per chiunque abbia animali in casa, iRobot Roomba 981 è progettato per effettuare la pulizia di casa in 3 diverse fasi, assicurandovi così un risultato accurato e profondo, possibile soprattutto grazie alla presenza dei sensori Dirt Detect di iRobot, in grado di identificare le aree più sporche della stanza, così da concentrare su di esse la propria pulizia.

Dotato, inoltre, di tecnologia di navigazione vSLAM, iRobot Roomba 981 è in grado di raccogliere oltre 230.000 dati al secondo, effettuando una mappatura precisa di tutta la superficie di casa, evitando così inutili giri a vuoto e, soprattutto, stando ben lontano da ostacoli di ogni sorta.

Insomma, iRobot Roomba 981 può rivelarsi un alleato davvero prezioso ed il fatto che sia in sconto del 47% non può che rappresentare un’occasione di acquisto imperdibile. Qualora poi non foste del tutto convinti, vi segnaliamo che Roomba 981 non è l’unico aspirapolvere robot in offerta oggi, ed anzi sono diversi i prodotti del settore che il portale di Jeff Bezos sta scontando in queste ore! Noi, come sempre, vi proponiamo la nostra selezione di prodotti consigliati ma, come sempre, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

