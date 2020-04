Pulizie di Primavera, fino al 50% di sconto su Monclick

Vi siete attardati con le pulizie di primavera e volete recuperare il gap? La polvere e il polline di accumulano sui pavimenti e gli starnuti non vi lasciano in pace? Tranquilli, con le offerte Monclick potrete cogliere due piccioni con una fava, acquistando a prezzo scontato tanti ottimi prodotti dedicati alle pulizie di casa, tra aspirapolvere, scope elettriche, lavatrici e non solo!

Segnaliamo infatti che su Monclick sono partite le offerte dedicate alle pulizie di primavera, con sconti che arrivano anche al 50% del prezzo originale su tanti elettrodomestici per la cura della casa! Un’occasione ottima per dedicarsi allo shopping ed alla pulizia, approfittandone, ad esempio, per inaugurare in casa il proprio primo robot aspirapolvere. Alleato prezioso nelle pulizie di tutti i giorni, un robot aspirapolvere può davvero fare la differenza in termini di pulizia e rimozione dello sporco dai pavimenti di tutti gli ambienti domestici, specie se ci si affida ad uno dei prodotti degli attuali leader del mercato. Produttori come Neato, il cui ottimo Botvac D603 è in sconto su Monclick al prezzo di soli 396,00€ rispetto agli originali 730,00€, per uno sconto pari al 46% del prezzo originale!

Arrivato sul mercato lo scorso anno, ma ancora oggi molto performante, Botvac D603 è un aspirapolvere robot a dir poco perfetto per chi ha, ad esempio, animali in casa, essendo stato ampiamente testato per la pulizia di peli di animali. In grado di mappare efficacemente la superficie di casa, monitorando la posizione in tempo reale, garantisce una pulizia di casa efficiente e senza giri a vuoto, con anche la possibilità di selezionare quei punti dove, per un motivo o per un altro, non si vuole far arrivare il robot. Si tratta di un prodotto ottimo, prodotto da quella che è una delle aziende leader del settore, il cui sforzo tecnologico è da, sempre, caratterizzato da una grande ricerca di innovazione ed efficienza.

Un prodotto che può essere vostro a soli 396,00€ e che, ovviamente, non è che una delle tante proposte in sconto da parte di Monclick. Dunque, come da consuetudine, vi offriamo di seguito la nostra selezione di quelli che sono, a nostro giudizio, i prodotti più interessanti tra quelli proposti dalla promozione Monclick, ben inteso che l’invito è quello di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte del portale, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

