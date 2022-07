Ormai non manca poi molto al Prime Day 2022, ovvero lo straordinario evento di shopping online che, ogni anno, Amazon dedica esclusivamente ai suoi clienti Amazon Prime, con offerte davvero imperdibili, e più che degne di rivaleggiare col più noto (e universale) Black Friday.

Le date sono fissate: 12 e 13 luglio, ed ormai non resta che attendere l’arrivo della prossima settimana per poi spendersi in due giorni di offerte imperdibili, sconti assurdi, e shopping compulsivo nel quale, magari, approfittarne per acquistare anche qualche ultimo prodotto prima di partire per le vacanze.

Il bello, però è che quest’anno Amazon ha deciso di offrire molto più ai propri utenti Prime, andando ben oltre quelle che sono le tipiche offerte online, grazie all’iniziativa “Esperienze Prime Day”, grazie al quale Amazon offrirà ai propri clienti delle vere e proprie esperienze, uniche ed indimenticabili.

Con le Esperienze Prime Day, Amazon metterà al disposizione dei propri clienti la possibilità di acquistare non prodotti, ma vere e proprie esperienze, da vivere in compagnia di artisti musicali, talent e influencer! Non mancano nemmeno esperienze più professionali, con la possibilità di visitare alcune piccole e medie imprese italiane, già protagoniste dell’ormai nota, ed apprezzatissima, vetrina “Made in Italy” di Amazon.it, in cui il portale promulga e mette in evidenza il meglio della produzione artistica, artigianale ed enogastronomica del nostro paese.

La lista delle “experience” è già disponibile a queste coordinate, ma chiariamo che dovrete attendere obbligatoriamente il 12 e 13 luglio per poter acquistare i pacchetti che più vi interessano, consci che i posti sono – per ovvi motivi – limitatissimi, e che è plausibile che già nelle prime ore del 12 di luglio alcune experience vadano esaurite!

Non temete però, perché oltre a quelle annunciate, Amazon renderà disponibili ogni ora nuovi pacchetti acquistabili, con un programma di pubblicazioni che partirà dalle 10:00 e terminerà alle 18:00 in ciascuno dei due giorni, ovviamente sempre e solo fino ad esaurimento scorte!

Che experience ci sono e quanto costano?

Per quanto riguarda la tipologia di experience disponibili, va detto che la varietà messa in piedi da Amazon è davvero notevole, e va dal poter gustare un ottimo aperitivo a base di sushi, sino al potersi cimentare in una movimentata go-kart race.

Anche i prezzi sono vari e comunque generalmente abbordabili, con un costo minimo di 13 euro fino ad un massimo di 250 euro. C’è spazio davvero per tutto, ed anzi alcune experience vi permetteranno anche di ricevere, incluso nel prezzo, un vero e proprio prodotto acquistabile, come è il caso, ad esempio, del nuovo CD di Jack Savoretti che, acquistabile a 19,99€, vi permetterà di ricevere anche l’accesso al suo live showcase a Milano, o ancora: la racchetta da padel MAS, venduta a 49,90€, e grazie alla quale otterrete l’accesso al torneo di padel, per sè e per un accompagnatore, con Rudy Zerbi. Ovviamente c’è moto di più e, per altro, gli eventi messi in piedi da Amazon non si limiteranno alla sola fasci estiva, ma si tratterà di experience disponibili da luglio sino ad ottobre, con date – ovviamente – pre-impostate.

Di seguito la lista di alcuni degli eventi già comunicati da Amazon:

Live showcase a Milano con Jack Savoretti, per vivere un’esperienza musicale esclusiva con il cantautore italo-inglese

Live showcase a Milano con Sissi, una delle protagoniste più amate della ventunesima edizione di Amici

Meet & greet a Milano in collaborazione con Sony Music con Luca D’Alessio, in arte LDA, uno dei primi allievi della scuola di Amici ad aver vinto un disco di platino con l’inedito Quello che fa male

Concerto e backstage meet & greet con Il Pagante, per partecipare a una delle date del suo Summer Tour 2022 europeo

Evento di lancio della terza stagione di "Celebrity Hunted – Caccia all'uomo" a Milano, in compagnia di Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal), Rkomi e Irama

“Chi arriva Prime?” – Gara di Go-kart con Riccardo Dose, youtuber, instagrammer, attore e cantante che ha fatto dell’ironia la chiave del suo successo

Aperisushi con Angelica Massera al Ristorante La Botte di Ferro Fish & Sushi di Grottaferrata (Roma), dove gustare dell’ottimo sushi e creare un contenuto video personalizzato con la celebre presentatrice, attrice, comica e imitatrice.

Serata di binge watching della serie Amazon Original “The Marvelous Mrs. Maisel” con Emma Galeotti a Milano, per vedere in anteprima gli episodi della nuova, attesissima stagione

Moroccan experience con showcooking esclusivo e degustazione di specialità marocchine presso il Riad Majorelle Bistrot di Milano in compagnia di Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, content creator, autore, attore e podcaster

Torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI) per un pomeriggio adrenalinico e divertente, adatto sia per chi è alle prime armi, sia per chi è già esperto di questo sport

Percorso alla scoperta delle erbe officinali a Sprea (VR) con Erbecedario, piccola azienda italiana che produce rimedi naturali e prodotti erboristici, con soggiorno e cena presso Tenuta Le Cave a Tregnago (VR)

Laboratorio per apprendere i segreti dell’arte orafa a Bassano del Grappa (VI) con Lucchetta 1953, azienda familiare leader nella gioielleria in oro, con soggiorno e cena presso l’Hotel Ca’ Sette di Bassano del Grappa

Week-end di gusto tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love per vivere un percorso di piaceri e sensazioni indimenticabili nella regione che, più di tutte, rappresenta la “cucina d’Italia”

Volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN).

Biglietti in area VIP allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla prima partita di campionato in casa della stagione 22/23 della SSC Napoli contro l’AC Monza.

Note sul servizio:

Le Esperienze Prime Day sono disponibili in numero limitato, fino al numero massimo previsto per ciascuna offerta, e sono limitate ad un solo cliente e account. Ogni cliente che acquista l’esperienza può portare con sè un accompagnatore.

Il reso del prodotto associato all’Esperienza Prime Day comporta automaticamente anche l’esclusione dalla partecipazione all’Esperienza.

I dettagli di ogni esperienza saranno specificati nella pagina dedicata all’esperienza stessa nel momento in cui questa sarà acquistabile durante Prime Day.

L’acquisto è riservato ai maggiorenni. I minorenni che partecipano alle esperienze devono essere accompagnati da un adulto.

Le spese di trasporto e qualsiasi altro costo aggiuntivo sono interamente a carico degli acquirenti.

Amazon invierà via mail tutti i dettagli delle esperienze nelle prossime settimane e comunque prima dell’esperienza stessa.

In caso di mancata partecipazione all'Esperienza non è previsto il rimborso.

Il Servizio Clienti di Amazon è a disposizione per ogni chiarimento.

Ciò detto, non ci resta che ricordarvi che, per usufruire degli sconti del Prime Day, è necessario avere all’attivo un abbonamento al servizio Amazon Prime che, qualora non abbiate mai sottoscritto, può essere attivato gratuitamente per un mese, godendo così di tutti benefici ad esso annesso (offerte Prime comprese!) in modo del tutto gratuito!

