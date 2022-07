Con il Prime Day ormai nel vivo scommettiamo che tantissime persone abbiano aspettato questi due giorni per sfruttare le migliori offerte su tantissimi prodotti e, visto il caldo di questa torrida estate, uno dei prodotti sicuramente più gettonati sono le piscine da giardino. Ovviamente non mancano offerte interessanti anche su questi prodotti, andiamo quindi ad analizzare quali sono le migliori offerte disponibili per allietare la calde giornate estive.

Le migliori offerte Prime Day sulle piscine da esterno

Intex 26790 Piscina Prisma Frame 400 x 200 x 122 cm

Se cercate una piscina fuori terra stabile e sicura e che possa ospitare tante persone questa di Intex è sicuramente una delle migliori che potete acquistare. Durante questo Prime Day, grazie a uno sconto del 50% potrete acquistarla al prezzo più basso da oltre 2 anni. Meno di 500 euro per una piscina di questo tipo è un prezzo assolutamente da non perdere. La Intex 26790 è una piscina che misura 400 x 200 x 122 cm, include la pompa di filtraggio ed è facilmente montabile. La resistente struttura tubolare in acciaio anti corrosione e il telaio in PVC a triplo strato massimizzano la capacità d’acqua al 90%. La finitura premium e il liner interno con stampa a mosaico conferiscono alla piscina un look sofisticato e moderno.

Intex 28270 Piscina Rettangolare, senza Pompa Filtro, 220 x 150 x 60 cm

Un’altra super offerta per una piscina fuori terra sempre di Intex. Parliamo di un modello più piccolo, adatto a poche persone ma che mantiene la qualità tipica del brand. In questo caso parliamo del miglior prezzo da oltre 5 anni, quindi un’occasione davvero ghiotta per avere un piccolo angolo di paradiso nel proprio giardino. Ottima per spazi esterni ridotti, come piccoli giardini, la piscina è di forma rettangolare e presenta una struttura di pezzi assemblabili in metallo e pareti laminate in PVC Super-Tough. Semplice da montare, è pronta per il riempimento in 30 minuti. Collega una pompa con filtro a cartuccia, grazie ai collegamenti già predisposti, e svuota l’acqua con il tappo di scarico.

Intex 28271 Rettangolare Cm 260X160X65

Simile al modello precedente anche questa piscina fuori terra di Intex scende a un prezzo veramente interessante grazie a uno sconto del 48%, scendendo a una cifra che non si vedeva da oltre 7 anni. Le caratteristiche sono simili al modello precedente, cambia la dimensione che permette di ospitare più comodamente le persone che ne potranno godere. Ottima per spazi esterni ridotti, come piccoli giardini, la piscina è di forma rettangolare e presenta una struttura di pezzi assemblabili in metallo e pareti laminate in PVC Super-Tough. Semplice da montare, è pronta per il riempimento in 30 minuti. Collega una pompa con filtro a cartuccia, grazie ai collegamenti già predisposti, e svuota l’acqua con il tappo di scarico.

Bestway 56681-2 Piscina Fuori Terra Steel Pro da 366 x 76 cm

Passiamo a una piscina di Bestway, cambiando anche formato da rettangolare a rotonda. In questo caso lo sconto è minore ma da oltre 2 anni non scendeva a questo prezzo e il formato potrebbe interessare a diverse persone. Facile d’assemblare ed accessibile a tutti, dotata di un robusto telaio in acciaio la piscina Steel Pro è collegata a una struttura in tubolari di metallo che contengono la spinta dell’acqua in vasca, mantenendola ferma e stabile durante l’utilizzo.

