Prodotti per il giardinaggio e non solo nelle super offerte di eBay

Con l’inizio della nuova settimana arrivano le nuove offerte degli Imperdibili di eBay che, in occasione dello scoccare della primavera e l’imminente Pasqua, potrebbero includere molte occasioni a tema, oltre alla consueta scelta di smartphone, smart tv ed elettrodomestici. D’altronde, il portale ha già riservato ottime offerte adatte per questo periodo dell’anno, alcune delle quali vi abbiamo già segnalato la scorsa settimana.

Non a caso, una delle offerte più interessanti di oggi vede la mini serra da giardino Outsunny proposta con uno sconto di 44€, il che vi permetterà di portarvela a casa a soli 87,95€ invece di 131,95€. Questo specifico modello è un’ottima soluzione per coloro che hanno la necessità di salvaguardare una specifica pianta, proteggendola da eventuali raggi solari troppo penetranti, pioggia e vento, ma è anche un ottimo modo per coltivare al di fuori della normale stagione.

Una serra come la Outsunny, infatti, ha diversi vantaggi, tra cui intensificare il calore interno senza che quest’ultimo provochi danni alla pianta. Ciò vi permetterà di offrire alle verdure il calore di cui hanno bisogno, aumentandone il rendimento in maniera esponenziale rispetto all’aperto. Realizzata in legno di abete, questa piccola serra si dimostra solida e resistente, con le dimensioni di 90L x 50P x 93A cm che la rendono molto compatta e facile da posizionare.

La comoda apertura superiore, inoltre, vi permetterà di ventilare meglio l’interno e lasciare entrare più luce solare quando serve. Insomma, la serra Outsunny ha tutto quello che serve per far crescere le piante nel modo ottimale nel posto a voi più comodo.

Una vera occasione per gli amanti del giardinaggio, ma vi ricordiamo che si tratta solamente di una delle tante occasioni proposte da eBay.

