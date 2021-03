Xbox Series S di nuovo disponibile su eBay!

Giornata ricca di offerte quella di oggi, ma anche di sorprese a giudicare da quel che abbiamo appena scovato tra le pagine di eBay! Sul portale, infatti, segnaliamo il ritorno della ricercatissima Xbox Series S, ovvero la versione senza disco della nuovissima console Microsoft che, come per la concorrenza di PlayStation, è esaurita in lungo e in largo!

Ebbene, su eBay la console, che è per altro la migliore occasione di entrare nella nuova generazione console (visto il prezzo super concorrenziale), è di nuovo disponibile, in quello che sarà certamente uno stock molto limitato, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di correre ad acquistarla, prima che le scorte si esauriscano fino a data da destinarsi.

Identica nelle prestazioni alla sua sorella maggiore, ovvero la Series X, Xbox Series S si differenzia, come detto, solo per l’assenza del lettore dischi che, in ogni caso, non vi impedirà di godere di tutti i titoli già usciti per la console, oltre – ovviamente – ai più attesi di questo e dei prossimi anni. Concentrato perfetto di velocità, prestazioni e rapporto qualità/prezzo, Series S trova ancor più significato in virtù della sua retro compatibilità digitale, oltre che per l’ampio catalogo di titoli offerto dall’offerta di Xbox Game Pass Ultimate che, al costo di un irrisorio abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli!

Venduta al prezzo di 299,90€ (ovvero il prezzo originale della console, senza sovrapprezzo alcuno!), Xbox Series S è una console potente, veloce ed economica, perfetta per entrare nella nuova generazione console senza spendere cifre esose e, anche in virtù del prolungato shortage di console, potrebbe essere la vostra migliore occasione di acquistare una delle nuove console senza passare attraverso la ressa di chissà quale coda online.

