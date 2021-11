Oppo: smartphone a prezzi imperdibili con il Black Friday Amazon!

Amazon ha finalmente dato il via alle sue offerte relative al Black Friday 2021, proponendosi da subito con una moltitudine di sconti, dedicati a ogni categoria presente sullo store! Stiamo parlando di offerte che vanno assolutamente sfruttate finché sono disponibili, specie perché i ribassi presenti sulla maggior parte degli articoli dello store sono molto validi, rivolti al mondo tech e, ovviamente, anche su tutto il parterre di prodotti firmati Oppo! Se state pensando di acquistare uno nuovo smartphone, è il momento perfetto per dare uno sguardo a tutta la valanga di offerte proposte sullo store Amazon del marchio!

Sono presenti numerosi ribassi su prodotti di varie fasce di prezzo, permettendovi così di risparmiare sempre moltissimo, ma lasciandovi liberi di scegliere tra la tipologia di spesa che preferite fare in questi giorni. Tra i vari sconti, vi segnaliamo in maniera particolare uno smartphone con un prezzo di fascia media: si tratta di Oppo A94 che, grazie al meraviglioso periodo di Black Friday, potrete portarvi a casa per 279,99€ contro i soliti 369,99€, uno dei tantissimi articoli convenienti in questi giorni di shopping selvaggio!

Ma diamo uno sguardo ravvicinato alle caratteristiche tecniche di Oppo A94: è interamente pensato per un utilizzo quotidiano, intenso e costante lungo tutta la giornata, per questo è così sottile (solo 7,8 mm) e incredibilmente leggero; il suo peso rende meno faticoso portarlo ovunque, evitando di risentire del suo peso anche durante e dopo un utilizzo molto prolungato. La necessità di avere un dispositivo sempre carico con sé, ci porta a segnalare la presenza dell’utilissima ricarica rapida VOOC 4.0; quest’ultima infatti consente di ricaricare in soli 20 minuti oltre il 50% della batteria, per evitare il fastidiosissimo disagio di trovarsi fuori casa senza poter utilizzare il proprio telefono.

Oppo A94, inoltre, garantisce prestazioni di categoria superiore anche per quanto riguarda la navigazione online: grazie alla presenza di ben 12 bande di frequenza 5G supportate, la velocità con cui potrete fruire dei vostri social o fare ricerche sul web sarà maggiore rispetto a molti competitor del settore, in conclusione si tratta di un ottimo telefono da sfruttare nella normalità, tra momenti di maggiore produttività e gli altrettanto importanti momenti di relax.

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione di smartphone a prezzi più vantaggiosi, qui in fondo, ma vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

