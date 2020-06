Oltre il 50% di sconto sulle scarpe Vans per la Amazon Fashion Week

Impazzano ancora le offerte per la Amazon Fashion Week, e tra le numerose offerte con cui il portale di sconti più famoso del mondo continua ad ingolosire la nostra voglia di shopping, vi segnaliamo l’ottima offerta relativa le scarpe Vans, le preferite di skater e surfisti, che proprio su Amazon sono in sconto nei modelli uomo, donna e bambini con offerte che arrivano a tagliare il prezzo oltre il 50%! Un’occasione davvero rara per quelle che sono tra le sneakers più amate ed iconiche di sempre, con la loro suola in stile “waffle” e la loro eccellente calzabilità, perfetta tanto per cavalcare una tavola a rotelle quanto per mordere l’asfalto.

Dunque, tra modelli classici come la Filmore, sino a quelli senza lacci come la Asher, le scarpe Vans si propongono su Amazon con una buona tornata di offerte, ottime per chiunque voglia approfittare dell’estate per dare una rinfrescata al proprio guardaroba. Un’occasione non da poco che, come detto, vi propone sconti che in alcuni casi ragliano anche oltre il 50% il prezzo originale, come è il caso della classica Vans Ward Platform Canvas nel suo modello da donna, scontata fino al 55% e pertanto disponibile all’acquisto a partire dal prezzo di appena 34,12€! Non c’è nessun negozio che tenga: si tratta di un’offerta da cogliere al volo e che, ne siamo certi, ben presto farà schizzare le vendite di tutti i modelli Vans in promo alle stelle!

Realizzata in tela con fodera in tessuto e suola di gomma, la Ward Platform Canvas è una scarpa a suola relativamente bassa (3 cm), con chiusura stringata e tacco a blocco, perfetta per tutte le amanti dello skate che non vogliono rinunciare a stile e sobrietà. Disponibile esclusivamente in nero con inserti bianchi, mostra sul lato la tipica fascia ondulata delle sneakers Vans, nonché una ampìa e vistosa fascia gommata che copre il rialzo dato dalla suola. Bellissima e grintosa, arriverebbe a costare oltre 75,00€ se non fosse per le offerte Amazon che, data l’occasione particolarmente ghiotta, vi offrono l’acquisto a poco meno di 35 euro, offrendovi l’occasione di acquistarne 2 paia quasi al prezzo di uno.

Un’offerta che, come gli amanti delle Vans sapranno bene, non va assolutamente sottovalutata, motivo per cui non indugiamo oltre e vi invitiamo a consultare prima di subito la nostra selezione di scarpe in promozione su Amazon con l’invito, ovviamente, a dare una spulciata anche alla pagina contenente l’intera proposta di scarpe Vans in ofefrta, così che possiate scegliere quella che meglio si addice al vostro stile.

