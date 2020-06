PlayStation 4 e The Last of Us II ad un super prezzo su Monclick!

Vi segnaliamo un’offerta davvero irrinunciabile su Monclick, dedicata a tutti gli appassionati del fantastico mondo dei videogiochi. In queste ore, infatti, è possibile acquistare il bundle formato da PlayStation 4 e The Last of Us II ad un prezzo mai visto prima, in particolare 299,99 euro per il modello Slim e arriva a 399,99 euro per la variante Pro. In questo articolo troverete tutti i dettagli prima di procedere all’acquisto!

La promozione in questione, come già detto in precedenza, è davvero irrinunciabile perché formata dalla console più venduta della generazione e da uno dei migliori videogiochi della generazione, esclusiva per altro di Sony PlayStation. Entrando nei dettagli tecnici di PS4 Pro, questa console è stata progettata per garantire una potenza grafica superiore al modello Slim, con risoluzione uguale oppure superiore ai 1080p e una frequenza di aggiornamento dell’immagine quasi sempre stabile.

Playstation 4 Slim, invece, è il modello più sottile e leggero dell’intera famiglia PS4. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questa macchina riesce ad assicurare buone prestazioni in qualsiasi videogiochi, supportando appieno anche la cosiddetta tecnologia HDR (High Dynamic Range). Non manca anche la piena compatibilità con le applicazioni terze, come Netflix, Amazon Prime Video e altre app dedicate all’intrattenimento casalingo.

La brutalità non sarà una scelta

The Last of Us II, invece, rappresenta un successo quasi assicurato per la scuderia PlayStation poiché il suo arrivo sul mercato (datato lo scorso 19 giugno 2020) lo hanno già decretato come uno dei migliori videogiochi della generazione, se non il migliore in assoluto. In sede di recensione, abbiamo definito questo titolo come “una delle produzioni più incredibili che il videogioco abbia mai visto. […] un apripista perfetto per la nuova generazione PlayStastion, e al contempo un simbolo di quale può e deve essere una delle strade che dovrà percorrere il videogioco in futuro”.

Ma passiamo ai prezzi dei due bundle in offerta. PlayStation 4 Slim e The Last of Us II sono venduti a 299,99€, anziché 374,98 euro, grazie ad uno sconto del 20%. Il bundle di PS4 Pro è disponibile a 399,99€, a fronte di uno sconto di 84 euro, che corrisponde al 17% del suo prezzo originario. Vi invitiamo, infine, a seguirci su Telegram, nei nostri canali dedicati alle offerte della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

» Clicca qui per acquistare PlayStation 4 Slim e The Last of Us II su Monclick «

» Clicca qui per acquistare PlayStation 4 Pro e The Last of Us II su Monclick «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!