Siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo un’offerta imperdibile su Amazon, che vede come protagonista l’iPhone 14, l’ultimo modello della linea di Apple, ora disponibile a un prezzo davvero imperdibile e in varie colorazioni!

L’iPhone 14 nella taglia da 128GB è infatti in sconto a soli 899,99€ invece di 1.029,00€; si tratta di un ribasso del 13%, che vi permetterà di risparmiare oltre 100,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Apple con l’iPhone 14 si è superata, dando vita al suo smartphone migliore di sempre. Il cuore nevralgico del dispositivo è il nuovissimo chip A15 Bionic, che lo rende ultraveloce in qualsiasi momento, anche durante l’utilizzo di applicazioni o giochi pesanti. Inoltre, anche la batteria è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, offrendovi ora fino a 20 ore di riproduzione video.

L’iPhone 14 ha un display Super Retina XDR da 6.1″, che vi consentirà di guardare film e serie tv con una qualità altissima, godendo di colori accesi e dettagli perfetti. L’incredibile schermo vi tornerà utile anche per ammirare le magnifiche foto scattate grazie al nuovo comparto fotografico, con cui riuscirete a scattare foto sensazionali con ogni tipo di luce, anche di notte; se invece siete appassionati di video, potrete girare in 4K e fino a 60FPS, sfruttando la modalità Azione che creerà filmati stabili e senza sbalzi.

Oltre a offrire prestazioni incredibili, l’iPhone 14 è anche intelligente. Per esempio, può accorgersi se c’è stato un incidente d’auto e chiamare soccorsi in automatico, oppure avvisare i vostri contatti d’emergenza. Inoltre, lo smartphone è stato progettato per difendere la vostra privacy, dandovi il pieno controllo su cosa condividere e con chi.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’iPhone 14. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!