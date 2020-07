Prezzi eccezionali su auricolari true wireless e cuffie in offerta su Amazon

Dopo le numerose offerte dedicate alle scarpe Geox e Puma, Amazon Italia vuole sorprendere gli appassionati con un nuova iniziativa che interessa le migliori auricolari true wireless e cuffie del suo catalogo, appartenenti dunque ai brand più ricercati e conosciuti del momento. Gli sconti sono davvero interessanti, infatti possono abbattere il prezzo di una decina di euro, e possono toccare quota -50%!

Tra le varie offerte di questa iniziativa, vi consigliamo di dare uno sguardo a un particolare prodotto sviluppato da Bose, chiamato Bose SoundLink Around-Ear II. Queste cuffie, per chi non lo sapesse, riescono a garantire un audio chiaro con bassi profondi, grazie ai due grossi driver basati sulla tecnologia Bose. Dotata della tecnologia Bluetooth, l’Around-Ear II può abbinarsi tra due dispositivi come per esempio uno smartphone ed un tablet. Il tutto si traduce in 199,99 euro, ma potete acquistarle in offerta a soli 176,99 euro.

Oltre alle cuffie over-ear, come quella sopracitata, ci sono anche quelle true wireless in forte sconto. Tra le proposte di Amazon Italia spiccano le cuffie targate Sony, con nome in codice WF-1000XM3. Questa coppia di dispositivi dispongono delle più recenti tecnologie sviluppate dal colosso giapponese, infatti possiedono le funzioni di “noise cancelling” e “quick attention”, che consentono di eliminare il rumore circostante e di parlare con le persone intorno senza togliere le cuffie dalle orecchie. Inoltre, i piccoli driver contenuti nella scocca dei due dispositivi riescono a garantire suono notevole e pulito. Lo sconto destinato alle Sony WF-1000XM3 è piuttosto allettante, infatti passano da 250 euro a soli 179,99 euro.

Ciò detto, in questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti promozionati, ma è nostro dovere permettervi di consultare la lista completa delle cuffie in saldo, che potete trovare al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

