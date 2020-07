Promozioni sull’home video 4k UHD da Zavvi!

Amanti dell’home video e della visione dei film con una risoluzione incredibile, questa è l’occasione che stavate aspettando! Zavvi ha infatti dato il via ad una serie di super sconti riguardanti le versioni home video di tantissimi titoli 4K UHD e, come se non bastasse, grazie ad un apposito codice sconto potrete avvalervi di un’ulteriore 15% di sconto sul carrello. Ovviamente vista l’esclusività di questa offerta il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito per evitare di rimanere a bocca asciutta.

Per poter usufruire di questo sconto aggiuntivo non dovrete far altro che selezionare i titoli che vi interessano e, una volta nel carrello, inserire il codice 4KUHD per avere questo -15% su tutti gli acquisti. Il catalogo di titoli messi a disposizione da Zavvi è molto vasto e troverete classici intramontabili come Il Gladiatore oppure Gremlins ma anche film molto più recenti come La forma dell’acqua oppure Noi. In questa selezione poi non mancano una vasta selezione di titoli per la gioia di grandi e piccini, con le versioni in alta definizione dei più grandi classici come Il re Leone, Baby Boss oppure I Puffi. Per gli amanti del brivido, non preoccupatevi, con questa offerta troverete numerosi titoli per rinfrescare le afose giornate estive con qualche brivido di terrore grazie a classici come la versione esclusiva del 40° anniversario di Alien oppure con l’inquietante Shining.

Sono molti i titoli di film messi in promozione da Zavvi con questa iniziativa, tant’è che il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da poter trovare il film più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo dei film in promozione, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il coupon sconto 4KUHD va inserito al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

