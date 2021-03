Offerte di Primavera Amazon: oltre 350€ di sconto su smart TV, soundbar e proiettori!

Le Offerte di Primavera sono ufficialmente tra noi! Se già con la giornata di ieri avevamo avuto modo di dare una prima occhiata alle nuove promozioni Amazon riguardanti i suoi dispositivi Echo, con la giornata di oggi, prendono definitivamente il via le promozioni del portale dedicate alla nuova stagione, con sconti che riguardano le più disparate categorie merceologiche e sconti che, credeteci, metteranno in seria difficoltà tutti i portali della concorrenza!

Offerte come quelle che Amazon sta dedicando alle smart TV ed alle soundbar Samsung che, grazie ad Amazon, potrete acquistare con sconti che arrivano a sfiorare (e di poco) persino i 400 euro! Un’offerta davvero ottima, specie considerando anche tutte le altre promozioni che il portale ha messo in piedi e di cui, come immaginerete, vi parleremo nel corso dell’intera giornata (e non solo)!

Tornando alle smart TV al centro di questa promozione, tra le varie pensiamo valga certamente la pena segnalarvi la presenza dell’ottima Samsung QE55Q74TATXZT da 55″, equipaggiata con uno spettacolare pannello QLED con risoluzione 4K, e venduta al prezzo di “soli” 819,99€, ovvero con uno sconto di ben 379,01€, rispetto agli originali 1.199,00€!

Ottima tanto per gli amanti del cinema quanto del gaming, la Samsung QE55Q74TATXZT è una smart TV sottile e leggera, perfetta tanto per il cinema quanto per il gaming e che, grazie al suo pannello QLED, può raggiungere la bellezza di circa 1 miliardo di tonalità di colore, offrendo una visione pulita e nitida da qualsiasi angolazione di visione, grazie all’ottima tecnologia Ultra Viewing Angle.

Dotata di tecnologia di retroilluminazione Dual LED, che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati, la Samsung QE55Q74TATXZT si propone sul mercato con un potente processore Quantum di Samsung che, insieme al sistema 4K AI Upscaling realizato dall’azienda coreana, permette a questa TV di analizzare in tempo reale i contenuti a schermo, adattandoli automaticamente in modo da ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, per un upscaling ottimale alla risoluzione 4K anche per quei contenuti che non sono in alta risoluzione.

Stiamo parlando, dunque, di una smart TV con tutti i crismi! Una scelta ideale per chi ha intenzione di acquistare un nuovo modello dalle ottime performance mantenendosi al di sotto dei 1000€, pur senza rinunciare alle principali caratteristiche di un modello di fascia medio/alta. Con i suoi 370 euro di sconto ed il suo pannello QLED 4K, la Samsung QE55Q74TATXZT è probabilmente il migliori acquisto che possiate fare oggi in tal senso, ben chiaro che si tratta di solo una delle varie proposte offerteci dal portale in occasione della nuova stagione e, proprio per questo, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

