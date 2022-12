Il mese di dicembre è ormai quasi finito e, come sempre, si penserebbe che col passare delle feste prettamente dedicate ai giorni di Natale, e relative spese per i doni da mettere sotto l’albero, siano finite anche le offerte online, con gli store ormai “svuotati” dalla ressa natalizia. Ma non è così!

Ci sono store, infatti, che non hanno proprio intenzione di mollare il colpo e, anzi, stanno approfittando di questi ultimi giorni del 2022 per offrirci alcune ultime (ed ottime) offerte, magari per “riparare” ad un regalo di Natale non ricevuto o, perché no, per acquistare le ultime cose in vista dell’anno nuovo, o magari qualche piccolo pensierino in vista dell’Epifania.

Ovviamente, anche stavolta, non poteva mancare all’appello Amazon che, proprio a partire da questa settimana, ha deciso di dedicare alla fine del 2022 una ricca tornata promozionale, per chiudere in bellezza un periodo che, di per sé, è stato fittissimo non solo di vendite online ma anche di sconti, e questo anche al netto di un Black Friday terminato appena un mese fa!

con sconti ed offerte più che degne di questo nome, permettendovi di spaziare nell’acquisto di tantissime diverse categorie merceologiche, dagli smartphone ai prodotti per la cucina, passando per l’abbigliamento e le smart TV, e senza dimenticare i sempre splendidi dispositivi Amazon Echo, come sempre al centro delle ampie tornate di sconti proposteci dal portale. Ecco dunque le “Offerte di fine anno” , una tornata promozionale che, fino al prossimo 31 di dicembre, ci terrà compagnia, permettendovi di spaziare nell’acquisto di, dagli smartphone ai prodotti per la cucina, passando per l’abbigliamento e le smart TV, e, come sempre al centro delle ampie tornate di sconti proposteci dal portale.

Ora, pur vero che il Natale è passato e, di conseguenza, quello che è il tradizionale sovraccarico delle spedizioni (con relativi rallentamenti nelle consegne) è bello che passato, non va sottovalutato che anche in vista della fine dell’anno certe spedizioni possono rallentare, e non di poco, in concomitanza non solo degli strascichi delle festività natalizie, ma anche di quello che è il giorno di Capodanno, che genera da sempre una certa ressa.

Per questo vi suggeriamo di non rischiare, e di effettuare i vostri acquisti quanto prima, così da avere la garanzia non solo di incappare in quelle che sono le offerte migliori (lo ricordiamo: in questi casi non c’è mai certezza in merito alla quantità di pezzi disponibili per un singolo prodotto in sconto), ma facendo anche in modo da garantirvi delle spedizioni rapide e veloci.

Anche in tal senso, val comunque sempre la pena suggerirvi la sottoscrizione al servizio Amazon Prime che, come saprete, vi garantirà spedizioni rapide e gratuite, senza dimenticare che i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Come se poi non bastasse, Amazon Prime vi garantirà anche l’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo!

Ciò detto, vi lasciamo a quelle che sono, a nostro giudizio, le offerte davvero imperdibili che Amazon ha messo in campo per questa ultima settimana del 2022, ricordandovi, tuttavia, che gli sconti non si limitano a questa nostra selezione, e che anzi le offerte fioccano tra le pagine del portale, motivo per cui val la pena dare un’occhiata anche alla sezione che lo store ha dedicato proprio a questi sconti di fine anno.

