PS Plus e PS Now, abbonamenti annuali disponibili con ben il 40% di sconto su CDKeys!

I possessori di PlayStation 4 sanno bene che sono due gli abbonamenti indispensabili per godersi appieno la piattaforma di gioco di casa Sony: il PS Plus e il PS Now. Entrambi ricoprono due ruoli decisamente differenti ma complementari, con il primo che permette di giocare online con PS4 e ricevere dei giochi gratuiti su base mensile e il secondo che è invece dedicato al gaming in streaming. Proprio considerando le peculiarità di ogni abbonamento è quindi chiaro come entrambi siano particolarmente interessanti e a rendere il tutto più interessante è ora il fatto che l’abbonamento annuale sia a PS Plus che a PS Now è acquistabile con ben il 40% di sconto su CDKeys!

L’abbonamento di 12 mesi a PS Plus è infatti attualmente presente sul noto store a soli 35,99 euro contro i 59,99 di listino, mentre l’iscrizione annuale al PS Now è ora come ora acquistabile a soli 35.79 euro. Utilizzando il codice PAYPAL2020 in fase di checkout sarà però possibile ottenere un ulteriore e graditissimo sconto e pagare così i due abbonamenti rispettivamente soli 35,20€ e 35,07€ . Un’occasione, insomma, assolutamente da non perdere.

Se siete interessati a fare vostro uno dei due abbonamenti il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile. Non è infatti chiaro fino a quando essi resteranno disponibili a tale prezzo e non sarà per nulla semplice in futuro trovare offerte simili. Potete acquistare l’abbonamento di vostro gradimento seguendo comodamente i link qui sotto:

