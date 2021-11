Risparmia fino a 50€ sui tuoi regali di Natale con questo coupon eBay

Con l’avvicinarsi del Black Friday tantissime persone vogliono approfittare degli sconti imminenti per portarsi avanti con i regali di Natale. Per questo motivo eBay ha pensato di venire incontro ai suoi clienti offrendo un coupon sconto che vi permetterà di risparmare fino a 50€ sui vostri acquisti, fino a un massimo di due volte a persona.

Il codice NOV21EDAYS sarà valido fino al 21 novembre alle 23:59 e, una volta inserito nell’apposito campo durante la procedura d’acquisto, vi permetterà di risparmiare il 10% fino ad un massimo di 50€. La promozione è valida su tutti i prodotti che trovate in questa pagina e comprende Smartphone, Smart TV, notebook, elettrodomestici, fai da te, decorazioni natalizie, abbigliamento, sneakers e prodotti per la salute e la bellezza.

Tra i prodotti più ricercati del momento sicuramente ci sono le Smart TV, soprattutto a causa del cambiamento in atto sul segnale del digitale terrestre. eBay è una garanzia in questo caso, con tantissime proposte a prezzi eccellenti e da venditori affidabili. Usando il codice sconto potrete quindi risparmiare ulteriormente, ma fate in fretta, i prodotti potrebbero esaurirsi molto velocemente!

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Termini e condizioni