PlayStation 5 disponibile su Amazon!

Aggiornamento 9 marzo 2021, ore 9:28: le console sono esaurite!

Vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile a sorpresa la tanto ambita PlayStation 5 di Sony, console a dir poco introvabile ma che, proprio ora, è acquistabile sullo store con pronta consegna!

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, visto che la console è largamente esaurita in ogni dove, anche se, va detto, non è chiaro quante ne siano attualmente disponibili sullo store Amazon e, pertanto, questo stock potrebbe essere limitato a pochissime unità!

PlayStation 5 arriva sullo store in concomitanza di una giornata che si prospetta molto interessante per chiunque ricerchi una console Sony, visto che, come suggeriscono voci di corridoio, la console potrebbe tornare disponibile anche su Gamestop, motivo per cui – qualora non riusciste ad accaparrarvene una – vi suggeriamo di tenere d’occhio le nostre pagine, poiché provvederemo prontamente a segnalarvi la disponibilità qualora ve ne sia l’occasione.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto, nell’augurio che riusciate a portarvi a casa una nuova e fiammante PlayStation 5! Ovviamente, per tutti gli altri, l’invito è di continuare a seguire le nostre pagine dove, come detto, vi segnaleremo prontamente la disponibilità delle nuove console, come fatto ieri per Xbox Series S, tornata brevemente su eBay.

